"Ситуация не столь однозначна": Фесенко - об участниках переговоров с РФ

У меня есть предположение, что когда Кирилл Буданов говорит о том, что на мирных переговорах от Европы должен быть один представитель, он имеет в виду не только Европу.

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Фесенко — о формате возможных переговоров с РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот, facebook.com/rustemumerov.ua

На фоне дискуссий о будущем формате мирных переговоров по войне в Украине вновь обостряется вопрос представительства ключевых игроков. В фокусе — различные подходы к тому, кто и в каком количестве должен участвовать в процессе. Политолог Владимир Фесенко анализирует, почему даже "логичная" модель одного переговорщика на практике трансформируется в командные тандемы. В материале — объяснение этой тенденции и ее политической логики. Читайте дальше.

1 июня глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов довольно скептически высказался об участии Европы в мирных переговорах. Цитирую дословно: "Что касается участия Европы. Кто же будет ее представлять? Это не может быть 100 человек. Так не работает. Это должен быть один отдельно взятый человек".

Но перед этим было интервью президента Зеленского CBS News, в котором президент Украины, размышляя о том, кто может представлять Европу на переговорах о мире в Украине, упомянул "формат из трех стран": "Эти три страны — это Великобритания, Франция и Германия. Эти три страны, на мой взгляд, могут выступить в роли переговорщиков". Правда, в качестве потенциальных переговорщиков Владимир Зеленский упомянул также и северные страны, и Турцию.

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В данном случае зафиксируем определенные расхождения в позициях Буданова и Зеленского относительно формата участия Европы в мирных переговорах по российско-украинской войне. Случайно это или нет, не знаю, просто отмечаю этот факт.

Второй интересный тезис — об одном человеке, который должен представлять Европу на переговорах.

А как этот тезис работает в реальных переговорах между США, Россией и Украиной?

Кто представляет США в переговорах с Россией и Украиной? Ответ знают все, кто следит за мирными переговорами – Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Обратите внимание – не один, а двое. Когда-то был один – Стив Виткофф. Но почему-то Трамп усилил его своим зятем – Кушнером.

Кто представляет на переговорах Россию? Все вспомнят о Владимире Мединском. Но нужно понимать два обстоятельства. Во-первых, Мединский является лишь символическим и сугубо пропагандистским представителем РФ на мирных переговорах. Во-вторых, для Кремля реальными и главными переговорами являются переговоры с США, а не с Украиной. И в этих переговорах со стороны России мы снова видим тандем – Кирилл Дмитриев и Юрий Ушаков.

А что касается Украины? Здесь ситуация еще более интересная. Когда-то со стороны Украины был один главный переговорщик – Андрей Ермак. А вот после его отставки в переговорах с США появился целый квартет – Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Сергей Кислица, Давид Арахамия. Эти же люди участвовали в переговорах и в трехстороннем формате (США-Россия-Украина). Официальным руководителем украинской делегации на мирных переговорах является Рустем Умеров. А вот в качестве неофициального лидера переговорного процесса со стороны Украины многие воспринимают именно Кирилла Буданова. Недавно многих заинтриговало фото о специальной встрече Зеленского с тремя высокопоставленными лицами (Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Денис Шмыгаль), в частности и о дальнейших мирных переговорах. Шмыгаль в мирных переговорах не участвует. И поэтому можно сделать вывод, что со стороны Украины Зеленский ведет переговоры с США и РФ через Умерова и Буданова. И снова мы видим тандем, уже со стороны Украины.

Вот такой парадокс. Вроде бы очень логичный тезис, что в переговорах со стороны каждой стороны должен быть один главный переговорщик. А на практике мы видим со всех трех сторон переговорные тандемы. Это не потому, что переговорный тандем лучше одного главного переговорщика. Скорее это функциональная и тактическая целесообразность, где-то с точки зрения внутриполитических обстоятельств (как в Украине), а где-то оптимальная комбинация с точки зрения тактики и логики переговоров. Во всех трех странах срабатывает также логика взаимного контроля в переговорных тандемах.

Когда речь идет об одном представителе от Европы на мирных переговорах, то имеются в виду переговоры на высшем уровне. Но такие переговоры, если и состоятся, то не в ближайшее время, и, скорее всего, только на финальном этапе мирного процесса. А до этого переговорами будут заниматься уполномоченные представители. И, как показывает практика, это может быть не один человек. Кстати, отмечу, что в официальных переговорах также участвуют переговорные делегации стран. Это, конечно, не 100 человек, как говорит Буданов, но и не один-два человека. Как правило, это от 5-6 человек до 15. В российской делегации, как правило, было полтора десятка представителей.

Так что с количеством представителей на мирных переговорах ситуация может быть не такой однозначной, как иногда кажется. И у меня есть определенное предположение, что когда Кирилл Буданов говорит о том, что от Европы на мирных переговорах должен быть один представитель, он имеет в виду не только Европу.

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О личности: Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) — украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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