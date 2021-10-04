"Сходка" в Трускавце больше была нужна Зеленскому, чем его депутатам

Владимир Зеленский в Трускавце / Facebook/sluganarodu.official

Недавние сборы Слуги народа в Трускавце вряд ли можно назвать съездом, так как съезд партии – официальное мероприятие, проведение которого официально фиксируется. Потому это больше сходка.

Но никакие заявленные цели этой сходки не соответствовали действительности, потому что все это можно было сделать в рабочем порядке. Этот тимбилдинг организовали, потому что фракция СН расползается и президент Зеленский хотел показать, что он все еще президент. А так как депутаты СН считают себя умными, то собрать всех вместе было важно, чтобы они голосовали за то, что необходимо президенту.

Главная цель сего мероприятия была в мобилизации голосования против спикера Дмитрия Разумкова. В подтверждение этому мы видели, как президент лично уговаривал депутатов, которые не хотят за него голосовать. Но, похоже, что этот вопрос так и не был решен, так как информация о подписях за все время разнится. А раз никто не показывает реальное количество подписей, значит, есть трудности.

Кроме того, эта сходка была необходима для продвижения ключевых законов. В частности, так называемого закона об олигархах, потому что власти расценивает его как инструмент для зачистки политического поля и переизбрания Зеленского на второй срок. То есть этот закон создан больше для контроля над телевидением и финансами, чем для борьбы с олигархами.

Если Зеленский все же продвинет эти законы, то в дальнейшем мы увидим формирование группы 95 квартала, которые станут самыми главными олигархами в стране. И тогда они будут решать вопросы по сохранению своей власти.

Читайте также"Слуга народа" Тищенко в Трускавце обматерил своего однопартийцаА потому единственная причина, по которой в будущем они рискнут собрать Трускавец 3 - чтобы переизбрать Зеленского на второй срок. Пока шансы для этого есть, но время тикает очень быстро. Потому что сейчас начнут расти тарифы и цены, будет увеличиваться фискальное давление на граждан, а если подпишут 5600, то усилится еще и давление на сельское хозяйство и бизнес, все шансы сойдут на нет.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда