Селидове для оккупантов оказалось крепким орешком

Сейчас давление на Селидове только нарастает, но удержание этого укрепрайона СОУ сулит, куда большую результативность и куда большее истощение РОВ.

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Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", Юлиан Рьопке

Селидове.

Селидове для оккупантов оказалось куда более крепким орешком, чем Очеретине или Новогродовка…

Основное направление, по которому РОВ пытаются прорваться в Селидове это восточное – улица Береговая. Но тут есть нюанс.

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Улица идёт по южному берегу реки Солёная и переход на северный берег возможен только по улице Мира, Павлова и Козацкой. Но, до них РОВ и близко ещё не подошли. А если и подойдут, то не факт, что там останутся переходы.

Так же, важно понимать, что по улице Мира идёт канал от шахты им.Коротченко, с терриконом высотой 40 метров. То есть, восточное направление удара для РОВ имеет ряд как минимум природных и как максимум искусственных преград, которые, в отличие от Новогродовки, используются на все 100 своих возможностей.

С северно направления РОВ зашли в зоне шахты "Россия", но дальнейшее продвижение застопорилось водоотстойниками и искусственными высотами – террикон Коротченко. При этом, заход в сам город строго по северу с трассы Е-50 по улице Леси Украинки, с правого фланга поджимаемой каналом, с левого – терриконом Коротченко. И чтобы зайти в Селидово с севера РОВ необходимо прорваться по прямому коридору протяжённостью 2,5 км, простреливаемому с высоты и огневых точек. Эдакий – тир.

Сейчас давление на Селидове только нарастает, но удержание этого укрепрайона СОУ сулит, куда большую результативность и куда большее истощение РОВ, нежели направление Очеретино-Новогродовка.

В настоящее время Селидове начинает выполнять именно ту роль, которую по рубежу Гродовка-Новогродовка не выполнила до недавно многообещающая Новогродовка.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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