Симоньян права, но ударом по Сибири ограничиваться не следует!

Многие комментаторы полагают, что Сибирью в таком деле ограничиваться не следует.

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Симоньян предложила взорвать Сибирь / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео

Впервые наблюдаю на разных форумах, сайтах и в соцсетях полную и всеобщую поддержку Маргарите Симоньян со стороны украинских пользователей.

Речь, конечно, о ее инициативе взорвать над Россией термоядерную бомбу.

видео дня

Многие комментаторы полагают, что Сибирью в таком деле ограничиваться не следует, и для пущей наглядности надо взорвать такую бомбу над Москвой или даже непосредственно над местом жительства означенной Маргариты на Рублевке. Все равно, по ее словам, ничего страшного не случится.

В России же ее заподозрили в работе на США и предположили, что Госдепартамент с ЦРУ уже отгрузили ей ящик консервированной бобрятины за столь оригинальное предложение.

Кто такой Иван Яковина Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах. Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист. С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину. Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

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