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Си Цзиньпин поверил в украинскую победу

Альфред Кох
29 апреля 2023, 06:21
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А в условиях более чем вероятного успеха украинского наступления, глупо поставлять оружие стороне, которая, скорее всего, проиграет эту войну.
Си Цзиньпин, Китай
Си Цзиньпин поверил в украинскую победу, считает Альфред Кох / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

Прошёл один год и шестьдесят два дня войны. Судя по картам ISW существенных изменений линии фронта за прошедшие сутки не произошло. Разве что в Бахмуте россияне опять немного продвинулись вперёд. Но это и все.

Путин с Эрдоганом в видеоформате поздравили друг друга с загрузкой ядерного топлива в реактор вновь построенной "Росатомом" турецкой атомной электростанции.

Было потешно наблюдать как один харизматик не может очно встретится с другим харизматиком потому, что боится покушения или ареста, а этот второй не может приехать на встречу с первым потому, что старый и больной.

видео дня

Официальные турецкие медиа уверяют публику что "наш старикан еще о-го-го!" и Эрдоган "живее всех живых", но все официальные мероприятия с его участием, на всякий случай, отменили до 3 мая.

И над всем этим "триумфом воли" витает призрак надвигающихся санкций, которые вот-вот наложат на "Росатом". И тогда оба эти харизматика сами на смогут объяснить, зачем они это все затеяли…

Да, впрочем, объясняться придётся, похоже, одному Путину. Проиграет Эрдоган выборы. Ей-ей проиграет. Если, конечно, опросы общественного мнения в Турции не покажут резкий рост популярности Эрдогана в последние пару недель.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в рамках готовящегося украинского наступления все обещанное оружие Украине поставлено на 98% и остались только мелкие штрихи. Он даже назвал конкретно 230 танков и 1550 бронированных машин.

Это очень похоже на те цифры, которые называл Залужный в своём интервью журналу The Economist, которое он дал 15 декабря прошлого года. Он, правда, говорил о 300 танках, но всего лишь о 600-700 бронированых машин.

Так что, похоже, все его хотелки, действительно, выполнили. (Особенно если учесть что американские БМП Bradley - это почти танки. А их в ВСУ, согласно официальным данным, поставили больше 100 штук). Таким образом, теперь все дело за украинским военным руководством и за погодой.

Си Цзиньпин все-таки позвонил Зеленскому и проговорил с ним около часа. Это был их первый контакт с начала войны. И, на мой взгляд, очень даже неплохой. После этого Зеленский назначил посла Украины в Китай, а Си Цзиньпин пообещал направить в Киев своего спецпредставителя, чтобы поискать мирное решение "Российско-украинского конфликта" (так эту войну называют в Китае).

Можно только гадать, что заставило Си Цзиньпина позвонить Зеленскому. Ведь прошло уже больше месяца с того момента, как закончился го визит в Москву. И затянувшаяся пауза уже не обещала ничего хорошего, а тут вдруг на тебе - взял и позвонил.

То ли Пекин решил таким образом сгладить скандал, который начал разгораться на Западе после "странного" выступления по телевидению китайского посла во Франции, то ли это была попытка не класть все яйца в одну корзину: а вдруг украинское наступление окажется успешным? Но, так или иначе, звонок состоялся и диалог налажен. Это уже полдела.

Си Цзиньпин пообещал "не подливать масла в огонь" и призвал обе стороны сесть за стол переговоров. Соответственно, все эксперты разделились на два лагеря: одни считают, что тем самым Пекин обещает не поставлять оружия России, а другие - что он хочет сорвать украинское наступление и давит на Киев с тем, чтобы вместо наступления он начал с Москвой мирные переговоры.

Я, честно говоря, больше склоняюсь к первой точке зрения, поскольку для того, чтобы отговорить Зеленского от наступления, уже не осталось времени. Оно было упущено, и теперь уже ничего изменить нельзя. Та степень готовности к наступлению, которая уже достигнута, не предполагает его отмену. Разве если Путин сам уйдёт из Украины…

А в условиях более чем вероятного успеха украинского наступления, глупо поставлять оружие стороне, которая, скорее всего, проиграет эту войну. Значительно мудрее наладить диалог с потенциальным победителем.

Что, собственно, Си Цзиньпин и сделал, позвонив Зеленскому. Но не нраньше, чем его эксперты сказали ему, в чью пользу склоняется чаша весов.

Этим и объясняется месячная пауза, которую взял Си Цзиньпин прежде, чем позвонить: месяц назад контуры украинской победы еще не были так четко видны, как сейчас.

И раз уж Си Цзиньпин поверил в украинскую победу, то что говорить о нас? Тем более, что наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Источник

война в Украине Владимир Зеленский Альфред Кох Си Цзиньпин
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