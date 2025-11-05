Укр
Ситуация в Покровске: что происходит в городе

Александр Коваленко
5 ноября 2025, 06:10
В Покровске ситуация очень тяжёлая, но многие апокалиптические версии и сценарии генерируются российской пропагандой, переча порою, самой себе.
Покровск
Сиьуация в Покровске / Коллаж: Главред

Экзекуция генералов провальных направлений это показательный акт БДСМ российского Генерального штаба.

На фоне того как Генштаб вс рф докладывает об успехах РОВ на Покровском направлении и некоем окружении Покровска, снятие с должности командующего 51-й ОВА, выглядит сюрреалистично и непонятно. Ведь его наоборот, должны были бы наградить, а не снимать, поскольку именно от 51-й ОВА зависит окружение Покровска.

Или на самом деле всё не так как заявляют в Генштабе вс рф и путина в Покрвоске с толпой журналистов, в ближайшее время, не стоит ожидать?

Не смотря на всю сложность ситуации в городе, именно 51-я ОВА провалила его окружение с севера, отправившись прорываться к Доброполью и… и, прорвались в два очага окружения и одну зону изоляции.

Повторюсь, в Покровске ситуация очень тяжёлая, но многие апокалиптические версии и сценарии генерируются российской пропагандой, переча порою, самой себе. Генерал, который должен был обеспечить успешное окружение Покровска и, по словам российской пропаганды его таки осуществил – пущен под нож?

Кстати, над самим Валерием Герасимовым уже давно нависает тень генерала Мордвичёва, а потому, как бы по кругу не пустили всех.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

