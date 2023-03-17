УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Си Цзиньпин попал на растяжку: ордер для Путина стал ударом по мировым амбициям Китая

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

17 марта 2023, 22:00
Ордер на арест Путина – четкий сигнал российским элитам, которым следует задуматься о своем будущем.
Путин, Си Цзиньпин
Поездка Си Цзиньпина в Москву поставит Китай в крайне неловкое положение / Коллаж ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордер на арест главы Кремля Владимира Путина. Его обвиняют в незаконной депортации и перемещении украинских детей. Решение стало четким маркером усиливающейся изоляции и нерукопожатности Путина. Ордер на арест делает Путина подозреваемым. Он стал сверхтоксичной фигурой.

Ситуация ставит в неловкое положение товарища Си Цзиньпина, который попал на растяжку и должен сделать выбор из двух зол – поехать с гордо поднятой головой в Москву пожимать руку Путину и нанести визит подозреваемому в преступлениях человеку или в последний момент отменить поездку и поставить крест на китайских амбициях стать вторым полюсом мира. И именно Китай первым попадает в такую ситуацию.

Кроме того, решения суда – сигнал российским элитам: не хотите оказаться в положении гонимых и преследуемых – сливайте своего лидера. Это более чем прозрачный намек, о котором вряд ли будут активно распространяться. Впрочем, это уже который по счету сигнал о том, что российским элитам все-таки нужно задуматься о своем будущем.

видео дня

Сейчас арест Путина выглядит как гипотетическая возможность. Но если бы кто-то в 1992-1993 году сказал, что Слободан Милошевич будет выдан собственной страной, Сербией, в руки международного правосудия – в ответ лишь покрутили бы пальцем у виска. Мы живем в такое время, когда невозможное вчера, завтра-послезавтра становится реальностью.

Впрочем, Россия может довольно долго находиться в изоляции. Даже несмотря на то, что ее финансовая система намного больше была интегрирована в мировую экономику и западный мир, чем Украина. Москва игнорирует нормы международного права и возводит это в культ. Железный занавес может оказаться очень прочным.

Теперь Путин не сможет ездить в цивилизованные страны Запада. Однако устами Лаврова, Пескова, Захаровой и других представителей он давал понять, что не хочет, чтобы с ним договаривались.

Пропаганда России в качестве реакции на ордер для Путина устроит очередную западную истерию, которая наверняка получит новый импульс.

Андрей Золотарев, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда.

Андрей Золотарев
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:00

Си Цзиньпин попал на растяжку: ордер для Путина стал ударом по мировым амбициям Китая

21:45

"Россиян рвет на куски": Жданов назвал сроки наступления ВСУВидео

21:21

После ордера Путин стал "лакомым кусочком" для собственного окружения - КочетковВидео

20:55

Зеленский ошеломляюще отреагировал на выдачу ордера на арест ПутинаВидео

20:28

"Хранитель ценностей": Путина начали готовить к президентским выборам в РФВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

20:24

"Ищу адвоката для защиты в Гааге": в сети высмеяли Путина из-за ордера на его арестВидео

20:13

50-летняя первая леди Южной Кореи выглядит как девочка: удивительные фото

20:05

Ежедневно до 1500 оккупантов: стали известны новые цифры потерь РФ в УкраинеВидео

19:59

У Путина остался единственный способ избежать Гааги – умеретьмнение

Реклама
19:40

Разговаривала и буду разговаривать на русском: участница популярного реалити угодила в скандал

19:27

Началась истерика: в Кремле отреагировали на выдачу ордера на арест ПутинаВидео

18:46

Знаменитый экс-футболист украинской сборной сбежал на Кипр и заявил, как ужасно жить в УкраинеВидео

18:23

На Киевщине 7-летний мальчик ходил с салфеткой в теле, которую там забыла врач во время операции

18:07

"Юридически ничтожный": в РФ в панике отреагировали на ордер на арест ПутинаВидео

17:44

Как очистить электрочайник от накипи за считанные минуты: опытные хозяйки поделились секретомВидео

17:42

"Оккупанты в боевой готовности": РФ начала активно готовиться к обороне в Крыму – ГУРВидео

17:28

Международный уголовный суд выдал разрешение на арест Путина: реакция Украины и все подробностиВидео

17:25

Данилов рассказал, как будут выдворять представителей Московского патриархата из ЛаврыВидео

17:06

Украину накроет жара: синоптики назвали самые теплые дни в мартеВидео

17:05

Война в Украине и ее последствия для России: чат с журналистом Александром Сотником

Реклама
17:00

Зачем класть чайные пакетики в унитаз: уберет сразу 3 самые распространенные проблемы

16:54

Латвия запретила въезд двум певцам-путинистам и телеведущей КудрявцевойВидео

16:33

"С Путиным нужно заканчивать скорее": Данилов обвинил диктатора в планах устроить глобальный голодВидео

16:13

"Полноценной победы не будет": депутат Госдумы заявил на росТБ о неспособности РФ победить УкраинуВидео

16:10

Прямо перед свадьбой: зачем невестам в Индонезии спиливают зубыВидео

16:01

За 2 недели исцелился от раны в груди: в РФ выдали фейк о якобы подстреленном на Брянщине мальчикеВидео

15:58

Обсуждали контрнаступление ВСУ: Зеленский срочно собрал Ставку из-за сложностей на фронтеВидео

15:56

Почему 18 марта нельзя разбивать куриные яйца ножом: приметы и что нельзя делатьВидео

15:50

Торт за копейки, который в 100 раз вкуснее магазинного: рецепт без выпечки и лишней возни с тестомВидео

15:39

"Путин может не дожить до трибунала": Вятрович о том, как закончит ПутинВидео

15:30

Китайский гороскоп на апрель 2023: Тиграм – долгожданное примерение, Дракону – абсолютное счастьеВидео

15:15

Для чего пьют сырые яйца: удивительные свойства популярного продуктаВидео

15:00

"Считают Украину второстепенным вопросом": есть риск потери поддержки украинцев со стороны США – КусаВидео

14:37

Один неверный шаг – и вещь станет тряпкой: как правильно стирать термобелье в машинке

14:31

Киев продлевает работу транспорта и магазинов: что известно о сокращении комендантского часа

14:31

Как пожарить идеальную картошку с хрустящей корочкой: безумные фокусы, которые вызовут аплодисментыВидео

14:13

"Четыре города окажутся под ударом": астролог назвал сроки новой ракетной атаки РФВидео

14:00

Тест по картинке: быстрый способ узнать о своих настоящих предпочтениях

13:52

"До" и "после": Мишина гордо продемонстрировала свою подтянутую фигуруВидео

13:47

Контрнаступление ВСУ начнется между Пасхой и 9-м мая - СвитанВидео

Реклама
13:46

"Доставит Украине беды": в Кремле приступ бешенства из-за передачи ВСУ МиГ-29

13:30

"Сделаем тебя королевой": Лобода рассказала, как ее уговаривали вернуться в РоссиюВидео

13:19

Из-за инцидента с MQ-9 Reaper США могут дать Украине дальнебойные ракеты - КусаВидео

13:07

Визит Си Цзиньпина в РФ: в Китае заговорили о "мире" и "переговорах"

13:06

Правда или миф: нужно ли есть суп каждый деньВидео

13:00

Защищал Украину с 2014 года: на Донбассе оборвалась жизнь киборга Сергея КройтораВидео

12:58

В среднем больше 15 тысяч грн: стало известно, кто в Украине получает гигантскую пенсиюВидео

12:35

"Будут подлодки Украины, самолеты": Симоньян запаниковала в прямом эфире, что РФ уничтожатВидео

12:28

Девушка Остапчука в белье похвасталась своими параметрамиВидео

12:17

Как очистить даже самую безнадежно грязную духовку: нужно всего 3 ингредиента

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
Простые блюдаРецепты на Пасху 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять