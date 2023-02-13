Сейчас существует три основные проблемы, которые в той или иной степени влияют на темпы поставки западных танков Украине.

Снегирев пояснил, что влияет на темпы поставки западных танков Украине / bundeswehr.de

Немецкий концерн Rheinmetall, который является одним из крупнейших производителей оружия в Европе, заинтересован поставлять Украине свой новейший танк Panther.

Немецкий концерн впервые презентовал свой танк Panther летом 2022 года. Panther KF51 - разработка на основе Leopard 2. Он наиболее удобен для стран, которые уже имеют на вооружении "Леопарды". Потенциально наша страна может стать первым его покупателем.

Впрочем, сейчас существует три основные проблемы, которые в той или иной степени влияют на темпы поставки западных танков Украине. Это логистика, обученность экипажей и механиков, а также политические преграды.

Во-первых, это логистика. Ведь каждая модель западного танка требует индивидуального подхода. Если наши воины мастерски владеют советской техникой, которая есть у нас на вооружении, скажем, линейка Т-64, Т-72, Т-80, то, соответственно, "Абрамсы" и "Челленджеры" — другие и нуждаются в обучении экипажей.

Другим фактором, который влияет на сроки поставки танков, является их обслуживание.

Для этого нужно иметь не только хорошо обученный экипаж, но и хорошо обученный технический персонал. Также надо иметь сеть ремонтных баз, отлаженную систему поставки запчастей и тому подобное.

В то же время, если с технической составляющей справиться можно относительно быстро, то политические нюансы добавляют еще тех хлопот. И в этой составляющей, к сожалению, свое негативное место нашлось для давления со стороны России на страны Запада для того, чтобы сделать невозможным предоставление Украине этого оружия.

Новый пакет военно-технической помощи Украине на сумму в 2,2 млрд долларов существенно улучшит состояние Вооруженных сил Украины. А это заставит врага в значительной мере пересмотреть свои подходы по созданию и формированию материально-технических резервов.

Напомню, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев получит от 120 до 140 западных танков в рамках "первой волны" поставок от коалиции из 12 стран.

В свою очередь в Вашингтоне не исключают поставки "каких-либо конкретных систем вооружений Украине". Кроме того, администрация президента США Джо Байдена "тщательно обсудит" с союзниками возможность поставки Украине истребителей F-16.

Дмитрий Снегирев, специально для Главреда