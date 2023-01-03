Симоньян теперь 'живет на иголках': а что случилось?

Они немножечко издалека начинают испытывать наши реалии с 24 февраля. У миллионов украинцев каждая ночь теперь такая.

Маргарита Симоньян / скриншот

Маргарита Симоньян отчиталась о своей новогодней ночи (и не только своей, но многих россиян): "Эту новогоднюю ночь медиаменеджеры страны провели на иголках. Все мы знали, что крайне вероятны теракты/удары/что угодно по территории России. Мы с ледяной тревогой ждали этого, уныло глядя на бокал. ...Под утро я легла спать, боясь проснуться и понимая, что, скорее всего, разбудят тем самым звонком".

О, они немножечко издалека начинают испытывать наши реалии с 24 февраля. У миллионов украинцев каждая ночь теперь такая.

А вскоре ВСУ обеспечит россиянам полное погружение в эти реалии и даже больше. Потому что массированные ракетные обстрелы соседнего государства, чтобы захапать больше территории и убить больше украинцев, не могут остаться без наказания и надежного обезвреживания агрессора.

И, конечно, Симоньян не могла отказаться от обязанности распространить очередную ложь - "31-го наши долбанули по базам ударных беспилотников". Но где она денется - жрать же хочется, пока не пришло время трибунала.

Однако в целом теперешние настроения среди медиалядоты РФ вызывают в определенной степени удовлетворение. Пока они перестали спокойно спать по праздникам. Дальше перестанут и в будни. А дальше будет капитуляция и трибунал.

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