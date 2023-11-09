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"Серая зона" расширяется: что проиходит на левом берегу Днепра

Александр Коваленко
9 ноября 2023, 08:52
Просто взять и напихать биомассу вдоль левобережки россияне не могут.
діпстейт
ВСУ занимают позиции на левом берегу / скриншот Deepstate

Итак, как и ожидалось, "серая зона" на Левом берегу не стоит на своём месте, не стагнирует, а, наоборот, с каждым днём расширяется, поглощая уже не только прибережную зону, но и села, дороги...

Это не может не беспокоить российское командование, которое даже после смены одного тела с лампасами на другое, не добилось хотя бы торможения данного процесса. А, всё потому, что методы противодействия таким явлениям у них до топорного однообразные и заключаются преимущественно в наполнении локаций биомассой и металлоломом.

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Такой метод сработал в Запорожской области, где РОВ вместо благоразумного отступления на более выгодные позиции, каждая нора заполнялась именно такой биомассой, концентрируя в квадрате 20 на 15 км колоссальный людской ресурс в обороне.

Но по левому берегу такое не получается. Казалось бы, перебросили подразделения 7-й ДШД, уже 44-ка на месте, 26-й МСП 70-й МСД без дела не сидит, 177-й ОП МП тельняшками закрывают фланги Олешек, есть и цельная 144-я ОМСБр в районе маленькой Корсунки. Кроме того, в область "серой зоны" начинают массово загонят роту за ротой "Шторм-Z". Но эффекта – нет.

"Серая зона" настойчиво поглощает Крынки, просачивается в Корсунку и Козачьи лагеря, поглотила связывающую их дорогу на целом ряде участков, экстремально осложняя продвижение мобильных групп РОВ, начинает поглощать лесной массив. А лесной массив это даже куда важный объект, чем населённый пункт, позволяющий более эффективно "серой зоне" начать поглощать 2206.

И просто взять и напихать биомассу вдоль левобережки РОВ не могут. Ведь в этой, специфической зоне, должны работать два элемента – мобильные группы перехвата и артиллерия. Но мобильности россиянам катастрофически не хватает, а после того как дорога между основным рубежом "серой зоны" перестала быть безопасной и вовсе упала до минимума.

Артиллерии на этом участке не хватает огневого потенциала и обеспечения БК. В целом у группы войск "Днепр" не лучшая ситуация как в количественном показателе с артиллерией, так проблема с самим расположением – левый берег ниже правого, у которого господство по высотам.

Обе проблемы разом, но всё же в больше степени вторую, нежели первую, россияне пытаются решить, массово применяя КАБы и это главная, серьёзная проблема для более быстрого расширения "серой зоны", но даже она не может затормозить процесс.

РОВ уже, в очень узкой полосе, глубиной около 5 км и протяжённостью не более 40 км сконцентрировали большую часть ГВ "Днепр", усиленную рядом подразделений из состава ГВ "Восток", она же сейчас ГВ "Запорожье". Ещё раз. Узкая полоса. Глубина 5 км. Протяжённость 40 км. Основная часть группировки на целом плацдарме, площадью тысячи квадратных километров.

И да, кстати, напомните, где в очень скованной ситуации находится российская ГВ "Запорожье", которая могла бы усилить ГВ "Днепр" до максимума, но…?

Stay Tuned и… Слава нації!

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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