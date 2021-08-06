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Даст показания и кого-то ими "похоронит": что будет дальше с делом Чауса

Петр Олещук

политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

6 августа 2021, 06:30

Пока Чауса рассматривают больше как свидетеля, чем обвиняемого. В конце концов, именно его статус у следствия и будет решающим в его судьбе.

Николай Чаус, суд
Суд по делу Николая Чауса проходил в закрытом режиме / УНИАН

Бывшего судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса отправили под круглосуточный домашний арест с охраной СБУ.

Почему суд избрал именно такую "мягкую" меру пресечения? Конечно, все нюансы еще предстоит уточнить у юристов, но ситуация выглядит так, что в соответствии с действующим законодательством в случае, когда кто-то подозревается в преступлении, которое не имеет отношения к убийству, суд не может определить меру пресечения в виде содержания под стражей без установки суммы залога.

Аналогичный вопрос, кстати, раньше возникал и в случае с Медведчуком. Все очень просто - если бы Медведчука арестовали, то судье пришлось бы устанавливать сумму залога (которую он, безусловно, выплатил и фактически был бы свободным). В случае Чауса то же - если ему назначили залог, обязательно бы нашлись те, кто его внес. А поскольку вся эта история с его исчезновениями и появлениями наталкивает на мысли о том, что есть люди, заинтересованные в его исчезновении раз и навсегда, чтобы он не давал никаких показаний, то, соответственно, смысл его охранять есть.

История с Чаусом, скорее всего, не будет иметь каких-то международных последствий. Здесь вопрос только в том, будут ли в НАБУ дальше проводить действия, которые непосредственно касаются этого дела, как это закончится в суде, будут ли резонансные свидетельства со стороны Чауса. Сам Чаус не столь интересен западным партнерам - им интереснее, во-первых, сохранение НАБ как фактора украинской политики в текущем виде, во-вторых, факты и подтверждения того, что Украина борется с коррупцией хотя бы в виде каких-то показательных судебных процессов.

Напомню, что против Чауса соответствующие следственные действия были начаты еще в 2016 году, однако долгое время об этом особо не вспоминали. Для того, чтобы ответить на вопрос о том, почему его дело приобрело такую ​​огласку только сейчас, для начала надо понять, что он конкретно говорит, но, скорее всего, в нем некоторые из украинских политиков видят определенный риск.

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Читайте такжеПочему дело Чауса не станет Уотергейтом для ЗеленскогоИ то, что такое внимание к Чаусу приковано именно от окружения Порошенко, наталкивает на мысль, что бывший судья вполне может быть носителем неприятной для пятого президента информации. Судя по всему, пока Чауса рассматривают больше свидетеля, чем обвиняемого. В конце концов, именно его статус у следствия и будет решающим в его судьбе. Дача показаний - это для него возможность избежать дальнейших исчезновений в неизвестном направлении.

Однако все то, что он скажет, уже не является чем-то решающим. В Украине по делу Чауса по неизвестным причинам сделали какое-то масштабное политическое событие - мол, он даст показания и кого-то ими "похоронит". Но компромат уже не действует - у политиков существует достаточно стабильная электоральная база и, как показало дело Медведчука, поколебать ее практически невозможно.

Поэтому трудно представить, что Чаус скажет что-то такое, что по своей значимости превысит ту же дело Медведчука. Поэтому не стоит переоценивать и политические последствия его заявлений - скорее всего, они будут локальными.

Петр Олещук, политолог, преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко, специально для Главреда

СБУ Николай Чаус НАБУ Петр Олещук новости Украины суд
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