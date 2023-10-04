Симоньян права, но ударом по Сибири ограничиваться не следует!

Впервые наблюдаю на разных форумах, сайтах и в соцсетях полную и всеобщую поддержку Маргарите Симоньян со стороны украинских пользователей.
Речь, конечно, о ее инициативе взорвать над Россией термоядерную бомбу.
Многие комментаторы полагают, что Сибирью в таком деле ограничиваться не следует, и для пущей наглядности надо взорвать такую бомбу над Москвой или даже непосредственно над местом жительства означенной Маргариты на Рублевке. Все равно, по ее словам, ничего страшного не случится.
В России же ее заподозрили в работе на США и предположили, что Госдепартамент с ЦРУ уже отгрузили ей ящик консервированной бобрятины за столь оригинальное предложение.
Кто такой Иван Яковина
Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах.
Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист.
С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину.
Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.