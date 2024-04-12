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Ситуация с европейской поддержкой Украины рискует существенно ухудшиться

Александр Кочетков
12 апреля 2024, 06:10
Уже сейчас нужно информировать наших партнеров о таком возможном развитии событий.
Владимир Путин, теракт в подмосковном
Владимир Путин, теракт в Крокусе под Москвой / скрин

О ПРОДОЛЖЕНИИ "ИДИЛОВСКИХ" ТЕРАКТОВ

"Идиловских" взято в кавычки, потому что с расстрелом в российском "Крокус Холле" остается слишком много вопросов.

С одной стороны, базирующийся в Афганистане ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт. А силовики недоимперии, которая впадает в средневековье, нахватали первых попавшихся, которых нескрываемыми пытками заставляют давать показания против Украины. А в подтверждение несут какую-то чушь про украинские флаги и переписку чуть ли не с Владимиром Зеленским в смартфонах арестованных.

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Но мир на это не ведется, и даже в самой недоимперии все понимают. То есть, провал по всем направлениям - как по российской безопасности, так и по обвинению Украины в терроризме.

С другой стороны эксперты, в частности, Дмитрий Снегирев приводит факты о сотрудничестве представителей ИГИЛ с российскими силовиками. Например, даже осужденные ИГИЛовцы служат в вооруженных силах рф и выполняют спецзадания.

Также надо понимать, что российские спецслужбы постоянно контактируют полевыми командирами в Афганистане, и когда там были войска США, эта работа усилилась.

То есть, складывается неоднозначное впечатление. Ситуация по расследованию теракта выглядит крайне непрофессиональной даже для РФ. Однако там есть все возможности для разыгрывания сложных многоходовок. Если предположить, что не все карты на столе, то тогда ситуация перестает быть противоречивой.

Речь о том, Кремль, подняв информационную волну относительно участия Украины в терроризме, может устроить кровавые теракты в Европе. С участием афганских ИГИЛовцев.

Целями могут быть какие-то массовые события с участием европейцев, которые организует какое-то российское дипломатическое, торговое или культурное представительство. Или террористическая атака на спортсменов от России на Олимпийских Играх - их не жалко, они в рф считаются почти предателями, потому что выступают без национальной символики.

И после такого теракта обязательно будут найдены визитки Малюка и Буданова, записи выступлений Зеленского на "95 квартале" и тому подобные "разоблачительные факты". Но напуганные европейцы не будут разбираться, да еще и российские информационные ботофермы поработают.

И ситуация с европейской поддержкой Украины рискует существенно ухудшиться, а Штаты еще не отойдут от своей политической турбулентности. Вот тогда кровавая антиукраинская спецоперация Кремлю станет очевидной. Но будет поздно.

Поэтому уже сейчас нужно информировать наших партнеров о таком возможном развитии событий. В первую очередь, Францию, как страну, принимающую олимпиаду.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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