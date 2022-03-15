УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Шанс сорвать джек-пот: как Украине посеять панику в России

Алексей Кущ

экономист, финансовый аналитик

15 марта 2022, 06:37

Киеву нужно запустить ком охлаждения отношений между Москвой и Пекином.

Украина может добиться давления на Россию со стороны Китая
Китай для Украины может стать вторым дипломатическим фронтом, что заставит Россию паниковать

Китай крайне обеспокоен своей продовольственной безопасностью.

Накануне войны Поднебесная скупала все свободные объемы продуктов питания, но надолго их не хватит.

Украине нужно срочно усилить пекинский вектор внешней политики. Например, заручиться поддержкой Китая для прекращения наступления РФ на время посевной кампании в нашей стране.

Посевная для нас сейчас становится жизненно важной задачей.

Если у нас получится подписать с Пекином специальную продовольственную декларацию в военное время и обеспечить посевную, мы получим еще один инструмент давления на РФ. Причем давления со стороны Китая, а не только Запада.

Понятно, что Пекин тут играет свою игру, но даже частичное изменение риторики в китайских политических кругах по вопросу войны в Украине, вызовет в Москве панику. И, возможно, нервную реакцию российского руководства.

Читайте такжеСтервятник в ожидании: какую игру в отношении России ведет Китай

Нам нужно запустить ком охлаждения отношений между Москвой и Пекином.

Китай – для нас сейчас как второй дипломатический фронт.

Легко запустить его не получится, но, если удастся, получим дипломатический джек-пот.

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик

viber
война в Украине вторжение России Алексей Кущ новости Китая Россия
Реклама
Популярное
Гороскоп Таро на неделю 14-20 марта: Тельцам – предостережение, Девам – многообещающая возможностьГороскоп Таро на неделю 14-20 марта: Тельцам – предостережение, Девам – многообещающая возможность Бутусов рассказал, когда и чем закончится война в УкраинеБутусов рассказал, когда и чем закончится война в Украине Си Цзиньпин "благословил" Путина на войну в Украине - СоросСи Цзиньпин "благословил" Путина на войну в Украине - Сорос Гороскоп на сегодня, 13 марта 2022: Скорпионам – судьбоносный день, Рыбам – серьезные последствияГороскоп на сегодня, 13 марта 2022: Скорпионам – судьбоносный день, Рыбам – серьезные последствия Путин ни с кем не общается и считает, что России пора отомстить за униженияПутин ни с кем не общается и считает, что России пора отомстить за унижения

Последние новости

06:37

Шанс сорвать джек-пот: как Украине посеять панику в России

06:32

Через 10 дней войны в Украине РФ пройдет точку невозврата: генерал США объяснил, что это значит

06:27

Захватчики обстреляли авто волонтеров в Харькове, есть погибший

06:02

Мощный взрыв и пожар в Киеве: оккупанты запустили ракету в жилой дом

05:43

Генсек ООН Гутерриш допустил возможность ядерной войны

Реклама
05:08

Россия попросила Китай помочь продуктами питания для своих военных в Украине - CNN

04:36

Зеленский рассказал, как продвигаются переговоры о завершении войны в УкраинеВидео

03:53

Гремели взрывы: в Харькове вспыхнул пожар возле центрального рынка

03:23

США вводят жесткие санкции против 11 представителей оборонного сектора РФ

03:15

Зеленский высказался о смелом поступке сотрудницы Первого канала

02:54

В Волновахе рашисты ради развлечения стреляли по домамВидео

02:23

Ради чего вам погибать в Украине?: Зеленский обратился к российским солдатамВидео

01:51

Зеленский потроллил армию РФ: стала поставщиком техники для ВСУВидео

01:25

Большая российская военная колонна застряла на пути в Киев - Пентагон

00:58

Байден пообещал оружие для защиты от РФ и позвал украинских беженцев в СШАВидео

00:51

Стресс и усталость: сколько растворимого и заварного кофе можно выпивать в суткиВидео

00:51

Приметы на 15 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:45

РФ провалила вторжение: в Bellingcat рассказали о панике в Кремле и варианте для ПутинаВидео

00:45

В Генштабе рассказали, какая информация в Сети помогает врагу корректировать огонь

00:32

Ирина Билык предсказала скорую и мучительную смерть рашистамВидео

Реклама
00:24

Ворвется жара: Украину ждет резкое потепление

00:11

Под Киевом российские оккупанты расстреляли знаменитого украинского ученогоВидео

14 марта, понедельник
23:58

Военный эксперт рассказал, почему войска Путина не смогут штурмом взять КиевВидео

23:55

Выяснилось, где сейчас находится похищенный мэр Мелитополя

23:53

"Украина может пережить русских": генерал США рассказал, когда в РФ закончатся резервыВидео

23:40

Нажмет ли Путин свою ядерную кнопку - ответ жесткого критика российского диктатораВидео

23:34

Звезда сериала Кадетство публично поддержал военную агрессию России против Украины

23:31

Эмбарго и блокировка судов: в США анонсировали новые санкции против РФВидео

23:24

Что будет с Россией до конца года - ответ международного экономиста и российского депутатаВидео

23:23

Зеленский просит Раду продлить военное положение

23:08

Когда закончится война: Арестович дал прогноз и рассказал о мирном соглашенииВидео

23:08

Враг беспощадно продолжает обстреливать Харьков с Искандеров

23:00

"Россия не остановится на войне с Украиной": пропагандист Соловьев в истерике угрожает ЕвропеВидео

22:43

"Слезы текут рекой": Настя Каменских заставила плакать всю Украину из-за песни о войнеВидео

22:29

"Есть прогресс": Эрдоган согласовал с Шольцом мирные инициативы по Украине

22:24

Почему Россия может перейти к позиционной войнемнение

22:18

ВСУ разбомбили командный пункт оккупантов: в руки попал поименный список врагаФотоВидео

22:16

Антивоенный бунт на росТВ: что известно о Марине ОвсянниковойВидео

21:38

"Ответственность за войну лежит на Путине": в РФ сорвали эфир Первого каналаВидео

21:36

Россия открыто анонсировала новые удары по УкраинеВидео

Реклама
21:16

США о военном усилении РФ: Китай готов помочь, но откажется от плановВидео

21:08

Война в Украине: полковник оценил шансы ВСУ в победе над оккупантомВидео

20:50

"Горячая фаза войны еще впереди": военный эксперт предсказал сроки окончания войны в УкраинеВидео

20:28

Выезд за границу мужчин призывного возраста: трем категориям разрешили покидать УкраинуВидео

20:28

Послал орков за кораблем РФ: на Черниговщине охотник взорвал себя вместе с оккупантамиВидео

20:28

Когда закончится война и что остановит Путина – полковник запаса Жданов

19:59

Горнообогатительные комбинаты Кривого Рога продолжают работать во время войны

19:58

Груз 200 для Башкирии: ВСУ ликвидировали комбрига оккупантов РФ

19:53

Приносят счастье и достаток: какие продукты привлекают деньги и благополучиеВидео

19:42

Российские террористы расстреляли машины с детьми на Харьковщине: показания очевидцаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять