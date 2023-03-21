УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Си принял от Путина поцелуй в задницу и теперь может приказать завершить войну

Сергей Бережной

журналист

21 марта 2023, 08:47
Если он обеспечит Пу прикрытие задницы за отчисления или гарантии будущих услуг, это никак не ограничит власть самого Пу, наоборот, укрепит ее.
Си принял от Путина поцелуй в задницу и теперь может приказать завершить войну
Си может приказать Путину завершать войну / скриншот

По моему мнению, Путин не имеет ни одного внутреннего блока на то, чтобы уйти под товарища Си. Он воспринимает государства как территорию кормления их "хозяев", это сугубо криминальный взгляд, и "босс", стоящий выше, вписывается в эту картинку как родной.

Если он обеспечит Пу прикрытие задницы за отчисления или гарантии будущих услуг, это никак не ограничит власть самого Пу, наоборот, укрепит ее. И никаким суверенитетом РФ жертвовать не придется, потому что вне Пу этого суверенитета давно не существует.

видео дня

Другое дело, если Си, приняв от Пу вассальный поцелуй в задницу, прикажет ему сворачивать войну в Украине, потому что она вредит совместному бизнесу. Как "сворачивать" - это не проблема Си, это Пу должен как-то сам.

А ведь мы Пу знаем, он попробует и рыбку, и елку, и еще немного закусить дровами. Дрова у него еще есть, и этого хватит, чтобы попытаться поблефовать не только с Западом, но и с Си.

Азартный ты, Парамоша, вот это тебя и погубит.

Источник

Си Цзиньпин Владимир Путин
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:53

Путин скрыто унизил Си Цзиньпина - росСМИ

08:47

Си принял от Путина поцелуй в задницу и теперь может приказать завершить войнумнение

08:42

Калибры перевозили по железной дороге: в ОК Юг оценили удар по оккупантам в Джанкое

08:35

"Двойники Путина существуют": специалисты назвали один признак, по которому их можно распознатьВидео

07:51

В бою с оккупантами погиб защитник из Прикарпатья: он вернулся из-за границы, чтобы защищать Украину

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

07:45

РФ потеряет инициативу на фронте: оккупанты активизировались, чтобы успеть достичь успехов – ISWВидео

07:22

Си Цзиньпин разочаровал Путина: Китай не будет оказывать поддержку, которая необходима РФ в войне - ISWВидео

06:39

Си Цзиньпин и Путин обсудили войну в Украине: в Кремле заявили, что "открыты к переговорам" - СМИВидео

06:20

На Путина уже махнули рукой, у Пескова и Лаврова апатиямнение

Реклама
05:31

Как правильно поливать фикус, чтобы он не "полысел"

05:20

"Будет эмоциональный накал": астролог предупредил о начале сильнейшего противостояния для УкраиныВидео

04:43

Как и когда сажать чеснок весной: тайная добавка – и сусеки будут ломиться от урожая

04:34

"Спьяну такое точно не сделаешь": Волочкова показала свою любимую позуВидео

04:00

Кто разбогатеет в апреле: 3 знака зодиака получат неожиданную прибыльВидео

03:30

"Оккупанты не в состоянии наступать": Яковенко рассказал, назревает ли паника и раскол элит в КремлеВидео

03:20

Царская Пасха: вкуснейший и простой рецепт творожного кулича, который уплетут за 2 минутыВидео

02:35

Военный эксперт пояснил, какой большой минус есть у армии россиянВидео

02:02

"Эстетический экстаз": Даша Квиткова показала горячее видео топлесВидео

02:02

Зачем опытные хозяйки бросают шипучий аспирин в унитаз: балдежный трюк, который приведет в восторгВидео

02:01

Дорофеева показалась в "голом" платье

Реклама
01:35

"У Киева есть возможности бомбить Москву": Кремль в панике готовится к ударам по столице РФ – ЯковенкоВидео

00:51

Зачем 21 марта нужно принести в дом 3 веточки вербы: приметы и что нельзя делатьВидео

00:37

В Ивано-Франковске вспыхнул скандал: женщина набросилась на девочку, потому что та прыгала на скакалке

00:10

Александр Пономарев показал редкое фото взрослой дочери от Елены Мозговой

20 марта, понедельник
23:52

5 самых строгих запретов 22 марта, которые могут принести в дом несчастье: приметы на Сорок святыхВидео

23:16

Звезда Парка юрского периода болен редкой формой смертоносного рака

23:11

Взрыв в Джанкое уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр" - разведкаВидео

22:48

Важные оборонные решения: Зеленский раскрыл детали новой помощи от США и ЕСВидео

22:47

Спас жизни 80 собратьев: в тяжелых боях за Бахмут погиб молодой командирВидео

22:07

"И это он не руку целует": в Сети хохочут над "поклоном" Путина в ноги Си Цзиньпина

21:33

Дорогущий краб, макароны и не только: какие самые необычные консервы делали в СССР

21:31

Этический совет прекратил участие адвоката Кивы Шевчука в конкурсе на должность в Высшем совете правосудия

20:54

В Мариуполе был не Путин: экс-депутат Госдумы рассказал о двойнике российского диктатораВидео

20:49

Штраф более 3 тысяч гривен: в Украине запретили продавать самый полезный весенний продуктВидео

20:23

Без эпатажа и кордебалета: Мадонна назвала главные правила своего дома

20:22

Майкл Щур. Чему научит худший в мире военный инструкторВидеоблоги

19:56

Фантастическая неделя: Украину атакует жарища с неприятным сюрпризомВидео

19:47

Пригожин запаниковал перед контрнаступлением ВСУ и в истерике написал письмо ШойгуВидео

19:32

Китай издал "бумагу" в интересах Путина: Яковенко объяснил, в чем суть "мирного" плана от КНРВидео

19:16

Зачем Путина отправили в Мариупольмнение

Реклама
19:12

Филя, готовься: Галкин предложил отправить на передовую Киркорова в прозрачных колготкахВидео

19:04

Украинцы смогут получить дополнительные выплаты из-за войны: кому положено 1 миллион гривенВидео

18:47

Данилов откровенно ответил, действительно ли потери Украины достигают 100 тысяч военныхВидео

18:37

В мае-июне начнется активная фаза наступательных операций - Маломуж

17:47

Запретный плод сладок: в чем польза и вред черемши, которую запретили продавать в Украине

17:46

Военные катера и ракеты: США объявили о новом пакете военной помощи УкраинеВидео

17:44

Тест по картинке: что на самом деле может принести радость именно вам

17:31

"Довел РФ до процветания": Си Цзиньпин на встрече в Кремле назвал Путина "дорогим другом"Видео

17:29

"Очень занятой человек": митрополит Онуфрий перепутал имя ЗеленскогоВидео

17:18

"Запах крови мне не приносил удовольствие": солист "Антител" рассказал, вернется ли на фронтВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Погода веснаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять