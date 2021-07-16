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Путь к хаосу и бунтам: чего ждать от нового руководителя МВД

Александр Кочетков

политический аналитик

16 июля 2021, 15:12

Власть живет в иллюзии, что она, убирая людей, которые разбираются в деле, начинает контролировать ситуацию, хотя на самом деле – теряет этот контроль.

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Денис Монастырский стал новым главой МВД / УНИАН

Верховная Рада назначила Дениса Монастырского новым главой МВД вместо Арсена Авакова.

МВД - это государство в государстве, оно абсолютно не приспособлено к внешнему удаленному управлению. Поскольку Аваков стянул под себя пограничников, ГСЧС, Нацгвардию, в стране, где каждую минуту что-то случается, руководители министерства вынуждены принимать решения и отвечать за них сразу, то есть времени советоваться с кем-то нет.

Поэтому, во-первых, все разговоры о том, что Монастырский или какой-то другой человек в ведомстве будет представителем Авакова - это только разговоры, ведь это стратегически невозможно, даже при большом желании.

Во-вторых, по стратегическим направлениям, например, по расследованию тех или иных дел, информация от Авакова Монастырскому явно будет передана, но советоваться новый министр в дальнейшем будет исключительно с Офисом президента. То есть по провалам и проблемам будет отвечать сам и никто ему не поможет, а вот в случае с теми, кого преследовать и как вести себя с олигархами – вот здесь исключительное слово будет иметь ОП. То есть будет влиять не Арсен Аваков, а скорее Андрей Ермак и Олег Татаров, курирующий правоохранительную деятельность.

Никаких реформ после замены руководства МВД не предвидится – на сегодня речь идет лишь о том, чтобы контролировать практическую деятельность министерства. В первую очередь - полицию диалога, которая занимается общественным порядком. Потому что ОП очень беспокоят возможные беспорядки, из-за чего они хотят быть абсолютно убеждены, что руководство этого министерства отдаст все надлежащие команды и проявит максимальное послушание, чтобы эти возможные уличные беспорядки прекратить.

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Им нужна управляемость на улице и финансовые потоки, которые в МВД считают какими-то безумными (хотя это было возможно разве что во времена Януковича, когда денег в стране действительно было больше).

Читайте такжеРеинкарнация Народного фронта или союз с Разумковым: чего ждать от Авакова после отставкиНо вряд ли Монастырскому это удастся, потому что он не человек из системы и на то, чтобы войти в систему, нужно время и революционная ситуация. На моих глазах Луценко еще во времена Оранжевой революции брал под контроль МВД. Но тогда все были напуганы, поэтому милиция была согласна слушать, слышать и подчиняться. То же произошло и с Аваковым – он был не из системы, но после Революции Достоинства правоохранители также были готовы прислушаться и он выступал для них неким защитником. Сейчас такой ситуации нет, поэтому власть быстро убедится в том, что в случае, если министр не будет знать, что делать с проблемами на местах, это будет означать для местных руководителей "зеленый свет" для решения их проблем по своему усмотрению. И, к сожалению, это будет ни на пользу государству, ни на пользу управляемости ситуации в стране. Потому что тогда будет происходить то же, что и сейчас происходит с экономикой, где растет дыра в бюджете. Так же будут неуправляемыми правоохранительные структуры, что чревато не просто протестами, а бунтом с далеко идущими последствиями.

Потому что власть живет в иллюзии, что она, убирая людей, которые разбираются в деле, начинает контролировать ситуацию, а на самом деле – теряет этот контроль. Люди будут делать так, как сочтут нужным, силовая вертикаль будет разрушена. А это - прямой путь к хаосу.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда

Арсен Аваков Александр Кочетков новости Украины Денис Монастырский
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