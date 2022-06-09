Схожая история, или Почему Словакия помогает Украине оружием

Словакия заявила о поставках оружия Украине/ Фото: pixabay.com

Со времени масштабного российского вторжения все больше руководителей демократических стран посещают Украину, чтобы продемонстрировать солидарность с нашим народом. Борис Джонсон не только встречался в Киеве с Зеленским, но и прогулялся с ним по городу. Впоследствии президент Польши Анджей Дуда выступал в украинском парламенте.

На днях президент Словакии Зузана Чапутова обратилась к депутатам и всему украинскому народу с трибуны Верховной Рады. Она поблагодарила украинцев за то, что защищают не только свое государство, но и международное право, которое обеспечивало миру десятилетия мира.

Президент заявила: "Мы знаем, что оккупантов из вашей страны не выгонят наши пакеты с лекарствами и продуктами. Вашим защитникам нужна военная техника и снаряжение. Поэтому мы помогаем и будем помогать и в этом направлении".

Словакия предоставила Украине комплекс С-300, который может сбивать самолеты и ракеты на расстоянии 150-300 км, а также оборудование для разминирования. Зузана Чапутова объявила, что ее страна также окажет 8 самоходных гаубиц Zuzana-2 с дальностью до 41 км

Спасибо, госпожа Зузана, за Зузаны и не только.

Словакия - одна из тех стран, которые наиболее рьяно помогают Украине. Здесь нашли приют 78 тысяч переселенцев из Украины, 31 тысяча из которых - дети.

Словакия последовательно поддерживает членство Украины в ЕС и неотложное предоставления нам статуса кандидата в члены ЕС активно поддерживает санкции. Словацкие полицейские и судебные эксперты участвуют в расследовании преступлений россиян на Киевщине.

Читайте такжеПутин не выдерживает войны: почему в Кремле заговорили о перемирииДля многих украинцев такая активная помощь соседней страны стала неожиданностью. Особенно по сравнению с пророссийской позицией Венгрии. Объяснить это снова может история. Словаки помогают украинцам, потому что их прошлое очень похоже на наше - века безгосударственности, попытки агрессивных соседей уничтожить словацкий язык и культуру, уничтожить нацию.

Именно на это историческое, культурное и ментальное сходство между нашими народами рассчитывали руководители украинского освободительного движения. В 1945-1946 годах они организовали пропагандистские рейды УПА на словацкие земли.

Командование повстанческого движения продолжило борьбу с коммунистическим режимом и после завершения Второй мировой войны. Они и дальше искали союзников. Единомышленников видели среди народов Центральной и Восточной Европы, которые после 1945 года оказались за железным занавесом "коммунистического рая".

Со словаками у украинцев не было острых противостояний, в отличие от отношений с поляками, венграми, румынами. Кроме того, до 1948 года Чехословакия имела свободнее соседние страны политическую жизнь. Здесь действовала свободная пресса, существовали политические партии, альтернативные коммунистической - среди них Демократическая партия имела наибольшую поддержку.

Поэтому первые зарубежные пропагандистские рейды УПА состоялись именно на словацких просторах. Они имели целью расшевелить антикоммунистические движения в Европе. Также планировалось наладить сотрудничество с украинскими борцами.

В ночь на 23 августа 1945 года около полутысячи воинов УПА перешли границу, разбились на группы и начали агитацию в селах на востоке Словакии. Проводили массовые собрания, встречи, распространяли агитки об истинном лице коммунистов и призывали к борьбе с ними.

"Когда станете на своей границе в Карпатах, гляньте с гор-как каждую ночь сотнями километров горят дома и целые села на пространстве 800 километров, от хребтов Карпат по Долишний Буг! — призывала листовка "Чехи! Словаки! Вояки!". — Гляньте, как там выгоняют на мороз и снег и мучают людей, как бегут там лесами и оврагами, на снегу и на морозе старики, женщины и дети, хуже, как с татарских времен!"

"Мы, украинцы, ваши ближайшие соседи и братья с общим славянским языком и кровью, обращаемся к вам через железные, непроницаемые границы из советской тюрьмы народов. Мы обращаемся к Вам с нашей тяжелой колхозной барщины и подземной рабской работы в шахтах, из бесконечных концлагерей смерти и депортаций в Сибирь и вдоль северного Океана, мы обращаемся к Вам с наших героических боевых рядов: станьте с нами в совместной борьбе против тирании за свободу народов и человека, за новую свободную организацию славян, братскую семью народов и независимость наших народов — за новый свободный мир без рабства, террора и страха, без эксплуатации и страдания, без взаимной резни и войн".

Слова находили отклик у местных крестьян. Люди предупреждали украинских повстанцев, поэтому воинам УПА удалось избежать столкновений с чехословацкой армией, которую бросили против них.

Успех первого рейда побудил к повторению весной 1946-го.

Ночь на 7 апреля, около тысячи повстанцев незаметно пересекли границу, разделились на три группы и отправились отдельными маршрутами. За почти три недели рейда воины УПА посетили 106 словацких сел.

Читайте такжеВ кремлевском доме престарелых уже рвутся панталоны: почему запахло поражением РоссииВ Словакии должны были состояться выборы. Повстанцы агитировали голосовать за главного конкурента коммунистов - Демократическую партию. В итоге именно она победила. На этот раз не обошлось без стычек. Против украинцев бросили более 11 тысяч солдат чехословацкой армии, танки и авиацию. Но они не смогли сорвать миссию - повстанцы выполнили задание и вернулись.

Третий рейд планировали в следующем, 1947 году, но он не состоялся. Потому что на подконтрольных УПА территориях польское коммунистическое правительство начало акцию "Висла" - насильственное выселение всех украинцев, которые здесь жили. Поэтому повстанческие отделы получили задание пробиваться в американской зоне оккупации Германии, чтобы прорвать информационную блокаду и рассказать свободному миру о борьбе украинцев. Путь снова пролегал через словацкие территории и местные оказывали помощь. Благодаря этой поддержке по крайней мере части повстанцев удалось пробиться за "железный занавес".

После рейдов УПА на территории Словакии органы безопасности фиксировали большую активность местных антикоммунистических сил. Но они оставались слишком слабыми и спорадическими, чтобы стать сильным союзником украинцев в борьбе против СССР.

Многие словаки не понимали, что популистские коммунистические лозунги прикрывают российский империализм. Что освобождение Красной армией страны от нацистов одновременно означало установление здесь другого тоталитарного режима. Осознание пришло с годами репрессий, в частности российскими танками, которые душили проявления свободы 1968-го.

Сейчас Словакия понимает угрозу российского империализма. Поэтому помогает нам сдержать его продвижение на запад. Поэтому сейчас мы таки победим русских совместными усилиями всех свободных народов, в том числе и словаков.

Владимир Вятрович, народный депутат Украины, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти