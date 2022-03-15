Шанс сорвать джек-пот: как Украине посеять панику в России

Китай для Украины может стать вторым дипломатическим фронтом, что заставит Россию паниковать

Китай крайне обеспокоен своей продовольственной безопасностью.

Накануне войны Поднебесная скупала все свободные объемы продуктов питания, но надолго их не хватит.

Украине нужно срочно усилить пекинский вектор внешней политики. Например, заручиться поддержкой Китая для прекращения наступления РФ на время посевной кампании в нашей стране.

Посевная для нас сейчас становится жизненно важной задачей.

Если у нас получится подписать с Пекином специальную продовольственную декларацию в военное время и обеспечить посевную, мы получим еще один инструмент давления на РФ. Причем давления со стороны Китая, а не только Запада.

Понятно, что Пекин тут играет свою игру, но даже частичное изменение риторики в китайских политических кругах по вопросу войны в Украине, вызовет в Москве панику. И, возможно, нервную реакцию российского руководства.

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Нам нужно запустить ком охлаждения отношений между Москвой и Пекином.

Китай – для нас сейчас как второй дипломатический фронт.

Легко запустить его не получится, но, если удастся, получим дипломатический джек-пот.

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик