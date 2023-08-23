Ситуация на границах Литвы и Польши с Беларусью обостряется

У российских властей зреет понимание, что "окончательная победа" требует отрезания Украины от Запада.

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Польша перемещает войска ближе к границе / коллаж Главред, фото pixabay

Литва официально продолжает закрывать пункты пересечения, Польша перемещает войска ближе к границе.

Между тем, вчера А. Дуда заявил о продолжающемся перемещении российского ядерного оружия в Беларусь. А Госдеп США выступил от имени посольства в Минске с требованием к американским гражданам немедленно покинуть Беларусь.

На этом фоне прошла не так давно информация о том, что российские спецслужбы активно вербуют украинских беженцев в Польше, чтобы те участвовали в организации терактов.

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Конечно, это не значит, что завтра "что-то начнется". Скорее всего завтра ничего глобального не произойдет, но общий вектор российской политики понятен.

В любой непонятной ситуации надо "повышать ставки". Так или иначе, но вопрос предоставления Украине оружия решается. Поздно, не в нужных объемах и т.д. Но о F16 уже договорено, и они будут в достаточно обозримой перспективе. И это действительно очень серьезное для Украины событие, потому что означает в перспективе дальнейшую перестройку баланса на фронте.

Итак, у российских властей зреет понимание, что "окончательная победа" требует отрезания Украины от Запада. Значит, надо и дальше повышать ставки, надеясь, что Запад когда-нибудь отступится.

Предлагать "сделку" или "эскалацию", и в качестве последней предлагая все эти телодвижения в Беларуси, которую назначено на место территории, которую вообще не жалко. Если у кого-то в конце концов не выдержат нервы.

Поэтому, скорее всего, это лишь начало спектаклей, за которыми мы будем наблюдать еще долго. У известного стендапера на фамилию "Лукашенко" здесь отведена своя роль - присылать месседжи, которые почему-то российская сторона не хочет озвучивать. И надеяться, что на этот раз ему тоже повезет, и как-то он сможет избежать негативных последствий для себя.

Кто такой Петр Олещук? Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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