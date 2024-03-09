Система образования в Украине: как хвост крутит собакой

Все годы независимости не министры задают вектор развития для системы, а наоборот - система руководит ими.

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В системе образования есть перекосы / Фото: ua.depositphotos.com

Будем откровенны, но хаос в системе высшего образования у нас существует достаточно давно.

Вот хотя бы взять самые популярные специальности последние 20-25 лет: Право, экономика, менеджмент, филология. И в последние годы еще IT добавилось.

Лично я очень хорошо помню как я выбирал себе специальность. Неплохо знаю математику - значит в экономисты. Потому что это тогда считалась престижная профессия (может сейчас так же).

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И на самом деле так думали не только я и мои родители, а подавляющее большинство других семей, которые решали куда отправлять своих детей учиться.

В свою очередь, такой спрос на эти специальности создал предложение со стороны ВУЗов, которые начали создавать такие специальности и предлагать эту услугу обучения. Потому что не будет в одном вузе нужной специальности, родители выпускника найдут другой.

И фактически это привело к перекосам в системе образования. Имею в виду, что наша система начала готовить большое количество тех же юристов, экономистов, филологов.

Без четкого понимания нужно ли такое количество этих специальностей нашей экономике.

Конечно же, что нет, но система продолжала выпускать это бешеное количество одних специальностей, игнорируя другие. Потому что была мода именно на эти специальности и именно она создала эмоциональный спрос со стороны родителей, которые хотели лучшего будущего для своих детей.

Однако, при этом сама из-за этого спроса система образования существовала в своем мире, будучи оторванной от реального сектора экономики.

И откровенно говоря, здесь не имеет смысла критиковать саму систему образования, поскольку у нас экономики страны разбалансирована.

Возможно, если бы в государстве была какая-то долгосрочная система развития, было понимание отраслевого развития, специальностей необходимых для этого, то может быть и система подстроилась (а может и нет).

И здесь меня удивляет другое. Весь этот маразм существует уже десятки лет. У нас очень сейчас модно критиковать любое вмешательство государства. Однако, как показывает та же система образования, без такого вмешательства система развивается хаотично.

И все годы независимости, не министры задают вектор развития для системы, а наоборот - система руководит ими. Хвост руководит собакой.

Поэтому и у нас такой бардак в государстве...

Кто такой Павел Вернивский? Павел Вернивский - экономист, аналитик. Эксперт Института им. Александра Поля. Специализируется на макроэкономике, истории экономики.

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