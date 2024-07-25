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Шансы Камалы Харрис на выборах в США

Александр Кочетков
25 июля 2024, 06:10
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Выиграть Харрис сможет, если случится что-то чрезвычайное, масштабное и трагическое.
Шансы Камалы Харрис на выборах в США
Трамп и Камала Харрис / Коллаж Главреда. Фото: ОП, УНИАН

Уход из предвыборной гонки Дж. Байдена, чьим признаком становилось хроническое опасение важных решений, является довольно прогнозируемым. Хотя и редким. С подобной причиной "Я устал, я ушел" вспоминается только Б. Ельцин.

Но сейчас куда важнее ответ на вопрос "Способна ли К. Харрис в столь сжатые сроки раскрутиться так, чтобы стать первой женщиной-президентом США?".

Как политтехнолог считаю, что шансы, хоть и мизерные, но есть.

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В первую очередь, это будет зависеть от того, насколько госпожа Камала сможет убедить избирателей, что ее президентство станет решительным, без старческого маразма и, главное, прогнозируемым. То есть, она должна украсть слоган Д. Трампа о "Сделаем Америку великой снова!", но продемонстрировать, что у нее есть конкретный план, как это сделать. И этот план должен быть более реальным, чем "Я позвоню Зеленскому, а потом я позвоню Путину".

Во-вторых, многое будет зависеть от ее кандидата в вице-президенты. Если бы меня спросили, я бы посоветовал взять кого-то очень известного из артистов или журналистов, чтобы он остроумно и метко высмеивал оппонента, как это постоянно делает Трамп.

Но всего этого мало. Выиграть Харрис сможет, если случится что-то чрезвычайное, масштабное и трагическое, что сплотит американцев вокруг Белого Дома как символа государственности. Что-то вроде "11 сентября", не обязательно в самих Штатах, но с участием граждан США.

К сожалению, мир сейчас таков, что возможно все. Не дай бог, это затронет Украину...

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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Александр Кочетков выборы в США Камала Харрис
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