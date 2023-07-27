Шпионские игры и темпы поставки оружия Украине

На принятие решений влияют не только руководители спецслужб и разведки.

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Домысливать теории заговоров не надо / Фото: УНИАН

Спецслужбисты имеют еще более высокий уровень цинизма, чем политики. Потому что работа спецслужб в принципе построена на лжи и пренебрежении к объективной реальности. Это часто рикошетит в них самих. Поэтому они часто верят в теории заговоров и какие-то сумасшедшие вещи. Николай Платонович Патрушев вам яркий пример. Ну или сам Путин. И потому, собственно, директор ЦРУ в почти каждом голливудском фильме - конченый негодяй.

И я вполне верю, что директор ЦРУ Бернс ведет переговоры с россиянами по многим каналам и многим вопросам. Что-то им сулит, они о чем-то договариваются, имеют какую-то дорожную карту - каждый свою, но во что я принципиально не верю - так это в какой-то хитрый план, предусматривающий комплекс договоренностей, дозировку предоставления нам оружия или дату завершения конфликта. Потому что это, во-первых, никому не надо. А во-вторых - ни одна из сторон друг другу никогда не поверит.

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И что россиян, что американцев во всех контактах на уровне спецслужб и дипломатов в первую волнуют две вещи:

1. Как бы по риторике о ядерном оружии избежать Карибского кризиса (и любого риска прямого столкновения). А для этого надо не поставки оружия Украине ограничивать, а избегать столкновений советских... ой, извините, российских подводных лодок с американскими авианосцами.

2. Как бы сделать так, чтобы Россия не посыпалась как Советский союз и ситуация не вышла из-под контроля. У путинской банды в этом свой интерес. У американцев - свой. И каждый уверен, что другой его пытается намахать.

Но гарантии РФ не заслуживают доверия и все это понимают. А на процессы внутренней дезинтеграции в России влияют не только и не столько уже события на фронте (хотя они могут стать спусковым крючком коллапса), сколько те процессы, которые запустил и подпитывает сам режим.

Отдельно о том, могли ли (условно) Бернс и Нарышкин договориться о чем-то "до войны". Было такое в середине 19 века. Когда Николай Первый напрямую английскому послу предложил разделить Османскую империю, что запустило цепную реакцию, которая свела Николая в могилу, а Россию довела до поражения в войне. Но я все же в именно такой уровень критического идиотизма не готов так просто поверить.

Что касается российских агентов. Что в СБУ ,что в ЦРУ (или вы думаете, их там нет?). Все эти агентурные игры следует воспринимать очень скептически. Как дезу, контрдезу, контролируемый и неконтролируемый слив. Поверить, что ЦРУ или ФБР, получая списки от СБУ, кого-то там блокирует, не проверяя, я могу. Долбограев этот мир полон. Но так же легко я могу поверить, что это российские агенты в американских спецслужбах это делают, а потом сливают жаждущим сенсаций журналистам этот бред. Или - наоборот - это американская контрразведка так пытается проявить агентов. Короче, версий много и ни одна из них не имеет верифицированных пруфов.

Сильно ли шпионские игры влияют на "медлительность" поставок оружия? Не уверен, что это имеет решающее влияние.

Главными факторами остаются:

1. Объективная неготовность к великой континентальной войне. Мало запасов, производственных линий. Все это пересобирать - тот еще вызов. Что для нас, что для россиян, что для партнеров по НАТО.

2. И "гарантиям", и угрозам друг друга никто не верит. И поэтому красные линии приходится прощупывать сугубо экспериментально.

3. Давление обстоятельств внутри США на Байдена и Ко. Любое резкое нарушение равновесия может иметь неприятные политические последствия.

И напоследок - относительно скорости и механизма принятия решений. На принятие решений влияют не только руководители спецслужб и разведки. Почти всегда армия и военное лобби (в случае с США - в том числе ВПК) вступает в прямую конкуренцию за мнение политической власти. Я уже не говорю о гражданской бюрократии и дипломатах, корпоративном секторе с разными интересами, социологах и политологах.

Все они доносят свое мнение и это мнение не бывает консенсусным примерно никогда. И поэтому большинство решений, кроме радикально кризисных, обычно принимаются довольно долго.

И домысливать теории заговоров не надо. Оно и сложнее, и проще все.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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