Штамм "Дельта": чего следует бояться и спасает ли вакцинация

Очередь на вакцинацию от коронавируса / Фото Reuters

С начала ускоренного распространения варианта "Дельта" по миру за пределами Индии прошло больше месяца. Итак, мы уже знаем о нем значительно больше и можем подвести первые итоги.

Этот вариант является на 40-60% более заразным, чем предыдущий "Альфа" (британский), который, в свою очередь, был в полтора раза более заразен, чем предыдущие испанский и уханьской.

Читайте такжеУченые перечислили новые признаки ухудшения действия вакцин против COVID-19Также есть определенные различия в симптомах: потеря обоняния/вкуса и кашель немного реже, а насморк, боль в горле и головная боль – чаще. Однако специфических для COVID-19 симптомов нет, поэтому при плохой локальной эпидситуации практически всегда начинаем с версии COVID-19: изолируемся и делаем тест на антиген/ПЦР.

Вызывает ли "Дельта" более тяжелое течение COVID-19 и большую летальность, чем "Альфа"? Зависит от наличия иммунитета к вирусу. По первым данным из Шотландии, не вакцинированные, которые заболели сейчас, попадают в больницы в два раза чаще, чем во время предыдущей "волны". Вакцинированные двумя дозами болеют более редко и легче.

Защищают ли "старики" вакцины от "Дельты" и насколько? От инфицирования защищают меньше, чем раньше, однако от тяжелых, потенциально смертельных инфекций – на удивление хорошо. Например, эффективность полной вакцинации Pfizer в отношении госпитализаций - 96%, AZ – 92%.

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В этом контексте стоит объяснить цифры, которые звучат из Британии, что, по состоянию на 1 июля, среди 117 умерших от "дельты" вакцинированных 2-мя дозами было 50. Или из Израиля о том, что половину инфицированных составляют вакцинированные лица.

Не путаем удельный вес с частотой. "Половина инфицированных есть вакцинированными" – не одно и то же, что "половина вакцинированных инфицировались". Чем больше вакцинированных будет в популяции, тем больше будем слышать о заболеваниях на COVID-19 среди вакцинированных.

Читайте такжеВ Украине новая вакцина от COVID-19 - Janssen: для получения иммунитета достаточно одной прививкиВ Израиле вакцинированы 85% взрослых. Если на 100 человек инфицируются 4, половина из которых была вакцинирована, то частота инфицирования среди 85 вакцинированных составляет 2%, а среди 15 невакцинированных – 13%, и эффективность вакцинации составляет 85%.

Среди тяжелобольных и умерших подавляющее большинство составляют вакцинированные и те, кто не переболел ранее. Например, среди >18 тыс. американцев, умерших в течение мая, когда прослойка полностью вакцинированных была небольшой, невакцинированных было 92.8%.

По-моему, вывод очевиден.