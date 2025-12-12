Путин не готов к миру: сколько будет длиться война

Если вообще понадобятся те переговоры именно с Путиным.

Дамы и господа, если у вас вдруг есть планы на следующие полгода, исходите из того что война продлится как минимум эти 6 месяцев. А потом еще продлевать этот период, потому что лучше ошибиться.

Нет пока никаких причин думать, что Путин готов к миру. Он будет готов к миру только тогда, когда будет убежден, что война несет больше рисков, чем мир. А сейчас он и так оценивает свое положение как лучшее по сравнению с реальностью. Да и из войны ему выйти страшно без очевидной победы (а ее и близко нет).

Дональд Трамп своим конченым поведением лишь поддерживает в голове Путина мысль, что он может пропетлять.

И когда он встретится с деградирующей реальностью - а это будет позже, чем российская экономика дойдет до тру катастрофы, потому что механизмы обратной связи в таких диктатурах сломаны наглухо - тогда уже и переговоры могут быть реальными, и посредники будут или ненужны, или тоже другие.

О персоне: Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

