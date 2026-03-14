"Шаг вперед — полшага назад": Власюк рассказал, как Кремль воспользуется ослаблением санкций США

Только под давлением жестких санкций Россия может проявить заинтересованность в действительно конструктивном участии в мирных переговорах.

США на 30 дней разрешили продавать и перевозить нефть из РФ

На фоне роста цен на нефть на мировых рынках администрация Дональда Трампа пошла на беспрецедентный шаг и на 30 дней отменила санкции против российской нефти и нефтепродуктов. Однако попытки стабилизировать рынок за счет дополнительного выхода российской нефти, как отмечает уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, выглядят не самым очевидным решением. О том, какие варианты действительно помогли стабилизировать цены на мировых рынках и заставить Россию к конструктивным мирным переговорам – в материале автора.

Те оценки, которые уже озвучивались о 150 млн долларов дополнительных доходов РФ ежедневно, выглядят близкими к правде. Так же как и информация о том, что сейчас в море находится около 100 млн баррелей российской нефти, на которую распространяется это временное освобождение от санкционных ограничений США.

Соответственно, Россия может получить значительные дополнительные средства, и, очевидно, такая ситуация Украине не нравится. В то же время мы ценим те санкции, которые уже введены, и надеемся, что они в целом останутся в силе и не будут отменены. Что касается того, достигнет ли это решение своей цели — снижения мировых цен на нефть, — то, на мой взгляд, существуют более эффективные методы влияния на цены.

Нельзя не упомянуть и предыдущие случаи, когда американские партнеры публично просили Украину воздержаться от определенных действий кинетического характера именно из-за опасений относительно возможного влияния на энергетические рынки, в частности на рынки нефти и нефтепродуктов. Это свидетельствует о том, что фактор стабильности энергетических рынков постоянно учитывается при принятии решений.

В то же время еще с начала введения санкций против российского энергетического сектора существовало определенное ограничение, связанное с нежеланием допустить резкое сокращение российской нефти на мировом рынке. Однако если постоянно бояться такого сценария, то санкции неизбежно будут иметь ограниченное влияние. На мой взгляд, этого не стоит чрезмерно опасаться. Санкции — это, в первую очередь, вопрос справедливости, и они прежде всего должны давать максимальный эффект в течение длительного времени. В долгосрочной перспективе это значительно эффективнее, чем тактика "шаг вперед — полшага назад".

Если говорить об альтернативных способах влияния на цену нефти, то, например, нынешняя ситуация вокруг Ормузского пролива, которая создает риски для поставок и способствует росту цен, могла бы решаться прежде всего мерами безопасности именно в этом регионе. Зато попытки стабилизировать рынок за счет дополнительного выхода российской нефти выглядят не самым очевидным решением.

Любое правительство любой страны должно учитывать общественное мнение. В данном случае оно довольно очевидно: речь идет не просто о поддержке сохранения санкций против России, а об их ужесточении. Я видел один опрос, согласно которому около 75% граждан США выступают именно за ужесточение санкций против РФ. И понятно, почему. Речь идет о демонстрации сильной позиции и о приближении мира в Украине, ведь только под действием жестких санкций Россия может быть заинтересована в действительно конструктивном участии в мирных переговорах.

Поэтому меня не удивляет та критика, которая сейчас звучит как со стороны стран ЕС, так и внутри США. Более того, я понимаю, что такие постепенные шаги могут быть восприняты как ослабление санкций против России. Даже если речь идет о временных решениях или ограниченном круге вопросов, сам факт таких шагов может создавать впечатление, что санкционный режим постепенно будет ослабевать.

И это очень ложный сигнал. Мы убеждены, что санкции против России сейчас должны только усиливаться. Мы много работаем с партнерами, чтобы это происходило, и прилагаем к этому значительные усилия. И было бы значительно легче, если бы все партнеры двигались в одном направлении — в сторону усиления санкционного давления на Российскую Федерацию, а не его ослабления.

Владислав Власюк, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики, специально для Главреда

О личности: Владислав Власюк Владислав Власюк — украинский адвокат, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики. Родился 25 февраля 1989 года в Виннице. Учился на юридическом факультете Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, где в 2012 году получил степень магистра права. В 2014 году получил степень магистра в Лондонском университете королевы Марии, специализируясь на международном инвестиционном арбитраже, корпоративных финансах, международных энергетических сделках и международном энергетическом арбитраже. В 2012 году он получил адвокатскую лицензию и стал соучредителем юридической фирмы "єПраво", где был управляющим партнером. В 2014 году вошел в состав общественного совета Министерства энергетики и угольной промышленности, представляя Ассоциацию юристов Украины и занимая должность председателя юридической комиссии. В октябре и ноябре того же года Власюк прошел стажировку в юридической фирме Clifford Chance LLP в Лондоне, специализируясь на международном корпоративном праве. С 2015 по 2016 год Власюк работал в Национальной полиции, сначала в качестве инструктора по уголовному праву для сотрудников патрульной полиции, а затем в качестве заместителя начальника департамента патрульной полиции. В конце 2015 года он недолго занимал должность начальника штаба главы Национальной полиции, а затем возглавил отдел административной практики департамента патрульной полиции. Является соучредителем ряда неправительственных организаций, в частности бюро LEAD, Офиса профессиональной поддержки восстановления, организации "Юристы за экологию", адвокатской инициативы StopBullying и Ассоциации по развитию искусственного интеллекта. В 2017 году он стал директором управления по правам человека и доступу к правосудию Министерства юстиции, курируя инициативы по правовому образованию и антирейдерской деятельности. В это время он возглавлял антирейдерскую комиссию министерства, ответственную за рассмотрение жалоб, связанных с государственной регистрацией. Занимал эту должность до 2019 года. В марте 2022 года Владислав Власюк присоединился к Офису Президента Украины в качестве советника главы учреждения, где начал руководить рядом проектов. Кроме того, он занял должность первого заместителя руководителя Task Force UA — межведомственной группы, занимающейся выявлением и арестом активов лиц, причастных к агрессии России против Украины. С августа 2024 года занимает должность советника президента Владимира Зеленского и уполномоченного по вопросам санкционной политики, занимаясь разработкой и реализацией санкционной стратегии Украины.

