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Ситуация "fifty-fifty": почему Казахстан утопает в протестах

Владимир Горбач

политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества

6 января 2022, 06:19

Пружина социального недовольства в Казахстане, которая была сжата в последние годы, сейчас разжалась.

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Ситуация в Казахстане очень напоминает события в Кыргызстане / Reuters

В такого рода событиях, происходящих в Казахстане, есть глубинные причины и непосредственные поводы, чтобы эти причины сработали. В данном случае, повышение вдвое цены на автогаз с Нового года сработало именно как повод для массовых протестов. Сначала на них решились те, кто напрямую зависит от цен на автогаз - в частности, на автогазе как на самом дешевом виде топлива массово ездят в Западном Казахстане, где и начались протесты.

Но то, что эта волна протестов была поддержана почти всей страной (за исключением, пока, русскоязычных регионов северного Казахстана) указывает на то, что причина не только в подорожании горючего, ибо это лишь повод для того, чтобы протесты вышли на поверхность.

Глубинной причиной, вероятнее всего, является задавленное чувство социальной несправедливости в казахском обществе и неудовлетворенность отсутствием социальных лифтов. Ведь молодежь из семей, которые не относятся к политической или экономической элите Казахстана себя реализует именно на улицах через демонстрацию непослушания - поджога полицейских автомобилей или захвата органов власти, и тому подобное.

Соответственно, пружина социального недовольства в Казахстане, которая была сжата в последние годы, сейчас разжалась. Однако самая главная причина лежит в сфере власти, поскольку и политика, и экономика в Казахстане - это одно и то же. И если 30 лет у власти был один и тот же человек - Нурсултан Назарбаев, а вокруг него - одно и то же окружение, то, соответственно, все, кто в этот круг не входят, чувствуют себя, мягко говоря, обделенными - и политически, и экономически, и социально. Поэтому сейчас в жизни Казахстана наступает момент, когда многие общественные группы чувствуют, что получили шанс перехватить контроль над страной и над властью, и над экономикой, и, соответственно, над социальным успехом, престижем.

Ситуация в Казахстане - это восстание. Картинка очень напоминает события в Кыргызстане, где три революции развивались в таком же быстром темпе, с применением насилия, захватом и поджогом органов власти, насилием. Но там все быстро вспыхивало и так же быстро угасало, потому что в Кыргызстане нет фактора 30 лет правления Назарбаева, да и восстания там были определенной формой конкуренции политических элит. В Казахстане элита одна - все воспитанники Назарбаева, поэтому некому конкурировать, потому что оппозиционные группы, которые могли бы это делать, уже давно не находятся у власти и оппозиция либо где-то в эмиграции, либо заключена в тюрьму.

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То есть события в Казахстане - это средний вариант между Киргизией и Беларусью. А обращение Токаева и его объявление председателем Совета национальной безопасности - это сигнал к тому, что Назарбаев и его группа отходит от власти полностью и Токаев вроде бы может стать альтернативой (хотя понятно, что Токаев и является креатурой Назарбаева).

Самым оптимальным выходом из этой ситуации было бы применение демократических механизмов - то есть, по крайней мере, назначить дату выборов, но в этом мог бы быть смысл, если бы общество Казахстана имело бы опыт выборов как способ выхода из политических кризисов. Однако Казахстан такого опыта не имеет и то, что возможно в Киргизии здесь невозможно. Ведь насилие на объявлении новых выборов может не остановиться, а, наоборот, продлиться до полного изгнания правящей группы с территории страны или же подавление протеста в его собственной крови.

Читайте такжеСобытия в Казахстане как мощный индикаторОт того, как дальше будут развиваться события, то есть если Казахстан будет дестабилизирован на длительный срок и это скажется на добыче водорода, будет зависеть влияние на мировой рынок. Тем более, что добычей нефти и газа в Казахстане в основном занимаются международные транснациональные компании - и американские, и европейские. Главный посыл у протестующих - установление контроля над национальными богатствами страны. И от этого могут пострадать транснациональные компании - могут быть попытки разорвать с ними концессии, но все это будут лишь попытки.

А вот в контексте региона Центральной Азии ситуация с Казахстаном может получить отзывы на севере - Башкортостане, Татарстане и ряде регионов РФ, где также есть проблемы с горючим и ценам на него, поэтому как социальный протест (особенно, если он будет направлен против Москвы как федерального центра), он может иметь место.

То есть ситуация "fifty-fifty" и пока не совсем понятно, чем все это может завершиться. Но то, что Казахстан дестабилизирован - это факт, как и то, что никто этого не ожидал. Все внимание было приковано к Украине, ситуации на украинско-российской границе и американо-российским переговорам, и никто не ждал беспорядков в Казахстане. Скорее всего, этого не ожидали и в Кремле, хотя этим, конечно, Россия может воспользоваться ради дестабилизации Казахстана и под видом русскоязычного населения установить свой контроль над северным Казахстаном, который в РФ уже начали называть "южной Сибирью". То есть вербальная территориальная претензия уже высказана и это - огромный риск для территориальной целостности Казахстана.

Но есть и хорошие новости, потому что беспорядки в Казахстане могут служить примером для национальных республик России, где тоже системой управляют кланы. То есть эта дестабилизация может перекинуться на национальные республики РФ и позитив здесь в том, что враг, который угрожает Украине, будет вынужден направить свое внимание, ресурсы на внутренние проблемы вместо внешней агрессии.
Владимир Горбач политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества, специально для Главреда

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новости Казахстана революция в Казахстане
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