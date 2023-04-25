Разговоры о новых партнерах вместо Китая могут стать на многие годы новыми геополитическими трендами.

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Си Цзиньпина серьезно поставили на растяжку, считает Андрусив / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

На прошлой неделе китайский посол во Франции сболтнул серьезную ерунду о том, что суверенитет бывших советских республик вызывает сомнение. Я сразу понимал, что это залет, но мне интересно было, какая будет реакция именно ЕС.

И вот вчера Жозеп Боррель выразил "обеспокоенность" по этим заявлениям. Но важнее другое. ЕС впервые заговорил об изменении стратегии в отношении Китая. Это очень серьезная история.

В подготовленном проекте внутреннего меморандума европейские чиновники рассматривают стратегию развить тесные отношения с Бразилией, Чили, Нигерией и Казахстаном, чтобы заменить китайское влияние и зависимость. Для последнего это плохие новости, потому что китайцы как раз планировали построить более тесные отношения с ЕС в противовес США. Об этом и был разговор с Макроном, который вернулся и начал что-то говорить о стратегической независимости ЕС от США. По большому счету посол Китая во Франции жестко подставил Макрона.

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ЕС долго запрягает, но когда уже едет, то едет. Я еще год назад писал, если Запад не начнет давить на Китай и Индию, то санкции будут работать именно против него. Потому что китайцы и индусы, получая дешевые российские энергоресурсы, удешевляют свои товары и повышают их конкурентность на западных рынках. Разговоры о новых партнерах вместо Китая могут стать на многие годы новыми геополитическими трендами.

Вся эта ситуация ставит серьезно на растяжку Си Цзиньпина. С одной стороны, можно начать "быковать" и наращивать уровень конфронтации и изоляции, но это подорвет главную цель Китая стать экономикой номер 1 в мире, обогнать США.

С другой стороны, можно дать заднюю, начать подыгрывать в вопросе войны в Украине Западу, но это подрывает вторую важную цель - возвращение Тайваня. Что ж посмотрим, как на эти новые разговоры в ЕС отреагируют китайцы. Я делаю ставку на второй вариант.

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