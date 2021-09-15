"Секта свидетелей вакцины": что не так с введением привилегий для вакцинированных от Covid-19

Принуждение к вакцинации против коронавируса выведет украинцев на протест / УНИАН

Вакцинированные против Covid-19 украинцы отныне будут иметь целый ряд привилегий, так решил Кабинет министров Украины. Впрочем, когда речь идет о принудительной вакцинации или, так называемых, преференциях или привилегиях для вакцинированных, это поднимает вопрос прав человека. Как бы от этого не отмахивалась наша власть, но все-таки она вмешивается в эту сферу и ограничивает права непривитых.

Создается впечатление, что медицина сейчас превратилась в религию, не требующую дополнительных доказательств и разъяснений. И это при том, что государство и так проваливает коммуникативную кампанию по разъяснению противоэпидемических мер гражданам. Следовательно, получается, что правительство и защитники идеи принудительной вакцинации превращаются в секту свидетелей вакцины и борьбы с ковидом. Ведь сейчас фактически не происходит диалога, а критикам и скептикам отказывают в праве высказывать свою позицию в отношении вакцинации.

Так создается все большее основание для распространения антивакцинаторских настроений. В результате процент людей, которые не воспринимают принудительную вакцинацию, увеличивается. Увеличивается и количество людей, которые на словах вроде бы воспринимают вакцинацию, в статистике они зафиксированы как вакцинированные, а на самом деле они через "серый" или "черный" рынок документов покупают себе справки о вакцинации. Вводя дополнительные методы "ползучего локдауна" и ограничивая права и свободы граждан, государство увеличивает этот рынок и капитализирует его.

В конце концов, из-за всего этого в Украине начнутся акции протеста. Тем более, когда введут локдаун. Напряжение в обществе будет расти, и это скажется на неприятии власти в целом. Кстати, в первую очередь, это скажется на рейтинге Зеленского, потому что его избиратели – это люди, которые критически относятся к любым ограничениям и насаждениям, и они против любых "обязаловок".

Пока что введены "привилегии для вакцинированных" – это лайт-версия, но Кабмин идет путем увеличения пространства обязательств граждан. Поэтому теперь у нас в стране речь идет не о праве на здоровье, а о долге гражданина быть здоровым. И понятие "здоровым" теперь равнозначно понятию "вакцинированным". Хотя на самом деле это не так, и это никак не соответствует конвенциям, которые Украина ратифицировала.

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Поэтому протесты неизбежны, но они будут с меньшим размахом, чем во Франции. Впрочем, этот протест будет проявляться, во-первых, в увеличении количества людей в движении, в рамках которого люди объединяются в коммуны и выезжают из города. Во-вторых, увеличится количество тех, кто окажет сопротивление и будет действовать радикально, например, демонстративно ходить без масок в публичных местах и отказываться выполнять требования Кабмина.

Более того, ожидаю, что ряд компаний среднего и мелкого бизнеса будет игнорировать правительственные предписания, и потом эти дела будут идти в суд. А в судах есть как разные способы борьбы за свои права, так и разная мотивация судей (некоторые судьи также считают нецелесообразным введение обязательной вакцинации).

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Итак, нас ждет сложный период. Государство при этом достаточно серьезно рискует. Действую по кальками европейских государств (а опыт показывает, что их путь неоднозначен), мы движемся по пути роста социального напряжения и его политизации. Ведь непременно появятся политические силы, которые выступят в защиту интересов критиков карантина, локдауна и принудительной вакцинации.

Кстати, стоит отметить, что против обязательной вакцинации выступают не какие-то там "сектанты" или "маргиналы", а философы с мировыми именами, известные политики и общественные деятели на Западе и в Украине. Игнорировать точку зрения этих людей становится все сложнее. Поэтому сводить такую позицию исключительно к позиции сектантов или неадекватов власть просто не сможет. Отмахиваться от этого будет означать увеличивать непонимание и распространение антивакцинаторских настроений.

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А что касается заверений, что у нас не будут вводить обязательную вакцинацию, и что в Украине, согласно закону, прививки – это дело добровольное, то по этому поводу расскажу анекдот.

Изобрели вакцину, которая распространяется с самолетов путем распыления. Но, несмотря на то, что вакцинация – дело добровольное, позволили тем, кто не хочет вакцинироваться, просто не дышать.

Именно так и действует украинское правительство сейчас. Формально вакцинация у нас добровольная, и мы избегаем слов "принуждение" или "обязательная вакцинация", но по факту у нас именно заставляют людей вакцинироваться и ущемляют права тех, кто отказывается.

Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества, специально для Главреда