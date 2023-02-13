glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Что влияет на темпы поставки западных танков Украине

Дмитрий Снегирев

Сопредседатель общественной инициативы «Права справа»

13 февраля 2023, 06:20
Сейчас существует три основные проблемы, которые в той или иной степени влияют на темпы поставки западных танков Украине.
Что влияет на темпы поставки западных танков Украине
Снегирев пояснил, что влияет на темпы поставки западных танков Украине / bundeswehr.de

Немецкий концерн Rheinmetall, который является одним из крупнейших производителей оружия в Европе, заинтересован поставлять Украине свой новейший танк Panther.

Немецкий концерн впервые презентовал свой танк Panther летом 2022 года. Panther KF51 - разработка на основе Leopard 2. Он наиболее удобен для стран, которые уже имеют на вооружении "Леопарды". Потенциально наша страна может стать первым его покупателем.

Впрочем, сейчас существует три основные проблемы, которые в той или иной степени влияют на темпы поставки западных танков Украине. Это логистика, обученность экипажей и механиков, а также политические преграды.

Во-первых, это логистика. Ведь каждая модель западного танка требует индивидуального подхода. Если наши воины мастерски владеют советской техникой, которая есть у нас на вооружении, скажем, линейка Т-64, Т-72, Т-80, то, соответственно, "Абрамсы" и "Челленджеры" — другие и нуждаются в обучении экипажей.

Другим фактором, который влияет на сроки поставки танков, является их обслуживание.

Для этого нужно иметь не только хорошо обученный экипаж, но и хорошо обученный технический персонал. Также надо иметь сеть ремонтных баз, отлаженную систему поставки запчастей и тому подобное.

В то же время, если с технической составляющей справиться можно относительно быстро, то политические нюансы добавляют еще тех хлопот. И в этой составляющей, к сожалению, свое негативное место нашлось для давления со стороны России на страны Запада для того, чтобы сделать невозможным предоставление Украине этого оружия.

Новый пакет военно-технической помощи Украине на сумму в 2,2 млрд долларов существенно улучшит состояние Вооруженных сил Украины. А это заставит врага в значительной мере пересмотреть свои подходы по созданию и формированию материально-технических резервов.

Напомню, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев получит от 120 до 140 западных танков в рамках "первой волны" поставок от коалиции из 12 стран.

В свою очередь в Вашингтоне не исключают поставки "каких-либо конкретных систем вооружений Украине". Кроме того, администрация президента США Джо Байдена "тщательно обсудит" с союзниками возможность поставки Украине истребителей F-16.

Дмитрий Снегирев, специально для Главреда

война в Украине Дмитрий Снегирев
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

06:47

Под Угледаром ВСУ разбили элитную бригаду морской пехоты РФ - Politico

06:20

Что влияет на темпы поставки западных танков Украинемнение

05:00

Как быстро разделать скумбрию на филе: простая хитрость на заметку хозяйкамВидео

04:10

В марте Украину ждет суровая зима: синоптик рассказала о погоде веснойВидео

03:20

"Могут пойти на все": эксперт о возможной высадке десанта для нападения на ОдессуВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

02:33

Пинк похвасталась загорелыми ягодицами в ярко-красном купальнике "Спасателей Малибу"

02:03

"Да вас ненавидит весь мир": Волочковой и Джигурде досталось за поддержку войныВидео

01:33

Будет как новый: как очистить бьюти блендер в микроволновкеВидео

00:58

К сковороде ничего не прилипнет: бомбический фокус от опытных хозяекВидео

Реклама
00:51

Что делали 13 февраля, чтобы в доме весь год счастье было: приметы и запретыВидео

00:16

Мощная "бавовна" в Мариуполе: в Сети сообщают о подрыве оккупантов вместе со складом боеприпасовВидео

12 февраля, воскресенье
23:32

"Жив ли диктатор": почему Путину важно "отгулять" 24 февраля - экспертВидео

23:08

"Придется привыкать": Игнат рассказал о подлой тактике РФ, которая терроризирует Украину "шахедами"Видео

22:39

"Отступаешь - расстрел": вагнеровец рассказал о безумных потерях оккупантовВидео

21:48

"Это не решающая победа": Зеленский о ситуации в энергосистеме после ракетного удараВидео

21:47

Евровидение-2023: букмекеры назвали вероятность, с которой Украина победит на конкурсе

21:41

Финляндия пока не хочет передавать танки Leopard Украине: премьер-министр рассказала, в чем причинаВидео

21:04

"Я не хочу жить в стране, где люди выживают": украинская актриса "отругала" местный бизнес

20:33

"Начался самый роковой период": астролог назвала города Украины, откуда надо уезжать до летаВидео

20:31

В тесто для оладушек бабушки специально добавляли 2 ингредиента: будут пышными всегда - рецептВидео

Реклама
20:30

Подоляк рассказал, какие действия ВСУ могут привести к финализации войны с РоссиейВидео

20:16

"Короче, всё плохо": оккупант рассказал, что в феврале будут решающие боиВидео

19:42

"Как смеете требовать": Мельник жестко раскритиковал Германию из-за отказа передавать истребителиВидео

19:21

"Начинаешь выбирать место где потеплее и лучше кормят": Ксения Собчак получила паспорт Израиля

19:20

Эффект плацебо для суицидников, или Как россияне готовятся к встрече с "Леопардами"мнение

19:19

"ВСУ истощают врага": Череватый рассказал о тяжелых боях на востоке и безумных потерях оккупантовВидео

19:18

"Нахальная" дочь пошла поперек воли Елизаветы IIВидео

18:33

"Россия лопнет, как спелый херсонский арбуз": Данилов раскрыл сценарий неизбежного распада РФВидео

18:19

Почему 14 февраля никогда не выносили мусор: приметы и что нельзя делатьВидео

17:52

"Не может появиться на людях": Демин о тяжелой болезни украинского секс-символа ВинникаВидео

17:38

Украинцам начали платить 6 тысяч гривен от чешской организации: где получить помощьВидео

17:06

Пакистан отправил Украине 10 000 снарядов для РСЗО Град - The Economic TimesВидео

16:44

Когда подводит зрение и сдают нервы: 3 легких способа вдеть нитку в иголку

16:43

"Они готовятся": новая волна мобилизации еще больше истощит РФ - СкибицкийВидео

16:33

"У меня не все, как у людей": Даша Астафьева откровенно рассказала о новом возлюбленном

16:24

Гороскоп Таро на 14 февраля 2023: Весам - запретный роман, Львам - неземное счастье, Ракам - переменыВидео

16:11

"Мы заберем Адэсу, Харьков и Киев": Кадыров собрался идти до Польши и уничтожать украинцевВидео

16:10

"Пытались идти колонной техники": ВСУ разгромили оккупантов на Донбассе, россияне отступилиВидео

16:09

Фейгин поделился прогнозом, дадут ли Украине 24 февраля "подарки" в виде истребителейВидео

15:49

Звезда Сватов получила сотрясение мозга и перелом носа - появились фото без ретуши

Реклама
15:16

"Подписал контракт с другими": сын Соловьева "отказался" воевать за РФ и шокировал своим видомВидео

15:07

ВСУ в пух и прах разнесли колонну российских войск в Запорожской областиВидео

14:56

Сардины и короткая стрижка: что нужно и не нужно делать, чтобы ногти росли быстрееВидео

14:40

В России собрались посеять хаос в Британии из-за войны в Украине - The Sun

14:30

Грандиозное возвращение Мира наизнанку: на 1+1 покажут сезон про Колумбию, который сняли до войныВидео

14:26

Как вернуть огонек в отношениях: семь сексуальных способовВидео

14:16

Столтенберг не хочет продлевать срок полномочий генсека НАТО - СМИ

14:15

Умер выдающийся украинский летчик Олег КоршуновВидео

13:59

Ляпису Трубецкому отменили концерт в СербииВидео

13:56

Зеленский ввел мощные санкции против России на 50 летВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода зима
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять