Шантаж не сработал: Кремль начал истерически вопить накануне встречи Трампа и Си

Путин и Герасимов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

16-28 октября 1962 года происходило то, что мы знаем под названием "Карибский кризис". Сейчас на наших глазах разворачивается "карибский кризис" курильщика.

Накануне встречи Трампа и Си наблюдаем такой событийный ряд.

14.10 российский посол передает конгрессвумен Анне Паулине Луне материалы в контексте убийства Дж.Кеннеди. Явная подводка к разрядке.

16.10 Трамп говорит с Путиным.

20.10 Рубио говорит с Лавровым.

Фиксируются разногласия.

21.10 по словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, Россия испытывает ракету "Буревестник", о чём предупреждает США.

22.10 Путин лично участвует в испытаниях ядерной триады. Выше некуда.

Т.е., после разговора Трампа с Путиным Россия де-факто начала запугивать США.

В ответ на эти запугивания Трамп:

• отменил встречу в Будапеште

• влупил по Москве санкциями.

Шантаж не сработал.

Кремль начал истерически вопить "не надо на нас давить!" и срочно отрядил в США Дмитриева источать миролюбие и конструктив. Министр финансов США уже насмешливо называет Дмитриева "российским пропагандистом".

Путин начал отползать на уровне действий, но, чтобы замаскировать отступление, резко поднял градус риторики для внутренней публики.

25.10 военный преступник Владимир Соловьёв грозит уничтожением Харькова, Николаева и Одессы. Заявляет, что "не будет Киева". Даже отбитым гостям его эфира неловко от этой чуши.

26.10 запускают информацию о "Буревестнике". Это новость для россиян, для нас и широкой публики. Руководство США в курсе уже 5 дней и ему плевать. Не боится или не верит.

26.10 комочек нафталина с генеральскими погонами Сергей Степашин, которого достают из чулана для громких заявлений, сказал, что третья мировая война в гибридной форме уже идёт! А дальше – ого-го!

Ситуация напоминает февраль-март 2025 г. У россиян иссякал импульс осенне-зимнего наступления, упал темп, начались перегруппировки. Тогда резко выросла интенсивность обстрелов мирных городов и заискрила пропаганда.

Возникает логичный вопрос: если у россиян всё планово и гладко на фронте, зачем они бряцают всем арсеналом и разгоняют истерию?

Ответ: это отчасти операция прикрытия, а отчасти – паника.

Отличие от событий зимы-весны в том, что рассеялся "туман войны". Страшилки Кремля научились делить на 16.

Сначала Вэнс заявил, что россияне переоценивают свои успехи на поле боя.

Затем 24.10 в любимой газете Трампа NY Post вышла статья американского злого дедушки – четырёхзвездочного генерала и экс-заместителя главы Объединённого комитета начальников штабов (военный №2 в США) Джека Кина. С характерным названием: "Не верьте путинской лжи. Россия не побеждает в Украине".

Прелесть этого злого дедушки (82 годика) в том, что он обладает большим авторитетом и работает на аудиторию Fox News. Лично Трамп в первую каденцию наградил его президентской Медалью Свободы. Также он работал в качестве военного советника разных президентских администраций.

Так вот генерал Джек Кин в своей публикации сухо перечисляет цифры и факты, свидетельствующие о срыве российских планов и большом уроне для РФ – в военной сфере, в экономике.

Заканчивается статья выводом: "Заставьте Путина остановить эту войну на наших условиях, не на его".

Кремль оказался в ситуации, когда игра в эскалацию не проходит, ему нужно доказывать свои возможности и обосновывать претензии не нахрапом, а реальными действиями. Что требует значительно больше ресурсов, чем пропагандистские инсценировки.

Это риски для нас. Как я уже писал, чтобы сломать тенденции Кремль теоретически может пойти на какое-то чудовищное злодеяние.

Но также это билет в одну сторону для российских элит. Их ожидает судьба бешеных собак в случае какой-то масштабной девиации. Почва для брожений.

Дмитриев сейчас де-факто работает как приманка Путина для выявления колеблющихся. Чтобы их зачистить…

Дмитриев встретился с Луной и подчеркнул факт передачи материалов по Кеннеди, что добавляет аллюзий с "Карибским кризисом".

Но центр тяжести уже в плоскости США – Китай. Там решится судьба кризиса. Путин в роли статиста, которому доведут его текст.

