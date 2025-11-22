Ситуация со светом может ухудшиться еще больше

Пока в мировой прессе обсуждают пункты возможного "плана Трампа для Украины", которые журналистам, вероятно, показывают российские источники, появилось вполне официальное заявление МАГАТЭ: две украинские АЭС ещё больше снизили выработку в результате последнего террористического обстрела.
Хмельницкая и Ровенская станции потеряли подключение к одной из своих высоковольтных линий. Отключение также произошло на третьей действующей станции — Южно-Украинской АЭС.
Украинская энергосистема, судя по всему, находится в состоянии, близком к критическому, особенно на фоне холодов. Киевляне часами сидят без света, о серьёзных проблемах сообщают операторы связи. Если зима будет холодной, ситуация может ухудшиться ещё больше.
Пока эмиссары США и РФ обсуждают идеи "арендной платы за неоккупированный Донбасс" и "пункты мирного плана", больше похожие на акт о капитуляции Украины, путинский мафиозный режим приставляет нож к горлу всем украинцам. Москва ведёт ситуацию к гуманитарной катастрофе. Начинать надо не с вопросов, напоминающих торговлю недвижимостью, а с принуждения РФ к безоговорочному прекращению огня.
О персоне: Леонид Невзлин
Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.
