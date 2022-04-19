Щупальца Москвы уже в ЕС: как Германия стала союзником России по захвату всей Европы

Из-за сговоров немцев с Россией Германия утратила моральное право считаться лидером ЕС / Фото УНИАН

Германия на стороне зла.

Наверняка, многие видели эмоциональное выступление польского депутата Европарламента Патрика Яки, который прямо обвинил Германию в санкциях против Польши за помощь Украине.

Удивился. Сильно.

Закопался в источники информации и выяснилось. Сейчас буду писать и сам не верю, что это так, но по факту Евросоюз через Германию захвачен Россией плотно и давно.

Вот вам цитата номер один:

"Почему же мы импортируем уголь из России? Посмотрите: в Германии ликвидирована добыча каменного угля. Но не уменьшилось потребление. Так и в Польше: уменьшилась добыча, но не потребление. Все дело в том, что торговое лобби, занимающееся импортом угля, давило на предыдущее польское правительство, чтобы то ликвидировало добычу, чтобы лоббисты могли покупать уголь за границей. По 60 злотых за тонну импортировался уголь из России – такую информацию мы получили от профсоюза горняков России. А продавался тот уголь по 350 злотых", – Казимеж Грайцарек, межпрофсоюзный координатор по климатической политике.

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Теперь вот вам цитата номер два:

"Мы под давлением ЕС, а также глобального климатического лобби уступаем и отступаем. Это драма Польши. Ведь Польша – и это нужно все время повторять – является единственной страной в Европе, обладающей реальными запасами каменного угля. 85% запасов каменного угля ЕС находится в Польше. Этих запасов хватит на несколько сот лет. Когда кто-то говорит, что в Польше заканчивается уголь, – это бред. Но подобного рода высказывания популярны, их тиражируют. Отдельные фонды платят неплохие деньги журналистам за распространение и публикацию этой ерунды. И потом это повторяют политики".

Это Анджей Щенcняк, эксперт польского энергетического рынка.

И теперь цитата номер три из вчерашней публикации британской The Times:

"Мануэла Швезиг, главный министр северо-восточной земли Мекленбург-Передняя Померания, является последним членом Социал-демократической партии (СДПГ) Олафа Шольца, попавшего под давление из-за ее связей с проектом, поддерживающим Кремль. Критики назвали ее "марионеткой Путина". 47-летнюю Швезиг обвиняют в создании экологического фонда, тайно созданного для лоббирования газопровода, поддерживаемого Россией, уклонения его от критики и обхода санкций США".

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Внимание!

Высокопоставленные немцы уличены в том, что создавали экологические фонды для лоббирования интересов России и обхода санкций США.

Теперь соедините всё это с нашумевшей эмоциональной речью Патрика Яки и давайте вместе придем к очевидным выводам.

Вывод номер один.

Немцы годами пребывают в различных сговорах с Россией для того, чтобы уничтожать экономику и промышленность стран Евросоюза в интересах РФ.

Дошло по факту до того, что они прямо запретили Польше добывать уголь под предлогом якобы экологических проблем и борьбы за климат. На самом деле все они очевидно заинтересованы лично – кто-то ведь делит разницу между закупкой в 60 злотых и продажей в 350 злотых.

Отсюда и все эти басни про технические невозможности перестать платить россиянам – все схемы поставки энергоносителей включают в себя личные интересы многих высокопоставленных немцев, которые за спиной публики делят сверхприбыли с россиянами.

И планируют делить дальше.

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Отсюда вывод номер два.

Германия ох…ела, давно и бесконечно.

Все эти высокие слова были исключительной ширмой, за которой спрятались большие деньги.

Простых немцев давно и тупо просто нае…ывают. Журналистов скупают, чтобы они тиражировали бред, выгодный России, чтобы потом на него могли ссылаться политики, подкупленные той же Россией. А народ, как загипнотизированный, верит. Потому что пропаганда сложна, хитра, многообразна и часто очень убедительна.

Но она от этого меньше враньём не становится.

Германия отныне утратила всякое моральное право считаться лидером Европейского Союза. До полномасштабной смены власти эта страна – союзник России по захвату всей Европы.

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Германия не сделала выводов из Второй мировой войны. Германия вернулась на тот же путь пропаганды, войны и собственного обогащения за счет уничтожения остальных стран.

Нужно ли было возвращать Германии государственность после Второй мировой? На фоне опубликованного я сильно сомневаюсь. Да и мечты про другую "более лучшую Россию" от "хороших россиян" – максимально сомнительны.

Украина, Польша, страны Балтии и Великая Британия должны создать основу нового Европейского Союза, который не будет замешан на связях с Россией. А Германия и остальные европейские страны должны определяться – с кем они на самом деле.

Николай Фельдман, журналист