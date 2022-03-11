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Шесть требований Киева к России, или Как Украине не превратиться в российскую колонию

Владимир Вятрович

Народный депутат Украины, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти

11 марта 2022, 18:10

Обсуждать с россиянами их хотелки – себя не уважать.

Требования врага являются отличным ориентиром, что нам на самом деле нужно
Если Украина выполнит требования России, окончательная оккупация нашего государства будет делом времени

Россия выдвинула Украине шесть требований. Закрепить в Конституции и законах внеблоковость, сделать русский государственным языком, признать Крым частью РФ, признать "независимость" "ЛДНР", провести "денацификацию" (то есть деукраинизацию) и "демилитаризацию" (то есть разоружение).

Выполнение любого из этих требований, не говоря уже обо всех вместе превратило бы Украину в российскую колонию, окончательная оккупация которой – лишь дело времени. А власть, которая на это согласилась бы, автоматически стала бы марионеточным прокремлевским режимом.

Требования врага являются отличным ориентиром, что нам на самом деле нужно. Прямо противоположное: НАТО, украинский язык, освобождение Крыма и Донбасса, укрепление украинской идентичности и мощная армия.

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Обсуждать с россиянами их хотелки – себя не уважать.

Мы должны выдвинуть собственные справедливые шесть требований Украины:

  1. Немедленный вывод российских войск со всей территории Украины, включая Донбасс и Крым, а также с территорий других стран, отказ РФ от территориальных претензий к любым государствам.
  2. Полная компенсация Россией убытков, нанесенных Украине российской агрессией, начиная с 2014 года.
  3. Декоммунизация и денацификация России. Привлечение причастных к преступлениям коммунистического и путинского режимов к уголовной ответственности. Отставка и арест Путина и содействие его осуждению Гаагским трибуналом вместе с остальными международными преступниками.
  4. Демонтаж кремлевского авторитарного режима и безоговорочное обеспечение на территории РФ гражданских прав и свобод.
  5. Реализация всеми народами РФ права на самоопределение, гарантированного Уставом ООН. Признание Россией независимости всех субъектов Федерации, народы которых выберут независимость.
  6. Демилитаризация России, включая полное ядерное разоружение под международным контролем и постоянный нейтралитет как гарантии ликвидации угрозы российской агрессии для всех народов Земли.

Владимир Вятрович, народный депутат Украины, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти

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