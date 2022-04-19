УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Щупальца Москвы уже в ЕС: как Германия стала союзником России по захвату всей Европы

Николай Фельдман

журналист

19 апреля 2022, 18:17

Немцы годами пребывают в различных сговорах с Россией для того, чтобы уничтожать экономику и промышленность стран Евросоюза в интересах РФ.

Германия не сделала выводов из Второй мировой войны и вернулась на тот же путь
Из-за сговоров немцев с Россией Германия утратила моральное право считаться лидером ЕС / Фото УНИАН

Германия на стороне зла.

Наверняка, многие видели эмоциональное выступление польского депутата Европарламента Патрика Яки, который прямо обвинил Германию в санкциях против Польши за помощь Украине.

Удивился. Сильно.

Закопался в источники информации и выяснилось. Сейчас буду писать и сам не верю, что это так, но по факту Евросоюз через Германию захвачен Россией плотно и давно.

Вот вам цитата номер один:

"Почему же мы импортируем уголь из России? Посмотрите: в Германии ликвидирована добыча каменного угля. Но не уменьшилось потребление. Так и в Польше: уменьшилась добыча, но не потребление. Все дело в том, что торговое лобби, занимающееся импортом угля, давило на предыдущее польское правительство, чтобы то ликвидировало добычу, чтобы лоббисты могли покупать уголь за границей. По 60 злотых за тонну импортировался уголь из России – такую информацию мы получили от профсоюза горняков России. А продавался тот уголь по 350 злотых", – Казимеж Грайцарек, межпрофсоюзный координатор по климатической политике.

Читайте такжеЗеленский отвесил леща Штайнмайеру, но это не испортит отношений Украины и Германии

Теперь вот вам цитата номер два:

"Мы под давлением ЕС, а также глобального климатического лобби уступаем и отступаем. Это драма Польши. Ведь Польша – и это нужно все время повторять – является единственной страной в Европе, обладающей реальными запасами каменного угля. 85% запасов каменного угля ЕС находится в Польше. Этих запасов хватит на несколько сот лет. Когда кто-то говорит, что в Польше заканчивается уголь, – это бред. Но подобного рода высказывания популярны, их тиражируют. Отдельные фонды платят неплохие деньги журналистам за распространение и публикацию этой ерунды. И потом это повторяют политики".

Это Анджей Щенcняк, эксперт польского энергетического рынка.

И теперь цитата номер три из вчерашней публикации британской The Times:

"Мануэла Швезиг, главный министр северо-восточной земли Мекленбург-Передняя Померания, является последним членом Социал-демократической партии (СДПГ) Олафа Шольца, попавшего под давление из-за ее связей с проектом, поддерживающим Кремль. Критики назвали ее "марионеткой Путина". 47-летнюю Швезиг обвиняют в создании экологического фонда, тайно созданного для лоббирования газопровода, поддерживаемого Россией, уклонения его от критики и обхода санкций США".

Читайте такжеКак война в Украине сломала Германию

Внимание!

Высокопоставленные немцы уличены в том, что создавали экологические фонды для лоббирования интересов России и обхода санкций США.

Теперь соедините всё это с нашумевшей эмоциональной речью Патрика Яки и давайте вместе придем к очевидным выводам.

Вывод номер один.

Немцы годами пребывают в различных сговорах с Россией для того, чтобы уничтожать экономику и промышленность стран Евросоюза в интересах РФ.

Дошло по факту до того, что они прямо запретили Польше добывать уголь под предлогом якобы экологических проблем и борьбы за климат. На самом деле все они очевидно заинтересованы лично – кто-то ведь делит разницу между закупкой в 60 злотых и продажей в 350 злотых.

Отсюда и все эти басни про технические невозможности перестать платить россиянам – все схемы поставки энергоносителей включают в себя личные интересы многих высокопоставленных немцев, которые за спиной публики делят сверхприбыли с россиянами.

И планируют делить дальше.

Читайте такжеКак Германия нашла в Путине нового Гитлера и потакает ему

Отсюда вывод номер два.

Германия ох…ела, давно и бесконечно.

Все эти высокие слова были исключительной ширмой, за которой спрятались большие деньги.

Простых немцев давно и тупо просто нае…ывают. Журналистов скупают, чтобы они тиражировали бред, выгодный России, чтобы потом на него могли ссылаться политики, подкупленные той же Россией. А народ, как загипнотизированный, верит. Потому что пропаганда сложна, хитра, многообразна и часто очень убедительна.

Но она от этого меньше враньём не становится.

Германия отныне утратила всякое моральное право считаться лидером Европейского Союза. До полномасштабной смены власти эта страна – союзник России по захвату всей Европы.

Читайте такжеПутин планирует дойти до Тернополя и Луцка: почему война в Украине не закончится 9 мая

Германия не сделала выводов из Второй мировой войны. Германия вернулась на тот же путь пропаганды, войны и собственного обогащения за счет уничтожения остальных стран.

Нужно ли было возвращать Германии государственность после Второй мировой? На фоне опубликованного я сильно сомневаюсь. Да и мечты про другую "более лучшую Россию" от "хороших россиян" – максимально сомнительны.

Украина, Польша, страны Балтии и Великая Британия должны создать основу нового Европейского Союза, который не будет замешан на связях с Россией. А Германия и остальные европейские страны должны определяться – с кем они на самом деле.

Николай Фельдман, журналист

viber
война в Украине Вторая мировая война Польша Николай Фельдман Россия Германия
Реклама
Популярное
Синоптики рассказали, какой будет погода в мае и когда ударит настоящая жараСиноптики рассказали, какой будет погода в мае и когда ударит настоящая жара Погода готовит неприятный сюрприз: в Украине выпадет снегПогода готовит неприятный сюрприз: в Украине выпадет снег Война в Украине продлится три года, и это при оптимистичном сценарии – Андрей ИлларионовВойна в Украине продлится три года, и это при оптимистичном сценарии – Андрей Илларионов "Андрюха был прав": Потап вспомнил пророческие слова Кузьмы Скрябина про войну"Андрюха был прав": Потап вспомнил пророческие слова Кузьмы Скрябина про войну Принцип велоцираптора: новая тактика ВСУ может привести к разгрому армии РФ на Донбассе - BildПринцип велоцираптора: новая тактика ВСУ может привести к разгрому армии РФ на Донбассе - Bild
Поддержите Главред

Последние новости

18:53

Наступление на Донбасс – то же самое, что и "захват Киева за 72 часа": у Зеленского разнесли план РФ

18:47

Спрятали между веток: в Киеве мужчина во время прогулки наткнулся на растяжку – фото

18:23

Оккупанты РФ пошли на прорыв: враг перешел в наступление на двух направленияхВидео

18:17

Щупальца Москвы уже в ЕС: как Германия стала союзником России по захвату всей Европымнение

18:08

В Мариуполе оккупанты сбросили мощную бомбу на больницу: все подробностиВидео

Реклама
17:54

Оккупанты накрыли жилые кварталы Харькова из мощных РСЗО, есть жертвы и раненыеВидео

17:50

Чистый четверг 2022: приметы на 21 апреля и что нельзя делатьВидео

17:48

ВСУ пойдут на полное уничтожение войск России, если оккупанты добьют Мариуполь – Арестович

17:22

Ад под Броварами: в РФ раскрыли детали убийств и изнасилований оккупантамиВидео

16:59

В битве за Харьков РФ на грани поражения: враг идет на Донбасс, но там его ждут ВСУ – СинегубовВидео

16:46

"Конец войны решится на поле боя": Кулеба вынес приговор переговорам с РФВидео

16:44

"Мишень номер 2": Зеленская рассказала, как она и дети оказались в опасности

16:35

Что есть при изжоге: семь продуктов, которые могут помочьВидео

16:27

Путин планирует дойти до Тернополя и Луцка: почему война в Украине не закончится 9 маямнение

16:23

Чтобы розы пышно цвели: как приготовить лучшее удобрение для цветов из старого хлеба и сорняков

16:23

Страстная неделя 2022 – когда печь пасху и красить яйца

15:58

Украина вернула из плена 76 человек: Верещук рассказала о новом обмене с РФВидео

15:58

Вкуснейший закусочный пирог на скорую руку: простой рецепт за 20 минутВидео

15:42

У России больше нет современных танков Т-90, мы сожгли все, что у них было, - Жданов

15:35

Россия планировала военное вторжение в Беларусь – ГУР (документ)Фото

Реклама
15:24

Оккупанты решили "сравнять с землей" Азовсталь в Мариуполе: опубликован аудиоперехватВидео

15:23

Alyona Alyona решила покинуть Украину после смерти кума

15:17

"Что не так с русскими": Илларионов объяснил, почему солдаты РФ ведут себя как дикие звери

14:59

Приметы на 20 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду в Великую среду 2022Видео

14:57

Лиза и Гарри уже учатся в Израиле: Пугачева и Галкин начали новую жизнь после побега из России

14:49

Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения в УкраинеВидео

14:45

Британия передаст Украине ракетные установки Stormer для запуска ракет Starstreak – СМИВидео

14:38

Четыре нюанса "непобедимой" российской армиимнение

14:32

Битва за Донбасс определит судьбу войны – Россию ждет провал: Арестович раскрыл план оккупантовВидео

14:11

Может ли Украина уничтожить Крымский мост, как утопила крейсер Москва: генерал оценил перспективыВидео

14:10

В ОП сообщили, что в настоящее время деоккупировано 919 населенных пунктов

13:51

ВСУ уничтожили склад с боеприпасами армии РФ: видео ювелирной работы артиллерииВидео

13:46

Как вернуть белизну тюли народными средствами – топ-5 средств, которые подарят чистоту

13:41

Не кавказцы: выяснилось, кто из оккупантов творил самые жестокие зверства в отношении украинцевВидео

13:27

Десантники армии Украины уничтожили бронегруппу войск России из Томск

13:00

Будут бить до последнего дня войны: Арестович рассказал, когда прекратятся ракетные удары по УкраинеВидео

12:47

"Это последний резерв РФ, больше нет": Арестович рассказал о происходящем на Донбассе и юге Украины

12:34

"Поганые оккупанты получат по заслугам": Оля Цибульская показала руины родительского дома в ИрпенеВидео

12:30

Путин превратил Россию в некрасивую подружкумнение

12:27

Вооружить Украину и "обескровить" РФ: в ОП назвали единственный способ остановить войнуВидео

Реклама
12:09

Трое пьяных россиян напали на украинца за "Слава Украине" – один из них мог быть уроженцем ЛьвоваВидео

11:44

Аль Пачино встречается с девушкой, моложе его на 53 года

11:30

Гороскоп на завтра, 20 апреля 2022: Ракам – недруги, Водолеям – солидный доход, Рыбам – вещие сны

11:24

70-летняя украинка ездила автостопом в Бучу, чтобы найти тело убитого оккупантами сынаВидео

11:24

"Мотор валяется, баки разлетелись": встреча российского танка с украинским "пионом" попала на видеоВидео

10:47

"На трезубец, как шампур, двуглавого орла!": Коля Серга написал новых хит о русских ВанькахВидео

10:41

Обострение на Донбассе уже началось, но ВСУ действуют: воины отбили атаки РФ в Рубежном и Попасной

10:32

Если РФ выживет в Украине: названы страны, которые могут стать следующими жертвами Путина

10:15

Россия проиграет войну в Украине: как Путин совершил роковую ошибкумнение

09:34

Путина могут отстранить от власти или убить: российский оппозиционер назвал решающий факторВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять