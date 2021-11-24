УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Система ПВО и новые Javelin: как США планируют помочь Украине дать отпор России

Сергей Згурец

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, эксперт по вопросам оборонных технологий

24 ноября 2021, 09:48

Штаты предоставят Украине системы, которые отпугнут Россию и не дадут широко использовать авиацию и боевые вертолеты против нас.

США собираются предоставить Украине Javelin, минометы, системы противовоздушной обороны и ракеты Stinger, а также вертолеты Ми-17
Штаты готовятся предоставить Украине новые виды вооружения / Reuters

Администрация президента США Джозефа Байдена рассматривает возможность отправить дополнительное вооружение в Украину на фоне опасений относительно возможного вторжения России, сообщает CNN. Штаты собираются предоставить Украине новые противотанковые ракеты Javelin, минометы, системы противовоздушной обороны и ракеты Stinger, а также вертолеты Ми-17.

Тема расширения перечня вооружения, которое может быть предоставлено Украине, стала достаточно актуальной и интересной на фоне последних событий.

Весь спектр образцов вооружений, которые могут быть предоставлены, вполне адекватен тем задачам, с которыми могут столкнуться Вооруженные силы Украины в формате противостояния российской агрессии в более мощной форме.

Stinger – это системы противовоздушной обороны ближнего действия. Они могут минимизировать готовность россиян использовать авиацию и вертолеты против Украины. У нас, конечно, есть значительное количество советских переносных зенитно-ракетных комплексов и варианты модернизации этих комплексов, но Stinger, если они будут в современной версии, позволят существенно усилить защиту переднего края. Их смогут использовать сухопутные войска и силы территориальной обороны.

Stinger могут стать определенным "зонтиком", который позволит отпугнуть агрессора широко использовать авиацию и боевые вертолеты против Украины.

Реклама

К тому же, Stinger – это система, которая легко осваивается личным составом, поэтому проблем научиться ее применять не будет.

Javelin – это система вооружения, которая может уничтожать бронированные цели на расстоянии до 2,5 км, а при новых версиях даже до 5 км. Главное преимущество этих систем заключается в их способности уничтожать бронированные цели атакой сверху. Также они обеспечивают самостоятельное наведение ракеты на цель и нивелируют любые бронированные преимущества российской бронетехники на поле боя (именно потому что уничтожают цели сверху).

Недавно прозвучали сообщения из уст главы разведки Буданова о том, что украинские военные уже использовали Javelin, но информации об этом из других источников нет.

В любом случае, это будет хорошей помощью. К тому же, у нас есть подготовленный персонал, который прошел обучение в почти всех бригадах по овладению Javelin. Поэтому проблем с этой техникой точно не будет.

Читайте такжеПомощи ждать не стоит: почему в случае наступления России Украина останется одна

Ми-17 – с освоением этих вертолетов тоже не будет проблем. Ведь Украина в свое время даже обсуждала с американской стороной ремонт вертолетов Ми-8 и Ми-17, которые использовались в Афганистане, с привлечением украинских предприятий оборонной промышленности. Передача Ми-17, которые оснащались украинскими двигателями и современной авионикой, будет хорошим способом усилить нашу армейскую авиацию. Особенно если это будет помощь, а не продажа Украине этих образцов.

Минометы – пока нет детализации, о каких именно калибрах идет речь. Но в любом случае, если минометы придут со своими минами, то проблем с освоением этого оружия не будет.

Теперь главным вызовом является то, каким образом конгрессмены и чиновники в Пентагоне будут оценивать баланс техники, которая может быть передана Украине, повлияет ли она характер отношений с Российской Федерацией, в частности, не приведет ли это к дестабилизации, и не будет ли воспринята передача этих образцов Россией как дестабилизирующий фактор, когда именно будет передана эта техника – раньше или только тогда, когда начнутся боевые действия. Политическая и юридическая волокита будет более сложной при принятии решения, чем определение перечня вооружений, которое может быть нужным Украине.

Тот арсенал, который нам собираются предоставить нам США, является вполне адаптивным к наиболее актуальным потребностям в боевом противостоянии.

Читайте такжеЗдесь будет ад: насколько вероятно вторжение России в Украину зимой

Как повлияют эти сообщения на Россию, сдержат ли они ее от агрессии? Прежде всего, мы не понимаем, что делает и планирует делать Россия. Потому что звучат и заявления Путина о том, что надо держать в напряжении Запад, и появляются странные аналитические материалы (в частности, был интересный материал Владислава Суркова о том, что Россия будет расширяться). Но в любом случае игра несколько больше, чем вопрос продвижения России по территории Украины.

Сейчас обнародуется немало факторов, которые могут повлиять на планы и намерения Российской Федерации. С другой стороны, есть немало способов, которыми РФ может повлиять на Европу с помощью усиления и сохранения газовой зависимости ЕС от России или через создание дестабилизирующих и постоянно нависающих военных угроз. А они нависают по всей цепочке: Балтия, Польша, Украина и т.д. Эта нависающая сила будет существовать постоянно с угрозой перехода в горячую фазу.

Поэтому я думаю, что тема украинско-российского противостояния вышла на новый уровень, где отдельные страны вроде США готовы говорить об оказании конкретной военной помощи Украине, а остальные европейские страны опираются на способы дипломатического влияния на РФ. Но из-за отсутствия понимания того, что именно будет делать завтра Путин, нельзя спрогнозировать и то, какое действие будет иметь решающее значение.

Сергей Згурец, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, эксперт по вопросам оборонных технологий, специально для Главреда

viber
новости США ПВО Джавелин военная помощь война на Донбассе оборонительное вооружение Сергей Згурец Джозеф Байден Javelin
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Купите их прямо сейчас: эти предметы принесут в дом богатство и удачуКупите их прямо сейчас: эти предметы принесут в дом богатство и удачу Новый год 2022: подарки по знакам зодиака, которые помогут привлечь удачуНовый год 2022: подарки по знакам зодиака, которые помогут привлечь удачу С чем есть гречку для максимальной пользы и вкуса - ответ диетологаС чем есть гречку для максимальной пользы и вкуса - ответ диетолога Приметы на 24 ноября: что нельзя делать в день Федора и как не попасть в бедуПриметы на 24 ноября: что нельзя делать в день Федора и как не попасть в беду Украинцам светит повышение пенсий: кому и когда ждать прибавкиУкраинцам светит повышение пенсий: кому и когда ждать прибавки
09:48

Система ПВО и новые Javelin: как США планируют помочь Украине дать отпор России

09:31

Мертвого младенца нашли Запорожье: мать ребенка сообщила о трагедии и скрылась

09:30

На Виннитчине молодого педагога задержали за развращение учениковВидео

09:29

Топ-5 продуктов, которые категорически нельзя подогревать в микроволновке

09:21

Названа вероятная причина жуткого ДТП в Болгарии, в котором погибли 45 человекВидео

Реклама
08:56

Артур Логай рассказал, кем была мать его внебрачного сына ГерманаВидео

08:47

Православный календарь на декабрь 2021: важные церковные даты и праздники

08:33

Гороскоп на сегодня 24 ноября 2021: Ракам – семейные проблемы, Водолеям - разочарованиеВидео

08:29

Повысят пенсии с 1 декабря: кому в Украине выплаты увеличат до 2,6 тысячи гривен

08:26

Коронавирус 24 ноября: выздоровели в два раза больше украинцев, чем заболели

08:07

В Кривом Роге школьники жестоко избили, ограбили и изнасиловали работницу бани, женщина в реанимацииВидео

07:24

Блогер из Харькова рекламирует кремлевский проект и называет РФ "нашим государством"

06:49

Трагедия в Уокешо: возросло число жертв наезда авто на участников парада, погиб 8-летний мальчикВидео

06:26

Большой куш и свадьба с иностранцем: гороскоп для Овнов на декабрь 2021Видео

06:05

Газовый шантаж России: стоит ли Украине рассчитывать на новый контракт по транзитумнение

06:02

В моду на зиму 2022 вернулись чувственные сапоги в стиле 60-х, которые обожала Брижит БардоФотоВидео

05:51

Путин нападет на Украину до февраля: эксперт рассказал, что может остановить РФВидео

05:40

Вкуснейшая закуска на Новый год 2022 за 10 минут: рулетики из кабачков с сыромВидео

05:22

Заморозит до -15°, наметет сугробы: Украину атакует снежный АрмагеддонВидео

05:10

Как с пользой использовать цитрусовую кожуру: пригодится не только в кулинарии

Реклама
04:43

Какой напиток быстро состаривает мозг - ответ ученых

04:35

Надежда Мейхер с голыми ягодицами засветила пикантную татуировку

04:00

Как правильно хранить продукты в холодильнике и держать его в чистоте

03:58

Эксперт озвучила список масел, на которых запрещено жаритьВидео

03:43

В России 90-летняя женщина сама себе сделала операцию, не дождавшись врачейВидео

03:15

"Зажатый, с комплексами, постоянно врет": журналист рассказал о встрече с Путиным

02:38

Названы основные признаки того, что следует пить меньше воды на ночь

02:35

Экс-ВИА Гра Миша Романова в прозрачном боди засветила свою "штучку" и бесконечно длинные ноги

01:52

Внебрачная дочь Путина засветила своего партнера: в РФ рассказали о ее новом бизнесеВидео

01:08

Медики советуют ходить по дому обнаженным: в чем причинаВидео

00:23

Эксперт рассказала, что будет с телом, если каждый день грызть арахис

00:12

Приметы на 24 ноября: что нельзя делать в день Федора и как не попасть в бедуВидео

23 ноября, вторник
23:57

В столице из-за снегопада произошло много аварий

23:31

DZIDZIO впервые признался, почему развелся с женой

22:59

Купите их прямо сейчас: эти предметы принесут в дом богатство и удачуВидео

22:29

Собрались зимовать: в Днепре змеи залезли в дом и спрятались на кухнеВидео

22:20

На берегу Черного моря обнаружили перевернутую лодку с телами рыбаков

22:01

В Одессе подросток на угнанной иномарке устроил "гонки" с патрульнымиВидео

21:58

Украину завалит снегом и ударит мороз -10Видео

21:48

Первый снег в Киеве: как коммунальщики боряться с непогодой

Реклама
21:41

Динамо проиграло Баварии в Лиге чемпионовФотоВидео

21:29

В Украине резко рухнули цены на топливоВидео

21:13

Звезда Бриллиантовой руки загремела в психушку

21:12

Падала в обморок и путалась в словах: у студентки обнаружили женскую болезнь, разрушающую мозгВидео

20:41

Турция массово протестует против правительстваВидео

20:40

Григорий Решетник рассказал, кто может стать Холостячкой после Златы Огневич

20:29

Угроза военной операции РФ против Украины: в Харькове объявили о боевых учениях у российских границВидео

20:21

Магнитные бури в декабре 2021: прогноз самых опасных днейВидео

20:20

Лукашенко пригрозил "вырезать всех мерзавцев" и назвал Байдена самозванцем: полное интервью ВВСВидео

20:12

В Минздраве изменили требование к бустерной дозе вакцины от коронавируса

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять