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Сила и слабость Дональда Трампа

Юрий Богданов
2 сентября 2024, 08:10
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Решение выбрать именно Вэнса своим вице-президентом было одним из самых контраверсионных решений Трампа.
Сила и слабость Дональда Трампа
Трамп и выборы в США / ua.depositphotos.com

На NYT вышла статья о кандидате в вице-президенты от Донни. О его приключениях с диваном мы уже знаем, но он, конечно, значительно сложнее. Вот вам тезисы этой статьи.

Решение выбрать именно Вэнса своим вице-президентом было одним из самых контраверсионных решений Трампа. Но сам Трамп пока вряд ли жалеет о своем выборе.

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Уже с первых дней кампании Вэнс стал объектом атаки со стороны демократов. Сам Трамп был удивлен интенсивностью этих нападок, особенно когда демократы достали из ящика старые высказывания Вэнса. Даже Трамп, привыкший к политическим битвам, был обеспокоен тем, сколько еще негативной информации может появиться в результате таких атак, особенно когда его партнера начали описывать как фрика и мизогина.

Тем не менее, несмотря на растущее количество американцев, которые проявляют недовольство Вансом, Трамп не может быть более довольным своим выбором. Главная причина этого - это неутомимый и агрессивный стиль Вэнса, который стал настоящим "боевым псом" Трампа. Это не только радует бывшего президента, но и придает стабильности его кампании, которая все еще переживает шок от неожиданного выхода Джо Байдена из гонки.

Трамп лично инструктировал Вэнса не сдаваться под давлением и бороться со всеми нападками. Сам Трамп сравнил свой выбор с талантом знаменитого тренера Винса Ломбарди, который имел умение находить игроков калибра Супербоула.

Вэнс быстро привлек внимание медиа своим агрессивным стилем, умело атакуя своих оппонентов. Его выступления вызывают смешанные реакции. С одной стороны, он мобилизует консервативный электорат, в частности, белых рабочих и молодых мужчин, но с другой - отталкивает более образованные слои населения и независимых женщин.

Его резкие комментарии, такие как обвинения Харрис в "отправке Трампа в ад", вызывают аплодисменты одной части аудитории, но в то же время еще больше углубляют раскол между избирателями. Он обвинил вице-президента Харрис в смерти 13 военнослужащих в Афганистане в 2021 году, а также в том, что она открыла южную границу для наркотических картелей. Он утверждал, что она больше заинтересована в построении экономики в Китае, чем дома, и хочет заставить водителей грузовиков пойти на курсы программирования.

Иногда это ему прямо вредит. Одним из самых сильных ударов против Вэнса стали его слова, сказанные в 2021 году на Fox News, когда он выразил недовольство по поводу многочисленных "бездетных кошачьих леди" среди американских лидеров, включая Гаррис (у Гаррис нет собственный детей, - ред.).

Кампания Трампа планировала постепенно выводить Вэнса на передовую, но фурор вокруг этого комментария ускорил этот процесс. Во время первого сольного митинга Вэнса в родном Миддлтауне, Огайо, он прибыл с новой прической и опрятной бородой, а каждое его выступление сопровождалось искренним восторгом аудитории.

Его готовность участвовать в открытых спорах и неустанная атака на оппонентов делают его ключевой фигурой в нынешней политической борьбе. Время покажет, сможет ли такая стратегия привести Трампа к победе или она окажется разрушительной для их тандема.

Опросы показывают, что он эффективно усиливает политические сильные стороны Трампа, но также и увеличивает его слабости. После присоединения к выборам, рейтинг одобрения Вэнса вырос среди наименее образованных и бедных избирателей почти на 10%, но одновременно упал среди выпускников колледжей и независимых женщин на еще больший процент.

Как именно влияют на выборы эти противоположные тенденции - один из ключевых факторов, который определит судьбу выборов.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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Дональд Трамп выборы в США Юрий Богданов
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