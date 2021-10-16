Путь к злоупотреблениям и протестам, или Что не так с вакцинацией педагогов

В Украине предлагают не допускать к работе невакцинированных учителей / УНИАН

В Украине невакцинированных от коронавируса работников учебных заведений уже с ноября не будут допускать к работе на период карантина без сохранения заработной платы.

Стоит начать с того, что большое количество учителей этому противятся, потому что в обществе, к сожалению, сложилось общественное мнение в пользу противников вакцинации.

В целом - это тревожный сигнал, потому что при современных условиях и угрозах, с одной стороны - из-за плотности коммуникации есть гораздо больше угроз и рисков, связанных с вирусными респираторными заболеваниями, а с другой стороны, когда есть технологически возможность предотвращать вспышки, в частности, через новые вакцины.

То есть это свидетельствует о критической нехватке научного мировоззрения в украинском обществе и о некачественной коммуникации тех, от кого зависит эпидемиологическая безопасность.

Недопущение работников без вакцинаций уже начинают применять в других странах, причем там это уже становится своего рода сегрегацией - то есть для того, чтобы зайти в определенный ресторан, остановиться в гостинице, воспользоваться авиалиниями и пересечь границу, нужно сделать прививку. Но здесь возникает много коллизий, связанных с правами человека или действующим законодательством.

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Конечно, это впоследствии урегулируют в дотошно-правовом плане, но в Украине и так не хватает педагогов и будет достаточно проблематично это реализовать. Например, очень сложно найти учителей информатики, математики, не говоря уже о физике и химии. И сказать "до свидания" учителям директора школ вряд ли решатся.

Читайте такжеЦелесообразность обязательной вакцинации от COVID-19: что ждет тех, кто отказался от прививкиФактически этим шагом власть подталкивает педагогов к злоупотреблениям и протестам. С одной стороны, это вполне логично - не допускать невакцинированных к взаимодействию с теми людьми, кто не имеет иммунитета и противятся вакцинации по возможности. Но это нужно делать грамотно, чтобы не приходилось сдавать позиции. То есть сначала надо обеспечить возможность и коммуникацию, а только потом вводить ограничения. Потому что теперь получается так, что раньше те, кто хотел вакцинироваться физически не могли этого сделать, а теперь даже тех, кто хочет, принуждают.

И в этом есть очередная недоработка со стороны власти.

Николай Скиба, эксперт направления "Образование" Украинского института будущего, специально для Главреда