Сходство Путина и Эрдогана: почему Украине опасно доверять Турции

Эрдоган и Путин похожи, оба строят империи, оба борются за власть и влияние / Коллаж Reuters

Турки хотят вывести украинское зерно из портов. Турки хотят себе скидку на 25%. Турки хотят моделировать мирные переговоры. Как много Турции…

Турецкий министр встречается с Лавровым и вторит российским нарративам о том, что санкции – это плохо. Повторяет российскую пропаганду, что санкции против России усугубляют мировой продовольственный кризис.

Это неприятно. Неприятно, и не более того, ведь не турки вводили санкции, а, значит, их мнение никого не волнует. Но неприятно.

Зато параллельно смотришь на график турецкой лиры, которая продолжает лететь в пропасть, – и становится приятнее.

И кто знает, связаны ли эти события…

Важно понимать одно.

Когда Путин строит русский мир и пытается восстановить империю – это бьет по экономике.

Когда Эрдоган строит тюркский мир и пытается восстановить империю – это тоже бьет по экономике.

По экономике России бьют санкции Запада, потому что Путин решил, что он – великий историк и военачальник, и напал на Украину. Историк из него так себе. Военачальник – еще хуже.

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По экономике Турции бьет политика Эрдогана, который не дает центральному банку работать независимо, ведь он решил, что он – великий макроэкономист. Но макроэкономист из него фиговенький. И вот уже в Турции инфляция 73% (в 5 раз выше, чем в Украине во время войны), и курс лиры летит в пропасть.

Почему это происходит? Потому что оба – имперцы. И оба строят империи во главе с императором. А, значит, нет сдержек и противовесов. И у Путина это вылезает в войну, и, даже несмотря на то, что центральным банком управляет профессионал, экономика страдает. А у Эрдогана – вылезает в инфляцию, даже если войны он пока ведет локальные и не попадает под массированные санкции, и экономика страдает.

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Причина всегда одна. Отсутствие демократии. Отсутствие контроля. Отсутствие работающих институтов. Именно поэтому так важно сохранять демократию.

И это же делает Турцию крайне ненадежным союзником, который может развернуться в любой момент на 180 градусов. Да, сейчас Путин и Эрдоган столкнулись в Сирии и Ливии, на Кавказе и Азии, в Крыму. Но это столкновение одинаковых людей, они борются за власть и влияние. И их ничего не сдерживает. Ни мнение народа. Ни ценности.

И не захочет ли Эрдоган предать Украину в тот момент, когда ему будет совсем тяжело – не известно. И да, мы можем смириться со скидкой на зерно в 25%, тем более, если турки сами будут вывозить зерно из наших портов. Но можем ли мы доверять такому союзнику? Можем ли мы рассчитывать на него, снижая безопасность наших портов?

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У Эрдогана огромные проблемы. В экономике. Турция может стать следующей доминошкой в череде мирового кризиса. А еще у Эрдогана скоро выборы. И султан может на них проиграть. На что Эрдоган готов пойти ради победы? Готов ли он ради этой победы сдать Украину? Или пока он просто отчаянно хочет перекрыть дефицит валюты в стране, зарабатывая на украинском зерне и российских олигархах?

С диктаторами никогда не знаешь. Они очень дорого обходятся собственным гражданам. И не являются предсказуемыми партнерами. Особенно если каждый из них строит свою империю на песке из рассыпавшихся империй прошлого и думает, что вы принадлежите ему. Проблема с этими диктаторами…

Сергей Фурса, инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital