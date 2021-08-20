"Штопор" между властью и гражданами: что показали 30 лет независимости

Украина завоевала себе независимость, но не смогла ею правильно распорядиться / УНИАН

Как человек, который непосредственно участвовал в борьбе за независимость в 80-90-х годах, могу утверждать, что Украина ее не получила, а действительно завоевала. Но кроме самой идеи независимости, в украинской политической мысли, к сожалению, на тот момент не было развитой идеи того, для чего она нам нужна.

Если исследовать украинскую политическую мысль конца 19 – начала 20 века, то независимость выглядела как цель. Соответственно, мы и не могли построить ту страну, в которой бы нашлось место для украинцев как граждан де - факто независимость была построена для власти. То есть право на счастье получили только властные элиты, поэтому идет борьба за власть как за способ приобщения ко всем благам.

О том, что независимость должна быть не целью, а инструментом, украинская политическая мысль ранее не заботилась. Задача государства - создать предпосылки для счастья граждан, но само государство не является самоцелью. Поэтому ответ на вопрос о достижениях Украины за годы независимости еще более пессимистичен – пока выхода из кризиса не предвидится.

Наше отставание от стран Европы будет лишь усиливаться. У нас есть прогресс в бытовых вещах - у нас больше автомобилей или холодильников, чем во времена Советского Союза, но мы все больше отстаем в гуманитарных аспектах. То есть те ценности, которые уже являются господствующими в Западной Европе, в Украине даже не сформированы. Именно из-за этого у нас усиливается внутренняя агрессия, противостояние и расхождение между состоятельной верхушкой власти и большинством граждан.

Это – фактически "штопор". Напомню, во время Украинской революции 1917-1921 годов большинство войск УНР перешли на сторону "красных", потому что была проиграна идейная борьба. Украине надо усвоить урок о том, что Украина может быть только изнутри. И если она не даст ответа на вопрос, для чего она существует как государство, то украинцы и в дальнейшем либо будут убегать за границу, либо не будут защищать страну, ведь люди не чувствуют в этом необходимости.

Читайте такжеУкраина застряла в петле времениТо есть в Украине есть серьезная общественная проблема, которую власть лишь отражает - отсутствие правильных мировоззренческих ценностей среди украинцев. К власти идут специально для обогащения вместо того, чтобы сделать что-то для граждан. И пока это не изменится, позитивных перспектив у Украины нет – она и в дальнейшем будет существовать как государство, но из нее ней и дальше будут убегать люди в более комфортные места для проживания.

Александр Доний, политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, председатель художественного объединения "Последняя баррикада", специально для Главреда