УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Шпионские игры и темпы поставки оружия Украине

Юрий Богданов
27 июля 2023, 06:47
45
На принятие решений влияют не только руководители спецслужб и разведки.
Шпионские игры и темпы поставки оружия Украине
Домысливать теории заговоров не надо / Фото: УНИАН

Спецслужбисты имеют еще более высокий уровень цинизма, чем политики. Потому что работа спецслужб в принципе построена на лжи и пренебрежении к объективной реальности. Это часто рикошетит в них самих. Поэтому они часто верят в теории заговоров и какие-то сумасшедшие вещи. Николай Платонович Патрушев вам яркий пример. Ну или сам Путин. И потому, собственно, директор ЦРУ в почти каждом голливудском фильме - конченый негодяй.

И я вполне верю, что директор ЦРУ Бернс ведет переговоры с россиянами по многим каналам и многим вопросам. Что-то им сулит, они о чем-то договариваются, имеют какую-то дорожную карту - каждый свою, но во что я принципиально не верю - так это в какой-то хитрый план, предусматривающий комплекс договоренностей, дозировку предоставления нам оружия или дату завершения конфликта. Потому что это, во-первых, никому не надо. А во-вторых - ни одна из сторон друг другу никогда не поверит.

видео дня

И что россиян, что американцев во всех контактах на уровне спецслужб и дипломатов в первую волнуют две вещи:

1. Как бы по риторике о ядерном оружии избежать Карибского кризиса (и любого риска прямого столкновения). А для этого надо не поставки оружия Украине ограничивать, а избегать столкновений советских... ой, извините, российских подводных лодок с американскими авианосцами.

2. Как бы сделать так, чтобы Россия не посыпалась как Советский союз и ситуация не вышла из-под контроля. У путинской банды в этом свой интерес. У американцев - свой. И каждый уверен, что другой его пытается намахать.

Но гарантии РФ не заслуживают доверия и все это понимают. А на процессы внутренней дезинтеграции в России влияют не только и не столько уже события на фронте (хотя они могут стать спусковым крючком коллапса), сколько те процессы, которые запустил и подпитывает сам режим.

Отдельно о том, могли ли (условно) Бернс и Нарышкин договориться о чем-то "до войны". Было такое в середине 19 века. Когда Николай Первый напрямую английскому послу предложил разделить Османскую империю, что запустило цепную реакцию, которая свела Николая в могилу, а Россию довела до поражения в войне. Но я все же в именно такой уровень критического идиотизма не готов так просто поверить.

Что касается российских агентов. Что в СБУ ,что в ЦРУ (или вы думаете, их там нет?). Все эти агентурные игры следует воспринимать очень скептически. Как дезу, контрдезу, контролируемый и неконтролируемый слив. Поверить, что ЦРУ или ФБР, получая списки от СБУ, кого-то там блокирует, не проверяя, я могу. Долбограев этот мир полон. Но так же легко я могу поверить, что это российские агенты в американских спецслужбах это делают, а потом сливают жаждущим сенсаций журналистам этот бред. Или - наоборот - это американская контрразведка так пытается проявить агентов. Короче, версий много и ни одна из них не имеет верифицированных пруфов.

Сильно ли шпионские игры влияют на "медлительность" поставок оружия? Не уверен, что это имеет решающее влияние.

Главными факторами остаются:

1. Объективная неготовность к великой континентальной войне. Мало запасов, производственных линий. Все это пересобирать - тот еще вызов. Что для нас, что для россиян, что для партнеров по НАТО.

2. И "гарантиям", и угрозам друг друга никто не верит. И поэтому красные линии приходится прощупывать сугубо экспериментально.

3. Давление обстоятельств внутри США на Байдена и Ко. Любое резкое нарушение равновесия может иметь неприятные политические последствия.

И напоследок - относительно скорости и механизма принятия решений. На принятие решений влияют не только руководители спецслужб и разведки. Почти всегда армия и военное лобби (в случае с США - в том числе ВПК) вступает в прямую конкуренцию за мнение политической власти. Я уже не говорю о гражданской бюрократии и дипломатах, корпоративном секторе с разными интересами, социологах и политологах.

Все они доносят свое мнение и это мнение не бывает консенсусным примерно никогда. И поэтому большинство решений, кроме радикально кризисных, обычно принимаются довольно долго.

И домысливать теории заговоров не надо. Оно и сложнее, и проще все.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Источник

новости США ЦРУ Богданов
Реклама

Главное за день

Ночная ракетная атака РФ: в Хмельницкой области гремели взрывы

Ночная ракетная атака РФ: в Хмельницкой области гремели взрывы

06:41 Украина
ВСУ ликвидировали важного российского офицера в "больших погонах"

ВСУ ликвидировали важного российского офицера в "больших погонах"

00:19 Украина
"Оккупантам следует бежать": Зеленский намекнул на новую "бавовну" на Крымском мосту

"Оккупантам следует бежать": Зеленский намекнул на новую "бавовну" на Крымском мосту

23:34 Украина
Все главные новости

Последние новости

06:47

Шпионские игры и темпы поставки оружия Украине

06:41

Ночная ракетная атака РФ: в Хмельницкой области гремели взрывы

05:45

О Донбассе думать рано, ВСУ первым освободят Крым – военныйВидео

04:27

Путину приготовиться: Подоляк назвал три ключевых фактора для распада РоссииВидео

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 27 июля

Украина до конца года отобьет Мелитополь и левобережную Херсонщину - КарасьУкраина до конца года отобьет Мелитополь и левобережную Херсонщину - Карась
03:30

Карась спрогнозировал, чего ждать ВСУ от группировки врага под Купянском

02:13

"Будут воевать до последнего": Карась объяснил, зачем Лукашенко нужны "вагнеровцы"Видео

01:45

Муж Рианны засветил новое украшение с танками в Z-стилистике

01:30

"За Крым будут держаться зубами": Загородний оценил сценарий поражений РоссииВидео

Реклама
01:15

Талантливы во всем: 4 особых знака, имеющих необычные способности

00:19

ВСУ ликвидировали важного российского офицера в "больших погонах"

26 июля, среда
23:34

"Оккупантам следует бежать": Зеленский намекнул на новую "бавовну" на Крымском мосту

23:31

69-летний легендарный рестлер Халк Хоган женится в третий раз

23:06

В Белом доме поведали, в каких странах украинские пилоты будут осваивать "F-16"

22:57

"Результаты очень-очень неплохие": Зеленский заинтриговал успехами ВСУ на фронтеВидео

22:32

ВСУ "задвухсотили" российского пропагандиста и приспешника Кадырова по кличке "Карлссон"

22:25

Удар России по Украине: силы ПВО уничтожили более 30 ракет врага

22:21

Все усеяно трупами: РФ бросает раненных на поле боя, чтобы не платить компенсации

21:51

Ушла вслед за сыном: умерла ирландская певица Шинейд О'КоннорВидео

21:50

Массированный удар РФ: появились фото сбитой ракеты под Днепром

Реклама
21:44

Ракетный удар по Украине 26 июля: оккупанты били по Хмельнитчине - Игнат

21:28

"Подтягивают силы по линии фронта": в Минобороны рассказали о наступлении россиян

20:51

НАТО усиливает разведку в Черноморском регионе из-за России

20:48

Ефросинина рассказала, как "поймала" мужа на переписке с другой

20:35

Зеленский предложил продлить военное положение до ноября

20:30

Мы не быдло и не крепостные, возобновите публичное декларированиемнение

20:12

В Беларуси "вагнеровцы" стянули в лагерь более 750 военных грузовиков

19:45

Цены в Украине на популярное летнее лакомство взлетели на 60%: что произошло

19:30

Россия атаковала Украину ракетами: в некоторых областях - взрывыВидео

19:20

Будет настоящая холодрыга: Украину накроют грозовые дожди и шквалы

18:53

"Наша армия должна быть готова": эксперт объяснил, кто может стать преемником ПутинаВидео

18:39

Трусить будет еще 4 дня: почти 6-бальная магнитная буря не отступает

18:39

Наталка Денисенко напугала поклонников честным фото без макияжа

18:25

Пить кофе с молоком или без: ответ о популярном напитке приведет в изумление

18:09

Родился в Черновцах: выходец из Украины руководит "вагнеровцами" в Беларуси

17:54

"Украинская команда" передала партию ноутбуков учебным заведениям для детей с инвалидностью

17:53

Кличко: Киев закупил для переселенцев квартиры площадью 6000 кв. м, первые семьи получили ключи

17:39

Что лучше для здоровья - цикорий или кофе: непростой ответ на частый вопрос

17:35

Какой уксус добавляют в консервацию: чем заменить важный ингредиент

17:26

Отдал все и ушел в запой - появились подробности развода Брежневой и Меладзе

Реклама
17:18

Снаружи, изнутри и никаких разводов: как легко и быстро вымыть окна

17:13

Как лучше есть огурцы с кожурой или без: правильный гид по любимому овощу

17:12

Количество оккупантов увеличилось: в ВСУ рассказали, будет ли наступление с севераВидео

16:54

"Одна из наших реализаций": в СБУ признали прошлогоднюю атаку на Крымский мост

16:48

Евросоюз снимает санкции с Виктора Пшонки и его сына - СМИ

16:45

Снова перепутала Гаагу и Одессу: Демин поставил на место пропагандистку Симоньян

16:42

ВСУ разгромили оккупантов и продвинулись вперед на Бахмутском направлении

16:29

Голос Украины звучит в Европе: Киев и Хелм соединит поезд Укрзалізниці брендированный Голосом країни

16:09

Фальшиво пела и виляла толстыми ляжками: Лорак таки выступила в ТурцииВидео

16:08

Ещё порадует свежестью: какую зелень посадить в августе

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять