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Что означает отсутствие прогресса в нормандском формате

Александр Кочетков

политический аналитик

12 февраля 2022, 06:29

Уступок не было, но и коррекции Минских договоренностей, капитулянтских и катастрофических для Украины, тоже не произошло. Это - патовая ситуация.

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В Берлине состоялась встреча советников лидеров нормандского формата / коллаж УНИАН

После встречи советников лидеров нормандского формата Дмитрий Козак повторил почти слово в слово то же, что и две недели назад, из чего можно констатировать, что никаких уступок со стороны Украины не было сделано. И опасения, что за две недели на Украину надавят со всех сторон, не оправдались, потому что хоть и надавили, но украинское руководство удержалось от уступок, которые полностью дестабилизировали бы ситуацию внутри страны.

Ведь как только заходят разговоры об имплементации Минска в российской трактовке, то даже среди "слуг" в парламенте сразу начинается сопротивление и недовольство, не говоря уже про всю страну.

Еще одна важная вещь - Франция и Германия, которые принимали участие, находятся не то, что посередине между Россией и Украиной, а где-то ближе к Украине, что, бесспорно, хорошо.

Нехорошо лишь то, что Россия апеллирует к подписанных Минских договоренностей, и, опираясь на существующий текст, четко заявляет, что там ни одного пункта обязательств России нет. И пока Украина не разберется и не даст юридической и политической оценки Минским договоренностям, переговорный процесс дальше не сдвинется. Ведь у России есть письменное основание и насмешливые заявления Путина о "нравится - не нравится" имеют смысл, потому что это документ, который Порошенко заключил от имени Украины. То есть уступок не было, но и коррекции Минских договоренностей, капитулянтских и катастрофических для Украины, тоже не произошло.

Это - патовая ситуация. Россия использовала практически весь арсенал давления на Украину - экономический, военной силой. Именно поэтому Козак и говорит, что разрешить ситуацию может давление со стороны "англосаксов" - США и Великобритании. Но они пока, к счастью, не хотят. Поэтому даже прямое вторжение России никоим образом не ускорит выполнение Украиной Минских договоренностей - наоборот, только их перечеркнет.

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Тем не менее, единственное на что до сих пор рассчитывает РФ - информационно-политическое давление. Этому, кстати, способствуют заявления главарей ОРДЛО о якобы нападении Украины на "тружеников Донбасса", а также попытки блокировать морские порты.

Читайте такжеВозможен ли компромисс между Киевом и Москвой?Пока у США остается возможность разговаривать с Россией, ни о каком вторжении в Украину речи не может быть. И здесь каждый день играет в нашу пользу, потому что Украину довооружают, из-за чего шансы противостоять возможной агрессии становятся больше, ведь чем больше вооружают нас, тем больше растет "цена вопроса" для России. Тем более, что Путин в случае нападения на Украину нападет и на американцев, которых в Украине много и которых начнет защищать США.

Поэтому так, как произошло в 2014 году, когда мир закрыл глаза, а Россия делала все, что ей заблагорассудится, начиная с расстрела своих территорий и заканчивая переходом государственной границы Украины, больше не будет. И это на пользу Украине.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда

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