Штаты методично загоняют Кремль в тупик

Штаты ставят России невыполнимое условие / Reuters

Штаты методично загоняют Кремль в окончательный тупик. На переговорах Лаврова и Блинкена американцы заявили, что "...дальнейшие переговоры с Россией по безопасности возможны при условии деэскалации в районе Украины...".

Но в том и дело, что Путин сгоняет войска со всей страны, включая и полностью оголенные Сибирь и Дальний Восток (впервые, пожалуй, за всю историю страны, за исключением, пожалуй, только периода гражданской войны) — и всё это для того, чтобы иметь позицию на переговорах с США по безопасности. Убрать войска — это лишить себя этой позиции. И тогда зачем всё вот это?

Штаты прекрасно понимают логику момента (тут и понимать-то особо нечего, всё как на ладони), поэтому и ставят невыполнимое условие. Хотите разговаривать? Уберите войска. И это требование — тоже тупик для Путина, так как ранее Кремль заявлял практически следующее — либо разговариваем, либо воюем. Американцы пожимают плечами — ну, воюйте. Кто же вам запретит?

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А вот на "давай" Путин-то как раз и не рассчитывал. Так далеко он еще не заходил. И вдруг выясняется — нужно либо отползать с побитой мордой, либо "давать". А давать при полностью пустом Дальнем Востоке и оголенной Сибири — это риски, за которыми маячит перспектива ввода китайского миротворческого контингента в случае, если что не так. Кстати, весьма реалистичная перспектива, так как поражение на Западе (практически неизбежное) либо затягивание конфликта может отразиться на внутренней обстановке в стране. И любой нормальный сосед во избежание рисков для своей территории будет принимать превентивные меры собственной безопасности. Буферную зону создавать, к примеру. Не на своей территории, понятно.

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Более неудачного времени играть хилыми мускулами Путин выбрать не мог. Но он выбрал. И "партнерам" теперь достаточно его просто не отпускать. Всё остальное он сделает сам.