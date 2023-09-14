Северная Корея вступает в войну на стороне агрессора

Задача Китая - помочь путинской России и сделать военно-политическую напряженность на Корейском полуострове.

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Путин и Ким Чен Ын / Коллаж Главред, фото pixabay, скриншот с видео

Если Северная Корея, вслед за Ираном, начинает открыто помогать боеприпасами и оружием путинской России, то Южная Корея просто обязана начать широкую военно-политическую и экономическую поддержку Украины.

И чем быстрее она это сделает, тем лучше, ибо на следующем этапе путинская Россия начнет шантажировать мир тем, что передаст Северной Кореи, в обмен за помощь, компактное ТЯО или открыто расположит свои ракеты с ядерным оружием на Корейском полуострове, как это она сделала с Беларусью.

И в том и другом случае, от "атомизации" Северной Кореи и втягивания ее в российскую агрессию против Украины выиграет только Китай, а проиграют обе Кореи.

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Задача Китая - помочь путинской России и сделать военно-политическую напряженность на Корейском полуострове частью своих планов по захвату Тайваня.

Кто такой Виктор Небоженко Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия. Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины. В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы. С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

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