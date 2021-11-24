Система ПВО и новые Javelin: как США планируют помочь Украине дать отпор России

Штаты готовятся предоставить Украине новые виды вооружения / Reuters

Администрация президента США Джозефа Байдена рассматривает возможность отправить дополнительное вооружение в Украину на фоне опасений относительно возможного вторжения России, сообщает CNN. Штаты собираются предоставить Украине новые противотанковые ракеты Javelin, минометы, системы противовоздушной обороны и ракеты Stinger, а также вертолеты Ми-17.

Тема расширения перечня вооружения, которое может быть предоставлено Украине, стала достаточно актуальной и интересной на фоне последних событий.

Весь спектр образцов вооружений, которые могут быть предоставлены, вполне адекватен тем задачам, с которыми могут столкнуться Вооруженные силы Украины в формате противостояния российской агрессии в более мощной форме.

Stinger – это системы противовоздушной обороны ближнего действия. Они могут минимизировать готовность россиян использовать авиацию и вертолеты против Украины. У нас, конечно, есть значительное количество советских переносных зенитно-ракетных комплексов и варианты модернизации этих комплексов, но Stinger, если они будут в современной версии, позволят существенно усилить защиту переднего края. Их смогут использовать сухопутные войска и силы территориальной обороны.

Stinger могут стать определенным "зонтиком", который позволит отпугнуть агрессора широко использовать авиацию и боевые вертолеты против Украины.

Реклама

К тому же, Stinger – это система, которая легко осваивается личным составом, поэтому проблем научиться ее применять не будет.

Javelin – это система вооружения, которая может уничтожать бронированные цели на расстоянии до 2,5 км, а при новых версиях даже до 5 км. Главное преимущество этих систем заключается в их способности уничтожать бронированные цели атакой сверху. Также они обеспечивают самостоятельное наведение ракеты на цель и нивелируют любые бронированные преимущества российской бронетехники на поле боя (именно потому что уничтожают цели сверху).

Недавно прозвучали сообщения из уст главы разведки Буданова о том, что украинские военные уже использовали Javelin, но информации об этом из других источников нет.

В любом случае, это будет хорошей помощью. К тому же, у нас есть подготовленный персонал, который прошел обучение в почти всех бригадах по овладению Javelin. Поэтому проблем с этой техникой точно не будет.

Читайте такжеПомощи ждать не стоит: почему в случае наступления России Украина останется одна

Ми-17 – с освоением этих вертолетов тоже не будет проблем. Ведь Украина в свое время даже обсуждала с американской стороной ремонт вертолетов Ми-8 и Ми-17, которые использовались в Афганистане, с привлечением украинских предприятий оборонной промышленности. Передача Ми-17, которые оснащались украинскими двигателями и современной авионикой, будет хорошим способом усилить нашу армейскую авиацию. Особенно если это будет помощь, а не продажа Украине этих образцов.

Минометы – пока нет детализации, о каких именно калибрах идет речь. Но в любом случае, если минометы придут со своими минами, то проблем с освоением этого оружия не будет.

Теперь главным вызовом является то, каким образом конгрессмены и чиновники в Пентагоне будут оценивать баланс техники, которая может быть передана Украине, повлияет ли она характер отношений с Российской Федерацией, в частности, не приведет ли это к дестабилизации, и не будет ли воспринята передача этих образцов Россией как дестабилизирующий фактор, когда именно будет передана эта техника – раньше или только тогда, когда начнутся боевые действия. Политическая и юридическая волокита будет более сложной при принятии решения, чем определение перечня вооружений, которое может быть нужным Украине.

Тот арсенал, который нам собираются предоставить нам США, является вполне адаптивным к наиболее актуальным потребностям в боевом противостоянии.

Читайте такжеЗдесь будет ад: насколько вероятно вторжение России в Украину зимой

Как повлияют эти сообщения на Россию, сдержат ли они ее от агрессии? Прежде всего, мы не понимаем, что делает и планирует делать Россия. Потому что звучат и заявления Путина о том, что надо держать в напряжении Запад, и появляются странные аналитические материалы (в частности, был интересный материал Владислава Суркова о том, что Россия будет расширяться). Но в любом случае игра несколько больше, чем вопрос продвижения России по территории Украины.

Сейчас обнародуется немало факторов, которые могут повлиять на планы и намерения Российской Федерации. С другой стороны, есть немало способов, которыми РФ может повлиять на Европу с помощью усиления и сохранения газовой зависимости ЕС от России или через создание дестабилизирующих и постоянно нависающих военных угроз. А они нависают по всей цепочке: Балтия, Польша, Украина и т.д. Эта нависающая сила будет существовать постоянно с угрозой перехода в горячую фазу.

Поэтому я думаю, что тема украинско-российского противостояния вышла на новый уровень, где отдельные страны вроде США готовы говорить об оказании конкретной военной помощи Украине, а остальные европейские страны опираются на способы дипломатического влияния на РФ. Но из-за отсутствия понимания того, что именно будет делать завтра Путин, нельзя спрогнозировать и то, какое действие будет иметь решающее значение.

Сергей Згурец, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, эксперт по вопросам оборонных технологий, специально для Главреда