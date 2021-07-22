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Кусок совка: что изменится в армии без срочной службы

Михаил Самусь

Заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам

22 июля 2021, 06:28

Вопрос отмены призыва витает в воздухе – это рудимент, который нам не нужен.

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В Украине с 2023 года могут отменить призыв на срочную службу / УНИАН

Отказ от ежегодного призыва на срочную в Украине службу связан с реформированием Вооруженных сил, но никоим образом - со стандартами НАТО. В каждой стране Альянса есть свои подходы и понимание срочной службы, профессиональной армии и тому подобного. Потому что нельзя сравнивать советскую срочную службу со срочной службой во Франции, Германии или той, которая когда-то была в США.

Советский призыв давно надо было отменить. Призыв, когда полтора года человек занимается хозяйственной деятельностью, а не боевой подготовкой – это недопустимо в условиях войны с Россией.

Сегодняшняя срочная служба является контрпродуктивной – люди, которые ее проходят, фактически не являются членами экипажа, как говорят военные, вместе с теми, кто участвует в боевых действиях. То есть срочная служба не участвует в боевых действиях, профессиональная – участвует и получается так, что в одной воинской части есть люди, которые занимаются хозяйственной деятельностью, а другие готовятся к ведению боевых действий. Это абсолютно недопустимая ситуация и, соответственно, неэффективное использование ресурсов. Но самое главное-это контрпродуктивно с точки зрения смысла военной службы в целом.

Военная служба является непривлекательной и от нее сбегают, это является коррупционной средой. Чтобы от этого избавиться, можно ввести общую подготовку военных. Называть это можно как угодно – срочная служба или общая военная подготовка для граждан Украины (в том числе, для девушек). Эта базовая военная подготовка может длиться 2-4 месяца, а не полтора года, но в это время будут заниматься исключительно боевой подготовкой.

Читайте такжеВ Слуге народа объяснили, отменят ли срочный призыв в армиюТо есть создать стандарт этой подготовки, который был бы достаточным для того, чтобы человек затем подписала контракт и начала готовиться уже для получения воинской специальности в профессиональной армии, или подписала контракт и ушла в резерв для того, чтобы служить в территориальной обороне или же быть записанной в мобилизационного резерва.

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Такого подхода было бы достаточно, потому что он открыл бы возможности для получения всеми гражданами Украины базовой военной подготовки, гораздо поднял бы возможности увеличения мобилизационного резерва, кадрового резерва для профессиональной армии и территориальной обороны. Поскольку молодому человеку было бы интереснее принять участие в интенсивном курсе, на каком бы давали конкретные навыки вместо того, чтобы подметать плаци или ходить строем в жару.

Срочная служба не должна заниматься хозяйственной деятельностью – этим должны заниматься соответствующие фирмы, которые бы убирали территорию и чистили бы картошку.

Срочная служба сейчас – это кусок совка, который держится 30 лет и на него почему-то молятся. Ведь когда люди полтора года занимаются бог весть чем, они не являются частью готового к бою ядра, а обслуживающим персоналом.

В законе "О национальном сопротивлении" сделан шаг к этому, когда идет речь об профессиональную армию, резерв и т. п. Единственное, чего там не хватает – подготовки по единому стандарту. В таком случае это было бы идеальным решением, благодаря которому человек за 3 месяца выполнил бы и свой священный долг, и армия получила бы кадровый резерв. Но для этого понадобится еще один закон.

На самом деле вопрос отмены призыва витает в воздухе – это рудимент, который нам не нужен. И если кто-то скажет о том, можно ли научиться чему-то за 3-4 месяца, то отвечу – можно, если взять тренажеры, современные методики и 24 часа нагружать человека, то он за месяц может научиться тому, чего полгода учат в армии, параллельно окрашивая траву или занимаются чисткой картофеля.

Тем более, что в Украине уже большая часть армии-контрактная. Ведь воюют только контрактники, а не призыв. И то, что призывники имеют какое – то огромное значение для армии -э то иллюзия. И если убрать совковый призыв, то от этого армии будет лишь польза.

Михаил Самусь, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам, специально для Главреда

Минобороны Украины бойцы ВСУ Михаил Самусь новости Украины
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