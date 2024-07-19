'Шахеды' из Беларуси: важный нюанс для Украины

Просто представьте себе, что однажды в Беларуси сбивают шахеды, летящие в сторону Украины.

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Шахеды в Беларуси, что известно / Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и Armiflot

Уже несколько раз во время российских атак шахеды пролетают над территорией Беларуси. Порой "возвращаются", так и не попытавшись поразить цель на территории Украины (был пролет более чем 300 км от Гомельской до Витебской области и далее в РФ.

Возникает вопрос: что это могло значить?

И здесь есть две версии, которые пересекаются в логике развития процессов.

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1. Китайский фактор

За последние две недели в Беларуси было 2 делегации НОАК и одно совместное учение. Учитывая специфику (профиль) делегаций, можно сделать вывод, что есть вероятность появления на территории Беларуси китайского военного присутствия. Это не будет базой, но чем-то вроде центра реагирования, создание которых предусмотрено документами ШОС (а Беларусь стала участником этой организации три недели назад). Более того, министр иностранных дел Беларуси во время визита в КНР на встрече с Ван И подчеркнул, что Беларусь поддерживает Китайский план урегулирования по Украине. Пикантную деталь разогнали в англо- и русскоязычных версиях Синьхуа и Жэньминь Жибао. Почему пикантную? Потому что Путин во время визитов в КНДР и Вьетнам два раза заявил о том, что план КНР для РФ является неприемлемым.

В таком случае пролет "шахедов" может быть демонстрацией для китайских товарищей, что Беларусь в вопросах безопасности является несубъектной и РФ может там делать что захочет.

Второй фактор - возможности игры на украинскую публику.

Здесь долго расписывать не стоит. Просто представьте себе, что однажды в Беларуси сбивают шахеды, летящие в сторону Украины. Делают это на фоне того, что наши западные партнеры на такое пока не решились. Далее будем иметь хорошую прессу в Украине, более того, кейс станет темой №1 на определенное время. А если будет повтор, это уже влияние на общественное мнение и приглашение украинских элит к разговору.

И здесь есть подварианты. Такая вероятная игра со сбиванием может быть частью согласованного с РФ плана подготовки к переговорам (и участия Лукашенко хоть "на полях").

Второй вариант (который не исключает первый) - это китайский трек. И тогда сбитие станет возможным только после того, как КНР окончательно зафиксирует намерения обеспечить присутствие НОАК на территории Республики Беларусь. Но это также является проявлениями консультаций о возможных переговорах о замораживании войны в Украине, потому что КНР беспрекословно будет одним из участников и, с оглядкой на географию, нуждается в наличии у украинской границы собственных сил, хотя бы, наблюдения.

Кто такой Игар Тышкевич Белорусский аналитик, публицист, блоггер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.

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