УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

"Штопор" между властью и гражданами: что показали 30 лет независимости

Александр Доний

политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, глава художественного объединения «Остання барикада»

20 августа 2021, 08:29

Независимость всегда выглядела как цель. Соответственно, мы и не могли построить то государство, в котором бы нашлось место для украинцев как граждан.

false
Украина завоевала себе независимость, но не смогла ею правильно распорядиться / УНИАН

Как человек, который непосредственно участвовал в борьбе за независимость в 80-90-х годах, могу утверждать, что Украина ее не получила, а действительно завоевала. Но кроме самой идеи независимости, в украинской политической мысли, к сожалению, на тот момент не было развитой идеи того, для чего она нам нужна.

Если исследовать украинскую политическую мысль конца 19 – начала 20 века, то независимость выглядела как цель. Соответственно, мы и не могли построить ту страну, в которой бы нашлось место для украинцев как граждан де - факто независимость была построена для власти. То есть право на счастье получили только властные элиты, поэтому идет борьба за власть как за способ приобщения ко всем благам.

О том, что независимость должна быть не целью, а инструментом, украинская политическая мысль ранее не заботилась. Задача государства - создать предпосылки для счастья граждан, но само государство не является самоцелью. Поэтому ответ на вопрос о достижениях Украины за годы независимости еще более пессимистичен – пока выхода из кризиса не предвидится.

Наше отставание от стран Европы будет лишь усиливаться. У нас есть прогресс в бытовых вещах - у нас больше автомобилей или холодильников, чем во времена Советского Союза, но мы все больше отстаем в гуманитарных аспектах. То есть те ценности, которые уже являются господствующими в Западной Европе, в Украине даже не сформированы. Именно из-за этого у нас усиливается внутренняя агрессия, противостояние и расхождение между состоятельной верхушкой власти и большинством граждан.

Это – фактически "штопор". Напомню, во время Украинской революции 1917-1921 годов большинство войск УНР перешли на сторону "красных", потому что была проиграна идейная борьба. Украине надо усвоить урок о том, что Украина может быть только изнутри. И если она не даст ответа на вопрос, для чего она существует как государство, то украинцы и в дальнейшем либо будут убегать за границу, либо не будут защищать страну, ведь люди не чувствуют в этом необходимости.

Читайте такжеУкраина застряла в петле времениТо есть в Украине есть серьезная общественная проблема, которую власть лишь отражает - отсутствие правильных мировоззренческих ценностей среди украинцев. К власти идут специально для обогащения вместо того, чтобы сделать что-то для граждан. И пока это не изменится, позитивных перспектив у Украины нет – она и в дальнейшем будет существовать как государство, но из нее ней и дальше будут убегать люди в более комфортные места для проживания.

Александр Доний, политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, председатель художественного объединения "Последняя баррикада", специально для Главреда

viber
День Независимости Украины Александр Доний новости Украины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Звезда Квартала засветила упругие ягодицы в откровенной фотосессииЗвезда Квартала засветила упругие ягодицы в откровенной фотосессии Финансовый гороскоп на неделю 16-22 августа: кредиты, удачные покупки или неожиданный подарокФинансовый гороскоп на неделю 16-22 августа: кредиты, удачные покупки или неожиданный подарок Финалистка Холостяка разделась и свела с ума поклонников умопомрачительными формамиФиналистка Холостяка разделась и свела с ума поклонников умопомрачительными формами Украина, Польша и Германия задавят Северный поток-2: запуск трубы обернется Газпрому серией ударовУкраина, Польша и Германия задавят Северный поток-2: запуск трубы обернется Газпрому серией ударов Подкуп военных и расстрел пленных: как Талибану удалось захватить АфганистанПодкуп военных и расстрел пленных: как Талибану удалось захватить Афганистан

Последние новости

08:29

"Штопор" между властью и гражданами: что показали 30 лет независимости

08:22

Коронавирус в Украине 20 августа: за сутки выявили 1600 новых больных

08:10

Новая волна COVID-19: в Кабмине предупредили об ужесточении карантинных ограничений Видео

08:06

Украинка получила первые водительские права в 79 лет Видео

07:37

"Я не верю Талибану, они врут": режиссер Сахра Карими рассказала о захвате власти в Афганистане Видео

Реклама
06:50

В Кабуле маленьких детей из рук в руки передают военным США для эвакуации из Афганистана Видео

06:37

Прямой диалог с ОРДЛО и вода в Крым: как Кабмин предлагает Раде возвращать оккупированные территории мнение

06:28

Лилия Яма обольстительно позировала для горячей фотосессии на пляже

05:30

Почему людей неудержимо тянет пьянствовать - ответ ученых

05:29

Спасают сердце и сосуды: какие орехи полезнее всего и кому они идут во вред Видео

05:17

20 августа – Всемирный день лени: традиции, как побороть лень

04:47

Врач объяснил, какая вакцина эффективнее от COVID-штамма Дельта

04:35

Гороскоп на 20 августа для всех знаков Зодиака: самый удачный день месяца или происки недругов Видео

04:11

Выяснена причина сильнейшей тяги к алкоголю

03:40

Почему не стоит пить много растительных настоек - ответ нарколога

03:03

Финансовый гороскоп на неделю 23-29 августа: обман, неожиданные убытки или удачные покупки Видео

02:34

Алина Гросу без лифчика показала бэкстейдж подготовки к концерту

01:24

Маскируется под другую болезнь: врач раскрыл, в чем коварство Дельта-штамма

01:20

Ученые рассказали, какие напитки сокращают женскую жизнь

00:43

Приметы на 20 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

Реклама
00:15

Диетолог пояснила, сколько яблок можно скушать за сутки Видео

19 августа, четверг
23:58

Названы 7 ошибок в питании, которые ускоряют старение Видео

23:30

В Украине резко взлетели цены на продукты: что подорожало больше всего Видео

22:52

Верят в Бога и не воспринимают ЛГБТ-сообщества: социологи выяснили главные ценности украинцев Видео

22:50

"Опарыши, крысы и мухи повсюду": в Запорожье избитая пожилая женщина заживо "гниет" на улице Видео

22:01

На Хмельнитчине разъяренные селяне пытались собственноручно снести вышку мобильной связи Видео

21:58

Зеленский резко высказался о Северном потоке-2 и назвал "оружие" России против Украины Видео

21:33

Позор перед детьми: в МОН рассказали, что сотни украинских школ не имеют нормального туалета

21:27

Юля Зайка публично рассказала о своих чувствах к Холостяку Михаилу Заливако Видео

21:14

В Украину несется опасная погода с градом и штормом Видео

20:43

Трупы медуз и пляж в водорослях: туристы показали катастрофическую ситуацию на украинском курорте Видео

20:41

Он просто хотел накормить детей: в Луцке мужчине светит 5 лет тюрьмы за украденное мясо Видео

20:28

Как правильно смывать с рук инфекции - ответ физиков

20:17

Нашли мертвым: в Херсонской области отца с сыном унесло на матрасе в море Видео

19:59

Играл с огнем: на Житомирщине заживо сгорел ребенок Видео

19:34

В Украине усиливают контроль за карантином: Минздрав вводит жесткие требования Видео

19:04

Джейсон Стейтем и Рози Хантингтон-Уайтли ждут ребенка

19:01

Врач пояснила, можно ли предотвратить развитие болезни Альцгеймера

18:58

Украина не рассчитывает на подарки: Зеленский сделал заявление перед встречей с Меркель и Байденом Видео

18:56

Приходько вступилась за Зиброва и раскрыла неприглядные факты о концерте на Олимпийском

Реклама
18:42

Метинвест присоединился к спасению Греции от лесных пожаров, оплатив перелет спасателям

18:41

"Необычный пассажир": в харьковском метро гулял лисенок Видео

17:59

"Метинвест" вошел в рейтинг самых крупных налогоплательщиков в Украине среди частных компаний

17:55

Более чем на полгода: продолжительность жизни украинцев резко сократилась Видео

17:30

Полтавчанка нашла в своей квартире огромного удава из Бразилии Видео

17:25

Звезда пропагандистского фильма "Крым" госпитализирован с подозрением на коронавирус

17:16

На границе с Румынией нашли застреленным 24-летнего пограничника Видео

17:09

"По-русски говори, а не по псячему": призер Олимпиады из Львова обругал украинский язык Видео

17:07

ВОЗ обнаружила поддельную вакцину против коронавируса Видео

17:02

"Он научил нас анимации": Олег Ходачук раскрыл вклад Тони Бонилла в создание анимации "Гуллівер повертається"

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять