Си Цзиньпин попал на растяжку: ордер для Путина стал ударом по мировым амбициям Китая

Ордер на арест Путина – четкий сигнал российским элитам, которым следует задуматься о своем будущем.

Поездка Си Цзиньпина в Москву поставит Китай в крайне неловкое положение / Коллаж ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордер на арест главы Кремля Владимира Путина. Его обвиняют в незаконной депортации и перемещении украинских детей. Решение стало четким маркером усиливающейся изоляции и нерукопожатности Путина. Ордер на арест делает Путина подозреваемым. Он стал сверхтоксичной фигурой.

Ситуация ставит в неловкое положение товарища Си Цзиньпина, который попал на растяжку и должен сделать выбор из двух зол – поехать с гордо поднятой головой в Москву пожимать руку Путину и нанести визит подозреваемому в преступлениях человеку или в последний момент отменить поездку и поставить крест на китайских амбициях стать вторым полюсом мира. И именно Китай первым попадает в такую ситуацию.

Кроме того, решения суда – сигнал российским элитам: не хотите оказаться в положении гонимых и преследуемых – сливайте своего лидера. Это более чем прозрачный намек, о котором вряд ли будут активно распространяться. Впрочем, это уже который по счету сигнал о том, что российским элитам все-таки нужно задуматься о своем будущем.

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Сейчас арест Путина выглядит как гипотетическая возможность. Но если бы кто-то в 1992-1993 году сказал, что Слободан Милошевич будет выдан собственной страной, Сербией, в руки международного правосудия – в ответ лишь покрутили бы пальцем у виска. Мы живем в такое время, когда невозможное вчера, завтра-послезавтра становится реальностью.

Впрочем, Россия может довольно долго находиться в изоляции. Даже несмотря на то, что ее финансовая система намного больше была интегрирована в мировую экономику и западный мир, чем Украина. Москва игнорирует нормы международного права и возводит это в культ. Железный занавес может оказаться очень прочным.

Теперь Путин не сможет ездить в цивилизованные страны Запада. Однако устами Лаврова, Пескова, Захаровой и других представителей он давал понять, что не хочет, чтобы с ним договаривались.

Пропаганда России в качестве реакции на ордер для Путина устроит очередную западную истерию, которая наверняка получит новый импульс.



Андрей Золотарев, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда.