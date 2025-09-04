Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Си, Моди и Путин создают новый интернационал: что это значит для Украины

Виктор Андрусив
4 сентября 2025, 06:22
150
Опускание железного занавеса означает для нас Корейский сценарий, то есть переход горячей фазы в холодную.
шоссе
Участники саммита ШОС / фото: Википедия

Что ж Си, Моди и Путин продемонстрировали дефакто создание очередного Интернационала для противостояния "коллективному Западу". Тому же "Западу", куда они продают большинство всего, что производят. И тому же "Западу", откуда они бессовестно копируют все инновации и технологии.

На самом деле, это все уже было. В главной роли выступал Советский союз, который видимо никогда бы не развалился, если бы имел такой доступ к западным рынкам и технологиям. Поэтому и ответ на это все тот же, что и прежде - железный занавес и холодная война. Запад должен срочно начать опускать занавес, и тарифы Трампа являются всего лишь малым первым шагом в этом вопросе. Нужно перекрывать доступы, возвращать рабочие места, формировать новые коалиции и ставить каждую страну перед выбором - с кем она. Речь в первую очередь, о "самой большой демократии в мире" - Индии.

Я часто слышу, что никто не сможет заменить Китай. Я согласен, но за 3-5 лет правильных инвестиций в Латинскую Америку - вполне можно. Но если сейчас не начать его заменять - то вскоре это действительно станет невозможным.

видео дня

Что это значит для нас? Опускание железного занавеса означает для нас Корейский сценарий, то есть переход горячей фазы в холодную. Однако, это невозможно без окончательного разделения мира на блоки. А Запад судя по всему совсем к этому не готов. Поэтому пока война будет продолжаться.

Но железный занавес - неизбежен.

Источник

О персоне: Виктор Андрусив

Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ШОС Си Цзиньпин Владимир Путин
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Под угрозой два города: Зеленский сказал, что будет, если ВСУ уйдут с Донбасса

Под угрозой два города: Зеленский сказал, что будет, если ВСУ уйдут с Донбасса

06:56Война
"Ни одного областного центра за годы войны": МИД Украины свело на нет угрозы Путина

"Ни одного областного центра за годы войны": МИД Украины свело на нет угрозы Путина

02:05Война
Захватить до первого снега: офицер ВСУ раскрыл план оккупантов по Покровску

Захватить до первого снега: офицер ВСУ раскрыл план оккупантов по Покровску

01:03Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
"Длительный" мир в Украине: Лавров назвал два условия РФ для завершения войны

"Длительный" мир в Украине: Лавров назвал два условия РФ для завершения войны

От "смешной" цены округляются глаза: в Украине упал в цене важный продукт

От "смешной" цены округляются глаза: в Украине упал в цене важный продукт

Китайский гороскоп на завтра 4 августа: Лошадям - проблемы, Козлам - трудности

Китайский гороскоп на завтра 4 августа: Лошадям - проблемы, Козлам - трудности

"Это снова взаимно": Александра Кучеренко сделала громкое заявление

"Это снова взаимно": Александра Кучеренко сделала громкое заявление

Карта Deep State онлайн за 3 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

06:56

Под угрозой два города: Зеленский сказал, что будет, если ВСУ уйдут с Донбасса

06:22

Си, Моди и Путин создают новый интернационал: что это значит для Украинымнение

05:42

Спряталась у всех на глазах - где в Украине находится своя Статуя СвободыВидео

04:34

Конец черной полосы и невзгод: каким ТОП-3 знакам сентябрь принесет новый этап

03:31

Универсальная стильная прическа за одну минуту: бьюти-лайфхак для экономии времени

Россию ждут плохие новости, осенью там будет много "интересного", прочувствует и Москва – ЗагороднийРоссию ждут плохие новости, осенью там будет много «интересного», прочувствует и Москва – Загородний
02:30

Царапин не останется: какими средствами можно почистить экран ноутбука

02:05

"Ни одного областного центра за годы войны": МИД Украины свело на нет угрозы Путина

01:30

У "Человека-паука" Тома Холланда неизлечимые расстройства: "Чувствую себя напуганным"

01:03

Захватить до первого снега: офицер ВСУ раскрыл план оккупантов по Покровску

Реклама
00:08

Неожиданный фаворит: какой цвет авто выбирают украинцы чаще всего

03 сентября, среда
23:55

Закончится ли война в Украине в 2025 году - у Зеленского назвали три условия

23:23

Отбилась каблуком: что случилось с королевой Камиллой в поезде

23:13

"Карточки на еду - реальный сценарий": эксперт сказал, как Украина может добить РФ

23:09

В последний момент: Ребров делает неожиданную замену в сборной перед самым матчем

22:59

Часть мозга умерла: у солистки популярной российской группы случился инсультВидео

22:37

Зеленский допустил корейский сценарий для Украины - что предполагается

21:59

Новые изменения в бронировании: кто может получить бронь даже если находится в розыске

21:50

"Почувствуют всю прелесть момента": как удары по Москве и Питеру повлияют на ход войны

21:37

Свет в Украине будет дорожать ежегодно до 2028-го - на сколько будут повышать тариф

21:13

Фамильное сходство: Вирастюк показал красавчика-сына, и похвастался его большим достижением

Реклама
21:13

Макрон сделал важное заявление о гарантиях безопасности - что известно

20:35

"Черный список" авто - эксперты назвали самые проблемные модели 2025 года

20:28

Четыре знака зодиака-женщины, которые доминируют в отношениях

20:22

"Незабываемый день": звездная прыгунья крестила новорожденную дочь

20:17

Простой дедовский метод: садовод рассказала, как сохранить морковь свежей до весныВидео

19:56

"Вы увидите, что что-то произойдет": Трамп сделал громкое заявление о войне в УкраинеВидео

19:13

Трамп отдал срочный приказ Пентагону после заявления о сговоре РФ с Китаем - Хегсет

19:10

Как Путин выдал свои страхимнение

19:09

ВСУ сорвали "большое наступление": почему РФ вынуждена перебрасывать элиту на Донбасс

19:06

Переговоры между Украиной и Россией в Москве - у Зеленского сделали важное заявление

18:43

Разведенный Даниэль Салем показал новую девушку: "Был мужик и нет мужика"

18:29

Украинская гривна - не деньги: историк раскрыл факт, который меняет всеВидео

18:03

Срывается на ребенка: Маша Ефросинина призналась в трудностях с воспитанием сына

17:55

Самая маленькая дочь Усиков затмила родителей

17:47

Тодоренко сделала признание о неизлечимой болезни

17:40

Зеленский раскрыл основной сценарий России в войне - чего ждать украинцам зимой

17:37

Доллар и евро полетели вверх: украинцев ждет новый курс валют 4 сентября

17:36

Путин обратился к Зеленскому с предложением и раскрыл свой "план окончания войны"

17:31

Дженнифер Энистон раскрыла свой невероятный секрет красивого (не)старения

16:59

"Кто даст гарантии": Зеленский эмоционально рассказал об идее выхода ВСУ из ДонбассаВидео

Реклама
16:47

Очень вкусный ужин за 20 минут: рецепт ленивых пельменей без лепки

16:35

Москва сделала выбор: Зеленский назвал главный сценарий России в войне

16:35

"Хотела ей влепить": известная актриса едва не побила фанатку "русского мира"

16:23

Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын размечтались о бессмертии - разговор случайно записалиВидео

16:17

Порошенко устроил танцы на костях во время прощания с Андреем Парубием, – политолог

16:10

"У него есть две задачи": зачем Кремль "воскресил" Януковича и при чем тут ТрампВидео

16:09

Таких цен давно не было: в Украине резко выросла стоимость популярного продукта

15:28

Скандал в семье Путина: СМИ обнародовали тайну личной жизни диктатора

15:25

Успех в Донетчине: ВСУ удалось уничтожить позиции и отбросить россиян, детали

14:56

Гороскоп Таро на завтра 4 сентября: Овнам - отпустить, чтобы получить, Раку - мудрость

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять