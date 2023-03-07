Санду сейчас имеет исторический шанс соединить страну с нашей помощью. Но, кажется, ей не хватит воли.

Андрусив назвал причину, почему нам очень выгодно ликвидировать Приднестровье / УНИАН

Относительно Приднестровья. На прошлой неделе был достаточно высокий уровень эскалации по Молдове.

Орки пробовали раскатать и дестабилизировать страну. Понятно, что они в проигрышной ситуации там при любых условиях, и лучшее решение для них - отступить. Думаю, к этому они где-то пришли.

Я писал о нашем интересе к возможному захвату большого склада в Колбасной. Но есть еще одна причина, почему нам очень выгодно ликвидировать Приднестровье - обменный фонд.

видео дня

Руководство непризнанной республики и российские войска могли бы стать серьезным пополнением на обмен наших солдат. При чем думаю, руководство можно было бы выменять по выгодному курсу, поскольку россиянам важно показывать "своих не сдаем".

Ситуация с пленными на сегодня складывается очень сильно не в нашу пользу. Орки захватили в плен много в первые месяцы войны, и мы нуждаемся в хорошем обменном фонде, чтобы вызволить ребят.

К сожалению, мы не можем совершать никаких действий без разрешения Молдовы. Санду сейчас имеет исторический шанс соединить страну с нашей помощью. Но, кажется, ей не хватит воли.

Источник