Си принял от Путина поцелуй в задницу и теперь может приказать завершить войну

Если он обеспечит Пу прикрытие задницы за отчисления или гарантии будущих услуг, это никак не ограничит власть самого Пу, наоборот, укрепит ее.

Си может приказать Путину завершать войну / скриншот

По моему мнению, Путин не имеет ни одного внутреннего блока на то, чтобы уйти под товарища Си. Он воспринимает государства как территорию кормления их "хозяев", это сугубо криминальный взгляд, и "босс", стоящий выше, вписывается в эту картинку как родной.

Если он обеспечит Пу прикрытие задницы за отчисления или гарантии будущих услуг, это никак не ограничит власть самого Пу, наоборот, укрепит ее. И никаким суверенитетом РФ жертвовать не придется, потому что вне Пу этого суверенитета давно не существует.

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Другое дело, если Си, приняв от Пу вассальный поцелуй в задницу, прикажет ему сворачивать войну в Украине, потому что она вредит совместному бизнесу. Как "сворачивать" - это не проблема Си, это Пу должен как-то сам.

А ведь мы Пу знаем, он попробует и рыбку, и елку, и еще немного закусить дровами. Дрова у него еще есть, и этого хватит, чтобы попытаться поблефовать не только с Западом, но и с Си.

Азартный ты, Парамоша, вот это тебя и погубит.

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