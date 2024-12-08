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Что потеряла Россия вместе с падением режима Асада в Сирии?

Юрий Богданов
8 декабря 2024, 19:10обновлено 8 декабря, 19:57
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Россия потеряла роль противовеса США в регионе, что укрепляет позиции Вашингтона и его союзников (Израиля, Саудовской Аравии и ОАЭ).
Путин, армия РФ
Путин и война в Сирии / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Поражение России в Сирии и падение режима Асада - это удар не только по репутации Питуна. Хотя и по ней тоже. Это более комплексное. Поэтому давайте пройдемся по пунктам того что потеряла Россия вместе с Асадом.

Сначала о возможных выгодах. Могут ли российские силы из Сирии усилить оккупационную армию в Украине? Нет, эти силы не могут существенно повлиять на ход войны в Украине. Большинство российских войск в Сирии - это специалисты по авиации, ПВО и инженерных подразделений, которые плохо адаптированы к потребностям фронта здесь. А с эвакуацией техники там возникли определенные проблемы. И да, именно вымывание сил и средств из Сирии в Украину стало одной из причин быстрого краха Асада.

Ну а теперь о потерях.

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Потеря роли на Ближнем Востоке. Россия в значительной степени потеряла свой статус весомого игрока, ведь Сирия была ее ключевым союзником в регионе. Без режима Асада России будет трудно влиять на ключевые страны региона (Иран, Турция, Саудовская Аравия и Израиль).

Также Россия потеряла роль противовеса США в регионе, что укрепляет позиции Вашингтона и его союзников (Израиля, Саудовской Аравии и ОАЭ).

Потеря стратегических военных баз (это еще не произошло, но, очень вероятно, произойдет в ближайшее время) в Тартусе и Хмеймиме - это потеря, в первую очередь, логистического хаба для создания российского присутствия в Средиземном море, на Ближнем Востоке и в Африке. Почти все операции в Африке обслуживались через сирийские хабы. Сейчас РФ точно потеряла возможность оперативного реагирования на конфликты в регионе.

Экономические потери. Россия инвестировала миллиарды долларов в поддержку Асада, надеясь на долгосрочные экономические выгоды.

- Удобрения. Российские компании добывали в Сирии фосфаты. Там - одно из крупнейших месторождений в мире, а фосфаты - важный элемент глобальной продовольственной безопасности.

- Нефть. Компания "Стройтрансгаз" (подконтрольная Геннадию Тимченко), получила права на разработку ключевых нефтегазовых месторождений в Сирии.

- Логистика. В 2019 году Россия подписала договор на аренду морского порта Тартус сроком на 49 лет. Этот порт планировалось использовать как логистический центр для торговли, транспортировки ресурсов и военных операций.

- Крах регионального наркотрафика. Сирия была центром производства фенетилина, известного также как каптагон, синтетического вещества, которое затем транспортировали в Европу и страны Ближнего Востока. Россия была "акционером" этого потока. Теперь этот источник кэша для России будет заблокирован.

Усиление влияния Эрдогана и ослабление роли Ирана тоже ударит по энергетическим и политическим амбициям Тегерана и Москвы. Иран потерял ключевого партнера, что снижает его влияние на Ближнем Востоке. Иранские силы уже фактически эвакуированы из страны, а правительство Тегерана ведет переговоры с суннитами Сирии о безопасности шиитов, это максимум его возможностей. Эрдоган будет теперь контролировать почти все черноморские и средиземноморские нефтегазовые маршруты.

Европа сможет свободнее дышать. Инструмент шантажа ЕС через контроль трафика людей и энергоресурсов Россия потеряла. РФ планировала использовать Сирию для транспортировки нефти и газа к Средиземному морю, что могло бы обеспечить доступ к европейским рынкам. Кроме того, исчез и инструмент давления на Европу через провоцирование миграционных кризисов.

Все это в комплексе является признаком падения глобального влияния России. Падение Асада дискредитировало Россию как надежного партнера для других диктатур. Крах режима за несколько недель показал, что Москва не способна эффективно удерживать свои активы.

Коллапс сирийского проекта продолжил разрушать миф о "непобедимости" России и демонстрирует ограниченность ее глобального влияния.

Сирия была важным рычагом для России в переговорах с Западом, включая украинский вопрос. И чтобы там не говорили российские методички и Трамп, все что произошло - фиксация реальной способности России, которая в значительной степени упала за эти годы. И уже никакое "перемирие" в Украине, даже если оно будет, режим Путина не спасет.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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