В Покровске ситуация очень тяжёлая, но многие апокалиптические версии и сценарии генерируются российской пропагандой, переча порою, самой себе.

Экзекуция генералов провальных направлений это показательный акт БДСМ российского Генерального штаба.

На фоне того как Генштаб вс рф докладывает об успехах РОВ на Покровском направлении и некоем окружении Покровска, снятие с должности командующего 51-й ОВА, выглядит сюрреалистично и непонятно. Ведь его наоборот, должны были бы наградить, а не снимать, поскольку именно от 51-й ОВА зависит окружение Покровска.

Или на самом деле всё не так как заявляют в Генштабе вс рф и путина в Покрвоске с толпой журналистов, в ближайшее время, не стоит ожидать?

Не смотря на всю сложность ситуации в городе, именно 51-я ОВА провалила его окружение с севера, отправившись прорываться к Доброполью и… и, прорвались в два очага окружения и одну зону изоляции.

Повторюсь, в Покровске ситуация очень тяжёлая, но многие апокалиптические версии и сценарии генерируются российской пропагандой, переча порою, самой себе. Генерал, который должен был обеспечить успешное окружение Покровска и, по словам российской пропаганды его таки осуществил – пущен под нож?

Кстати, над самим Валерием Герасимовым уже давно нависает тень генерала Мордвичёва, а потому, как бы по кругу не пустили всех.

