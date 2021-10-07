Безумный принтер 2.0: что будет с парламентом после увольнения Разумкова

Дмитрия Разумкова уволили с должности председателя Верховной Рады / УНИАН

После отставки Разумкова в Верховной Раде, на первый взгляд, ничего не изменится. Ее деятельность будет примерно такой же с единственным существенным отличием, ведь теперь Верховная Рада полностью станет департаментом Офиса президента по принятию законодательных решений. Их будут принимать по сокращенной процедуре, несмотря на какие-то предложения и правки. Соответственно, есть риск, что в Украине снова появится "бешеный принтер" законов.

То есть они не будут считаться с регламентом, если это будет касаться каких-то важных для Офиса президента законопроектов. Кроме закона об олигархах, сейчас приоритет получат законопроекты, которые будут усиливать фискальное давление на большой, средний и малый бизнес, чтобы брать как можно больше налогов любым образом. К слову, против этого даже внутри Слуги народа есть много несогласных, которые в свое время опирались на Разумкова. Но главное, что в случае, если Украину начнут зажимать с двух сторон - Европы (за снисходительной отсутствия США) и России - в отношении принятия решений по "Минску", то новое руководство Верховной Рады может оказаться к этому более готовым, чем при Разумкове.

Но поскольку такой спикер как, например, Стефанчук не пользуется особым уважением среди депутатов, ему не всегда будет удаваться то, что потребует Офис президента, из-за чего он время от времени будет оказываться в позиции виноватого. То есть в стратегическом смысле непосредственно те, кто придет на замену Разумкову, ничего не выиграют, а в практическом будут иметь выгоду только в преференциях в связи со сменой должности.

Теперь парламент становится неинтересным и не действенным, потому что фактически теряет функцию противовеса исполнительной власти. В самом монобольшинстве все держится на непосредственный преданности и преференциях (в том числе финансовых). Но поскольку монобольшинство к власти привел не Разумков, а Зеленский (хотя бывший спикер также приложил к этому руку), если у президента будет достаточный рейтинг, "Слуга народа" сможет переизбраться в парламент, хоть и с меньшим процентом. Соответственно, существенно в политической жизни СН почти ничего не изменится.

Если Офис президента будет убежден, что Слуга народа переизбирается в достаточном количестве в парламент, то здесь шансы Разумкова на создание отдельной политической силы небольшие, потому что для того, чтобы развернуть собственную политическую силу, нужен бешеный организационный, финансовый, медийный ресурс (которого у него нет). А вот если Разумков определенным образом интегрируется в уже существующие партии (например, "Удар" Кличко), то он может их собой усилить, потому что он является профессиональным политтехнологом и уже стал достаточно публичным.

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Читайте такжеИзгнание из рая: чем закончится отстранение Разумкова от парламентских делТо же касается и президентских выборов - амбиции Разумкова пока преждевременны, потому что он еще не является фигурой, которая может реально конкурировать с Зеленским. Определенные шансы у него могут появиться, если Разумков готов идти в жесткую оппозицию к власти и получить огромные проблемы, которые будут с этим связаны - в этом случае его в определенном смысле может постигнуть судьба Гео Лероса. На готовность экс-спикера будут указывать его первые шаги - будет ли он молчать или о чем именно будет говорить.

К тому же, вполне возможна ситуация с лишением Разумкова мандата. И если это произойдет, то критика власти от Разумкова может стать более предметной, ведь у него все хорошо с памятью.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда