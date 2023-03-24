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Си Цзиньпин хотел развить свой успех, а Путин его взял и обломал

Альфред Кох

Российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ (1997), экс-председатель Госкомимущества России

24 марта 2023, 08:20
Си Цзиньпин собрал вещички и утром, по холодку, уехал в аэропорт. А чего зря время терять? Не хочет - не надо.
Си Цзиньпин, Владимирр Путин
Си Цзиньпин хотел развить свой успех, а Путин его взял и обломал, считает Альфред Кох / Фото: сайт Кремля

Все комментируют итоги визита Си Цзиньпина в Москву. Я полдня все внимательно читал и слушал. И ничего не понял. Говорят, пишут, пишут, говорят… А главного никто так и не сказал: будет Китай поставлять оружие и боеприпасы Путину или нет? Я понимаю, что этого наверное никто не знает. Ну, а раз так, то зачем столько букв и слов? Все остальное - не имеет сейчас никакого значения.

Сколько Путин ворвани и пеньки (читай нефти и газа) китайским купцам продаст по дешевке? Какая нам разница? Мы на это никак повлиять не можем и нам от этого не холодно, ни жарко. Россия не вчера стала сырьевым придатком. Только раньше (и сто, и двести лет назад) она была сырьевым придатком Запада. А теперь будет - Китая. Но что это меняет для самой России? Раньше высокотехнологичную продукцию она завозила из Европы, а теперь будет завозить из Китая. Но ведь по-любому: завозить, а не вывозить.

И поэтому мне непонятна эта погребальная интонация: Россия стала сырьевым придатком! А раньше она чем была? Центром инноваций, что ли? Ну право… Не вижу причин для каких-то радикальных выводов. Все вполне логично и предсказуемо: если Запад отказывается покупать у сырьевого придатка сырье, то сырьевой придаток не станет же от этого Силиконовой Долиной? Как всю жизнь был сырьевым придатком, так и будет. Только теперь у него покупатели будут другие. Но сам-то он от этого не поменяется!

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Еще изумляются каким-то картам с китайскими названиями русских городов на Дальнем Востоке как доказательство каких-то там территориальных претензий Китая и т.д.

Да я сколько живу на этом свете, столько про эти карты и слышу. Как печатал эти карты Китай пятьдесят лет назад, так и печатает. Тоже, открыли Америку. Я с детства их помню. Уже тогда нас по телевизору пугали этими картами.

Да-да, детки: были времена, когда Китай считался чуть ли не главным врагом. Наравне с американскими империалистами и западногерманскими реваншистами…

Что же касается моих впечатлений от визита, то у меня есть даже не вопрос, а некое недоумение: я проснулся, только зубы почистил, а Си уже улетел. Это как это? Тут ведь как все было: нам всю предыдущую неделю изо всех дыр рассказывали про трехдневный визит китайского лидера в Москву. С 20 по 22 марта. Раз, два, три дня. Три!

Что же мы имеем в результате? Си Цзиньпин приземлился в Москве в понедельник в 13:00, а улетел в 8:00 в среду. В принципе он мог улететь еще вечером во вторник, поскольку теперь уже ясно, что в среду никаких встреч, переговоров и бесед "тет-а-тет" у него не было. То есть визит продлился полтора дня. Вместо запланированных трех!

Китаец подорвался и улетел рано утром в среду. Не знаю как вам, а по мне, так что-то тут не то. Не попрощался красиво, не обнялся с другом Пу, не помахал ручкой с трапа самолета… Как-то это не по-людски. Нет? Может обиделся на что? И если обиделся, то на что ему обижаться? Ворвань с пенькою ему обещали сколько хочешь, про любовь и дружбу рассказали, чего не хватает, мил человек?

А не хватает согласия войну закончить. Согласно китайскому плану: уважая устав ООН и принципы суверенитета и территориальной целостности. Си Цзиньпин хотел развить свой успех с Ираном и Саудовской Аравией и снова утереть нос американцам. То есть показать им, как надо действительно бороться за мир во всем мире. А тут его Путин взял и обломал. Как тут не обидеться?

Wall Street Journal писала на прошлой неделе, что после визита в Москву Си Цзиньпин собирается позвонить Зеленскому. Вряд ли это были пустые газетные фантазии. Наверняка у них был какой-то серьезный инсайд. И это укладывалось, видимо, в логику самого Си: я приеду, нагну Путина, заставлю его прекратить войну и вывести войска, а потом позвоню Зеленскому и расскажу ему, что ему нужно сделать в обмен на это.

А теперь как звонить в Киев? С чем? Этот баран Пу уперся рогом и не хочет заканчивать эту бессмысленную и вредную для всех (а для России - тем паче) войну. Он просто спятил. Невозможно вести переговоры с человеком, который действует нерационально.

И поняв это, Си Цзиньпин собрал вещички и утром, по холодку, уехал в аэропорт. А чего зря время терять? Не хочет - не надо. Невозможно спасти того, кто не хочет спастись. Пусть его теперь раздолбают. Аминь…

Вот такие мои фантазии, которыми я спешу с вами поделиться. А Украина и Запад его точно раздолбают. Сегодня Путин уже расконсервировал танки Т-54, которые еще товарищ Сталин делал. Это уже край… Дальше только тачанки и сабельные атаки. А там уже и македонская фаланга не за горами…

Так что дело наше правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Источник

война в Украине Альфред Кох Си Цзиньпин Владимир Путин
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