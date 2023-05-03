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Серьёзно, 2 ракеты с ядерной боевой частью привезли на аэродром для удара по Украине?

Александр Коваленко
3 мая 2023, 18:44 обновлено 3 мая, 18:45
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Есть устойчивое впечатление, что мы сейчас находимся в состоянии масштабного ИПСО, призванного заморозить войну на условиях Москвы.
Коваленко, ракета Циркон
Коваленко, ракета Циркон / скриншот из видео

Гулагу.нет, распространяющий информацию о возможном ядерном ударе по Украине, - это ещё та информационная помойка, применяемая для внутренних сливов российскими же силовиками. И теперь, через неё сливается ИПСО про ядерный удар по Украине? Причём, якобы, 2 "изделия" уже готовы.

Что же, всё становится на свои места. Понемногу, но становится. В частности, в вопросе угроз применения ядерного оружия и массированного ракетного удара.

Относительно того, что у россии нет возможности нанесения по Украине ракетного удара, сопоставимого с 24.02.22 я писал уже неоднократно.

видео дня

Это обусловлено не только отсутствием такого количества ракет, но и необходимого количества носителей для настолько масштабного единовременного пуска.

А потому, запугивание ракетными обстрелами носят психологический характер для тех, кто не в курсе реальных возможностей россии и не более того.

Что же до ядерного удара... 2 "изделия" на аэродроме? То есть, вот так просто, 2 ракеты с ядерной боевой частью привезли на аэродром для удара по Украине? Вот серьёзно? Это, что, поцветшая булка с подгнившей котлетой из "Вкусно и точка" или ядерное оружие?

Процесс отдачи приказа о применении ядерного оружия и его выполнение это многоуровневый, бюрократический ад, который занимает довольно долгий промежуток времени с задействованием служб и ресурсов, находящихся под круглосуточным наблюдением разведки наших партнёров.

А тут, завезли 2 ракеты на аэродром так, что источник Гулагу.нет узнал, а вот наши международные партнёры ни слухом ни духом.

Есть устойчивое впечатление, что мы сейчас находимся в состоянии масштабного ИПСО, призванного заморозить войну на условиях Москвы.

В частности, россияне, чтобы сорвать контрнаступление ВСУ, которое для россии может оказаться смертельным, идут на крайний шаг - имитируют удар по сакральному объекту с намёком на полностью развязанные руки. Распространяют информацию о готовности нанести ядерный удар.

Предварительно, действительно, могут провести массированный ракетный удар, например, по правительственному кварталу в Киеве. После чего, усилить ядерную информационную волну и даже имитировать готовность задействовать ЯО. Всё это для того, чтобы Украину партнёры заставили сесть за стол переговоров.

Выглядит, вроде как, складно, если не учитывать следующего... Нам к ракетным ударам не привыкать и правительственный квартал или любой другой, мы уже видели всё. А вот российские ракеты могут быть сбиты и они просто не долетят. Тогда это для россии будет позор в квадрате.

Ведь, что же получается, на кремль что-то упало, что не смогло остановить дефективное ПВО, и на это, что-то россия не смогла "зеркально" ответить, ведь её дефективные ракеты были сбиты.

ЯО россия не применит ни при каких обстоятельствах.

Контрнаступление всё равно начнётся.

Что же, пока наблюдаем за действиями российской стороны и если честно, для меня будет настоящим удивлением, если действиями ей будет лишь голословное пустозвонство. Вот это и вправду окажется полной неожиданностью.

Что же, тогда можно будет повторить... Кхм...

Источник

ядерный удар Александр Коваленко
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