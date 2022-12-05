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Сибирь с залежами нефти в аренду: как Украине получить репарации от России

Юрий Радухин

публицист, политический эксперт

5 декабря 2022, 08:25

Надо рассмотреть взятие Украиной у рф в аренду на 100 лет определенных территорий Сибири.

Сибирь с залежами нефти в аренду: как Украине получить репарации от России
Россия может рассчитаться с Украиной полезными ископаемыми / УНИАН

Большой Договор Капитуляции раши - на фоне правовой фиксации известных статей провозглашенных президентом Зеленским, как условия мира... Должна включать еще важные статьи требований Украины и международного сообщества в рф после победы Украины.

Они касаются непосредственно обязательств раши к проведению внутренних реформ, связанных с обеспечением РФ гарантий безопасности для мира. Чтобы гарантированно исключить на будущее потенциальные возможности раши совершать агрессию, шантажировать мир ядерными угрозами и оставаться империей.

Это следующие статьи "мирного соглашения":

1. Денуклиризация (запрет раши иметь ядерное оружие).

2. Дефрагментация, или деимпериализация (изменения в Конституцию РФ, которые обеспечат правовые основания для осуществления добровольного выхода национальных республик из состава РФ).

3. Демилитаризация (ограничение количества военных в армии, и номенклатуры и объемов конвенционного вооружения).

Условия к мирному соглашению президента Зеленского вполне обоснованы. Но я бы предложил немного расширить кейс, где речь идет "о репарациях".

Даже сегодня (на этом этапе) мы видим сложности, с которыми столкнулось национальное американское и английское, стран Евросоюза и международное право... Когда нарушилось вопрос конфискации денег ЦБ рф и ее имущества для обеспечения репараций раши Украине. Для осуществления этого шага надо менять национальное законодательство США и Британии, стран Евросоюза. Затем принимать соответствующие судебные решения. То есть даже начало выплаты Рашей репараций может быть отложенным и затянутым на десятилетия.

Во избежание правовых коллизий и тягомотины, Украине и международному сообществу следует подумать о других параллельных источниках компенсации убытков, которые нанесла Украине раша в следствие агрессии.

Как вариант, надо рассмотреть взятие Украиной у рф в аренду на 100 лет определенных территорий Сибири, недра которых имеют большие залежи углеводородов (нефти и газа). Таким образом, Украина получит потенциально стабильную возможность компенсировать свои убытки, а Раша рассчитаться по своим долгам... Вполне легитимными правовыми экономическими средствами. Минуя все правовые коллизии и многолетнее кручкотворство, связанное с арестом денег и имущества РФ за рубежом. Пусть этот процесс идет себе своим традиционным правовым черепашьим темпом. А у Украины нет времени и желания ждать десятилетиями получения долгов. Бункерный сатана и глубинное население его ада только за девять месяцев уже убили десятки тысяч украинцев и 70% нашей Украины. До 15 миллионов украинцев мигрировали как беженцы и были насильственно депортированы рашистами в Мордор.

Поэтому путь с долгосрочной арендой Украиной территорий с нефтегазовыми залежами в недрах... Есть путем установления Справедливости. Ибо в мире только зло и несправедливость совершаются очень быстро.

Но установление справедливости продолжается десятилетиями и веками. И этот мир еще называет себя цивилизованным.

Разрабатывать углеводородные залежи нефти и газа Украина может в партнерстве с мировыми лидерами нефтегазовой отрасли - с британско-нидерландской компанией Shell или ВР. Также есть мощные транснациональные нефтегазовые гиганты США вроде Occidental Petroleum и ConocoPhillips.

Источник

война в Украине репарации
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