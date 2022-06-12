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Шабаш имперского вируса, или Почему этот день России должен стать последним

Юрий Богданов

Журналист, блогер

12 июня 2022, 12:43

Пока Россия – империя, она будет возвращаться к войне как к единственному средству сохранить внутреннее единство в поисках врагов.

Единственное, что объединяет регионы РФ сегодня-это имперский вирус
Вне имперского проекта Россия нежизнеспособна и непременно прекратит существование / Reuters, УНИАН

Сегодня Россия празднует "день России". И самое забавное, что в самой России этот праздник, как и "день единства" 4 ноября, очень долго считался искусственным и ненужным. Потому что в 90-х это был праздник "российского суверенитета", который придумала команда Ельцина с целью "легитимизировать" свой бунт против центрального руководства СССР.

Да-да, по иронии судьбы, именно РСФСР была главным "сепаратистом" в позднем СССР. И лозунг "хватит кормить среднюю Азию" звучал именно в Москве. Зато в России звучали призывы строить российское национальное государство.

С тех пор кое-что изменилось. Выяснилось, что у русских (к сожалению, для всех нас) нет никакой идентичности, кроме имперской.

Павел Казарин как-то давно писал текст об этом с вопросом "Почему русские вместо косоворотки носят военную форму?". Так происходит потому, что у них нет национальной составляющей. Русский в самой России – это не принадлежность к нации русских, а формат имперского мышления. Национальное государство для россиян стало недостижимой мечтой, и "пришлось" реанимировать имперский проект. Ведь вне его даже современная Россия нежизнеспособна и непременно прекратит существование.

И поэтому сейчас "день России" – это не праздник российского национального государства. Это – праздник Российской империи.

Если и формировать на территории России национальные государства, то они не будут привязаны к старой русской этничности. Потому что она полностью дискредитирована имперским проектом. И в этом проблема для России.

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Сибирь и россияне Сибири. Татарстан. Чувашия. Республики Северного Кавказа. Тыва. Коми. Московский хартленд. Формирование национальных государств на этих территориях вполне возможно.

И с этими государствами мы и мир вполне сможем иметь дело. Потому что они смогут излечиться от имперского вируса, если займутся внутренними делами. Так уже было с Германией. Потому что сегодня единственное, что объединяет эти территории – это имперский вирус.

Поэтому пока Россия сохраняется в текущем формате, она будет агрессивной. И все попытки ее сделать демократией и одновременно сохранить в текущих границах – обречены.

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Пока Россия – империя, она будет возвращаться к войне как к единственному средству сохранить внутреннее единство в поисках врагов. И от этого хуже всем.

Так что чем скорее состоится последний "день России", тем лучше.

Империя, сдохни уже.

Юрий Богданов, журналист, блогер

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