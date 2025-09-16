Укр
Северный морской путь: чем Путин держит Трампа

Вадим Денисенко
16 сентября 2025, 08:10
Для Трампа важна уступчивость России в редкоземах и получить базу на северном Морском пути.
Трамп, Путин
Трамп и Путин / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Если коротко, начиная с 2019 года постепенно контрольный пакет акций в ключевых портах ПМР и других логистических структурах получил Росатом (структура подчинена главному идеологу РФ Сергею Кириенко.

Более того, Росатом взял под свой контроль крупнейшее действующее месторождение редкоземельных металлов и единственный завод по их переработке, таким образом, создав почти замкнутый цикл, хоть и с устаревшими технологиями.

Путин в последнее время пробует сыграть в игру "посредник" между Китаем и США. Но, если глобально, это почти невозможно, то в пределах ПМР и редкоземель он имеет шанс попробовать поторговаться.

На этом фоне становятся более понятными "залеты" российских дронов в ЕС, ведь по мнению Путина, именно "слабый и испуганный" ЕС мешает тому, чтобы Россия снова стала третьим полюсом мира. А потому, в. Москве считают, что немного надавив на ЕС, можно решить все проблемы России. При этом, это не игра Китая, как многие у нас считают. Это исключительно игра Кремля.

К чему это приведет?

1. Это ускоряет переговоры ЕС-Китай и возможно, США-Китай.

2. США пока хотят наблюдать со стороны, резонно полагая, что в ближайшее время Россия дальше провокаций идти не будет. Но при этом, никто не исключает эксцесс исполнителя, как это было с каховской ГЭС. В то же время Вашингтон считает, что не надо запрещать Украине бить по нефтеперевалке и тем самым ослаблять экономическую состоятельность РФ. Если удастся остановить Приморск или Усть-Лугу - мы решим те задачи, которые не решили санкции.

3. Для Трампа важна уступчивость России в редкоземах и получить базу на северном Морском пути. Путин пока считает, что имеет время водить его за нос.

4. Главный вопрос, как будет реагировать и Европа и США в момент условного эксцесса исполнителя, но этого не понимает никто. Россияне исходят из тезиса, что Европа испугается и пойдет на уступки. Но я не был бы таким уверенным.

5. Параллельно надо понимать - игра России с США это конфликт с Китаем, потому что на кону - редкозема Арктики и кто будет их добывать: США или Китай.

6. Путин сейчас начал играть в игру между Китаем и США, понимая, что у него золотой ключик, он единственное что умеет делать - это поднимать ставки. Поэтому сейчас он поднимает ставки, в расчете, что его испугаются в Европе. Но здесь имеем сложную ситуацию, потому что все стороны имеют потенциальных союзников, которые могут посылать Путина. По сути, это игра ва-банк.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

РФ атаковала логистический центр в Киевской области: спасатели попали под удар

РФ атаковала логистический центр в Киевской области: спасатели попали под удар

09:29Украина
Рубио анонсировал встречу Трампа и Зеленского: где и когда состоятся переговоры

Рубио анонсировал встречу Трампа и Зеленского: где и когда состоятся переговоры

09:27Политика
"С нами сражаются три армии": бойцы сказали, удастся ли отстоять Покровск

"С нами сражаются три армии": бойцы сказали, удастся ли отстоять Покровск

09:14Украина
Карта Deep State онлайн за 16 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Больше не лысый бородач: беглец Влад Яма сменил имидж

Больше не лысый бородач: беглец Влад Яма сменил имидж

Финансовая фортуна улыбнется четырем знакам зодиака 16 сентября: кто в списке

Финансовая фортуна улыбнется четырем знакам зодиака 16 сентября: кто в списке

Ноги об него вытерла: Пугачева довела Киркорова своим откровением

Ноги об него вытерла: Пугачева довела Киркорова своим откровением

Китайский гороскоп на завтра 16 сентября: Драконам - стресс, Змеям - сюрприз

Китайский гороскоп на завтра 16 сентября: Драконам - стресс, Змеям - сюрприз

09:29

РФ атаковала логистический центр в Киевской области: спасатели попали под удар

09:29

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 сентября (обновляется)

09:27

Рубио анонсировал встречу Трампа и Зеленского: где и когда состоятся переговоры

09:24

Хотел ударить: путинист Расторгуев набросился на журналиста за простой вопросВидео

09:21

Гороскоп на завтра 17 сентября: Львам - выгодная сделка, Водолеям - веселье

Решение о завершении войны в Украине будет принимать не Кремль: Пендзин – о том, кто поставит точкуРешение о завершении войны в Украине будет принимать не Кремль: Пендзин – о том, кто поставит точку
09:14

"С нами сражаются три армии": бойцы сказали, удастся ли отстоять Покровск

09:11

"Заставить Путина бояться": Зеленский призвал США ввести санкции против РФ

09:00

Россия может развязать войну в Европе, все будет зависеть от двух сценариев - Жирохов

08:58

Гороскоп Таро на завтра 17 сентября: Овнам - удачи в деньгах, Девам - предупреждение

08:33

Не судьба: четыре знака зодиака, которым грозит множество расставаний

08:23

"Война может закончиться через 60 или 90 дней": Бессент назвал основное условие

08:11

Зеленский назвал единственный способ завершить войну и намекнул на Трампа

08:11

Карта Deep State онлайн за 16 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Северный морской путь: чем Путин держит Трампамнение

07:34

Израиль начал наступление: ЦАХАЛ хочет оккупировать город Газа - Axios

07:10

Где три различия между мужчинами в спортзале: надо иметь "зрение орла", чтобы ответить

06:41

РФ атаковала Украину: в Запорожье ранены дети, Сумы - частично без светаФото

06:10

Потери и результаты наступления РФ за вторую неделю сентября в цифрахмнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с дедушкой и внуком за 45 секунд

05:27

Как быстро помыть лисички: необычный, но действенный лайфхак с мукой

05:00

Когда не стоит спать в носках: распространенная привычка может иметь последствияВидео

04:35

Как сказать на украинском "копчик": почему эту часть тела постоянно неправильно называютВидео

04:09

Как кошачья мята влияет на питомцев - признаки, на которые стоит обращать вниманиеВидео

03:30

Китай - не альтруист: эксперт сказал, чем РФ заплатит за помощь КНР

02:55

Особый день: какие знаки зодиака получат сюрпризы 16 сентября

02:06

Прорыв в медицине: капли заменяют очки для чтения и улучшают зрение надолго

01:36

Они появились во второй раз за много лет: в Чернобыле зафиксировали редких летучих мышей

01:30

"Была дикая боль": Анна Заворотнюк перенесла серьезную операцию

01:07

Оккупанты атаковали Запорожье: в ОВА рассказали о разрушениях и пострадавшихФотоВидео

00:40

В ближайшее время повысится активность штурмов: DeepState назвало еще одно горячее направление

00:04

Игра Лукашенко: эксперт рассказал, как "Запад-2025" может стать его "планом Б"

15 сентября, понедельник
23:04

Скандал с допингом Мудрика: как корова может сократить срок дисквалификации

23:01

Почему в этот день обязательно нужно попариться: строгие приметы 16 сентября

21:53

"Даже элитные подразделения не смогли остановить": как ВСУ загоняют врага в ловушку

21:39

Путин может ликвидировать Лукашенко: назван вероятный способ и главное условиеВидео

21:30

Финансовая фортуна улыбнется четырем знакам зодиака 16 сентября: кто в списке

21:01

Умный ход перед зимой: простой способ снизить счета за коммуналку

20:59

Когда обрезать розы осенью в Украине: лучшее времяВидео

20:55

Скрывает полезную функцию: как одна кнопка в авто делает управление легче

20:45

Гороскоп на сегодня 16 сентября: Близнецам - серьезная ссора, Ракам - знакомство

20:26

"Вот оружие, вот враг": известный певец рассказал, в каком случае отправится на фронт

20:20

Украину накрывает похолодание: где температура воздуха опустится до +8 градусов

20:01

Панковка освобождена: ВСУ продвигаются между Константиновкой и Покровском

19:48

50 миллиардов предоставят партнеры: правительство одобрило госбюджет на 2026 год

19:34

Бомбы РФ ударили по центру: в Краматорске внезапно возросло количество пострадавшихФото

19:25

"У тети уже возраст": Даша Квиткова оказалась в больнице

19:13

Сколько еще продлится война в Украине: прогноз министра финансов

19:10

Трамп крутится как уж на сковородке из-за санкций против РФмнение

18:45

Избавьтесь от "лишнего" осенью: как правильно обрезать ежевику, чтобы она не замерзла

18:44

Одно трагическое событие все изменило: когда украинки впервые надели штаныВидео

