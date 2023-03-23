Си отправил сигнал миру, что не даст разгромить Путина

Красная линия Китая - не допустить преждевременного конфликта с Западом.

Китай видит в российской ситуации собственное будущее / Фото сайт Кремля

Китай знал о вторжении Путина и ждал его успехов. Победа Путина подтверждала право Китая на урегулирование вопроса Тайваня и новый мировой порядок. Разрогром, которому подверглись российские войска, и уникальное единство Запада в вопросах санкций шокировали Китай. Ни первое, ни второе не казалось возможным. Российская армия выглядела очень мощно и не могла проиграть, а Запад чрезмерно зависел от российских энергоносителей, чтобы от них отказаться.

Однако, Путин не просто не преуспел - ему грозит полный разгром. Этого Китай допустить не может и это есть первая красная линия Китая. Дело в том, что в ситуации России Китай увидел свое будущее, и поэтому ему надо сейчас повлиять на ситуацию. Си понимает, что вследствие разгрома рф там произойдет революция, Путин потеряет власть, и скорее всего новая власть будет прозападной, поэтому китайское влияние на Россию будет уменьшено. Именно поэтому он поспешил продемонстрировать поддержку Путину и выразил уверенность о его переизбрании.

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С другой стороны, Китай понимает, что Путин уже не может одержать победу в этом конфликте. Поэтому Си готов не дать Путину проиграть, но не может помочь ему одержать победу. Именно в этом и есть суть мирного плана Китая - заморозить ситуацию. Что это значит для нас? По состоянию на сейчас Си просто отправил сигнал миру, что не даст разгромить Путина. Пока речь не идет о какой-то военной помощи. И причина во второй красной линии.

Вторая красная линия Китая не допустить преждевременного конфликта с Западом. Си на примере рф имел возможность убедиться, что надеяться на зависимость Запада от энергоресурсов или в случае Китая на зависимость от китайской продукции - бесполезно. Он не готов к новой холодной войне, в которой Россия для него будет больше обузой, чем помощью. Дешевые российские ресурсы теряют ценность, если Запад наложит на Китай санкции.

Мое видение ситуации следующее - все решит наше контрнаступление. Если оно будет успешным, но не разгромным, то Китай будет требовать мирных переговоров под угрозой своего вмешательства в конфликт. Но если ситуация будет направляться к разгрому, который включает возвращение Крыма, то Китай примет активное участие в поддержке хилой российской армии.

Поэтому верим в ВСУ и ждем успехов с фронта.

UPD под активной поддержкой я имел в виду китайский лендлиз. Китайцы в нашей войне участвовать не будут. Под разгромом я имел в виду наш выход на границы 1991 года. Не думаю, что Путин после этого может быть президентом.

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