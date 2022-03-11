Шесть требований Киева к России, или Как Украине не превратиться в российскую колонию

Если Украина выполнит требования России, окончательная оккупация нашего государства будет делом времени

Россия выдвинула Украине шесть требований. Закрепить в Конституции и законах внеблоковость, сделать русский государственным языком, признать Крым частью РФ, признать "независимость" "ЛДНР", провести "денацификацию" (то есть деукраинизацию) и "демилитаризацию" (то есть разоружение).

Выполнение любого из этих требований, не говоря уже обо всех вместе превратило бы Украину в российскую колонию, окончательная оккупация которой – лишь дело времени. А власть, которая на это согласилась бы, автоматически стала бы марионеточным прокремлевским режимом.

Требования врага являются отличным ориентиром, что нам на самом деле нужно. Прямо противоположное: НАТО, украинский язык, освобождение Крыма и Донбасса, укрепление украинской идентичности и мощная армия.

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Обсуждать с россиянами их хотелки – себя не уважать.

Мы должны выдвинуть собственные справедливые шесть требований Украины:

Немедленный вывод российских войск со всей территории Украины, включая Донбасс и Крым, а также с территорий других стран, отказ РФ от территориальных претензий к любым государствам. Полная компенсация Россией убытков, нанесенных Украине российской агрессией, начиная с 2014 года. Декоммунизация и денацификация России. Привлечение причастных к преступлениям коммунистического и путинского режимов к уголовной ответственности. Отставка и арест Путина и содействие его осуждению Гаагским трибуналом вместе с остальными международными преступниками. Демонтаж кремлевского авторитарного режима и безоговорочное обеспечение на территории РФ гражданских прав и свобод. Реализация всеми народами РФ права на самоопределение, гарантированного Уставом ООН. Признание Россией независимости всех субъектов Федерации, народы которых выберут независимость. Демилитаризация России, включая полное ядерное разоружение под международным контролем и постоянный нейтралитет как гарантии ликвидации угрозы российской агрессии для всех народов Земли.

Владимир Вятрович, народный депутат Украины, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти